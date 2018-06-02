YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bazıları çıkmış 'efendim oyun birini oraya verin, öbürünü oraya verin, ikisi aynı yere gidiyor.' Aman ha, ikisi aynı yere gitmiyor. Eğer parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu AK Parti'nin çoğunluğu olmazsa Tayyip Bey'in elini ayağını cumhurbaşkanlığında bağlamış oluruz. Onu cumhurbaşkanı seçeriz elini ayağını bağlarız, ondan sonra hadi yönet Türkiye'yi. Nasıl yönetecek?" dedi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Bozdağ, seçimle ilgili farklı iddiaların ortada dolaştığına değinerek, oyların nasıl kullanılacağına dair bilgi verdi.

Bozdağ, oy verme işleminin basit olduğunu, oyların eski usül verileceğini, ittifakın hesabını ise Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağını anlattı.

Vatandaşlara oyları bölmemeleri yönünde uyarıda bulunan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bazıları çıkmış 'efendim oyun birini oraya verin, öbürünü oraya verin, ikisi aynı yere gidiyor.' Aman ha, ikisi aynı yere gitmiyor. Eğer parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu AK Parti'nin çoğunluğu olmazsa Tayyip Bey'in elini ayağını cumhurbaşkanlığında bağlamış oluruz. Onu cumhurbaşkanı seçeriz, elini ayağını bağlarız, ondan sonra hadi yönet Türkiye'yi. Nasıl yönetecek? Cumhurbaşkanımızın elini ayağını bağlatmak istiyor birileri. 'Bak cumhurbaşkanına engel olamayız' diyorlar, anketler gösteriyor. Merkel bile anladı, daveti peşin yaptı. Cumhurbaşkanı kim belli ama 'hiç olmazsa parlamentoda Tayyip Bey'e çoğunluk vermeyelim, elini ayağını bağlayalım ve orada onu perişan edelim' diyorlar."

Bozdağ, AK Partili olduğunu iddia eden birinin "Ben böyle yapacağım" demesine inanılmaması gerektiğini, o kişinin bugüne kadar AK Parti'ye bir tane bile oy vermemiş olabileceğini, vatandaşları aldatmak için bu tarz şeylerin dillendirildiğini belirtti.

Milletin iradesini olumsuz etkilemek için herkesin elinden geleni yaptığına dikkati çeken Bozdağ, sadece cumhurbaşkanı adaylarının değil, başka çevrelerin de seçmenin iradesini etkilemek için uğraştığını ifade etti.

Bozdağ, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları herkesin gördüğünü, seçimler yaklaştıkça bunların daha da arttığını dile getirdi.

"Bu milleti aldatamayacaksınız" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar kendi oyunlarında tuş olacaklardır. Çünkü bu milleti oyuna getirmek, oyunlarla milletin oyunu değiştirmek mümkün değildir. Milletimizin her bir ferdi kendinden oy talebi bulunan adaylardan daha basiret sahibidir, memlekette olup biteni daha yakın görmektedir. Ben buradan hem CHP'nin adayına hem diğer adaylara bir kez daha söylüyorum. Bu milleti yanıltamayacaksınız. Bu milleti mühendislikle bir istikamete sevk edemeyeceksiniz. Millet gönlünün aktığı yere AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a gidecektir. Buna da Allah'ın izniyle hiçbir güç mani olamayacaktır."

Türkiye'nin yeni dönemde daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğini vurgulayan Bozdağ, savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını artırarak, Türkiye'nin kendi savunması ve kendi geleceğini koruması bakımdan ABD'ye, Avrupa'ya ve başka ülkelere bağımlılığını azaltacaklarını bildirdi.

- "Dünya ile rekabet eden bir noktaya beraber geleceğiz"

Bozdağ, savunma sanayinde yerliliğin yüzde 65'e ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zeytindalı Harekatı'nda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda kendi silahlarımızla oradaki teröristleri imha etmeyi başardık. Türkiye'ye üstü açık, üstü kapalı silah ambargosu uygulayanlara rağmen kendi ürettiğimiz İHA'larla, SİHA'larla ve diğer silahlarla teröristlere alanı, dünyayı dar ettik. Allah'ın izniyle bundan sonra da Türkiye kendi yerli silahlarını üretmeye ve dünya pazarında da söz sahibi olmaya devam edecektir. Yeni dönemde Türkiye yerli otomobili ile Türkiye'nin yollarında olacak, dünyanın pazarında olacaktır."

Türkiye'de geçmişte de yerli uçak yapmak için ciddi yatırımlar yapıldığını anımsatan Bozdağ, Atatürk'ten sonraki CHP zihniyetinin yerli uçak projesi ve yerli otomobil projesini durdurduğunu savundu.

Bozdağ, bu projeler durmasaydı bugün uçaklardan bazılarının Türk malı olabileceğini belirterek, "Sokakta gezen otomobillerin bazıları Türk malı olacaktı. Dünya Türk otomobillerini kullanacaktı. Bu zihniyet yüzünden biz hep yabancı otomobilleri, yabancı uçakları kullanmak zorunda kaldık. Bugün başlayacağız. Bir adım atacağız, iki adım atacağız ama yarın öbür gün Allah'ın izni ile dünya ile rekabet eden bir noktaya beraber geleceğiz. Yerli otomobili de durduramayacaksınız. Atak helikopterlerini de durduramayacaksınız, yerli savunma sanayii de, Kanal İstanbul'u da durduramayacaksınız." şeklinde konuştu.