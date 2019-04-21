Altun'dan şehitlerle ilgili paylaşım

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada dört askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Şehitlerin bugün toprağa verildiğini belirten Altun, şunları kaydetti:
"Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı, Murat Şahin 25 yaşındaydı, Yener Kırıkcı 26 yaşındaydı, Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet ebed müddet."