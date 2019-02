Altındağ'da toplu açılış töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız." dedi.

Erdoğan, Altındağ Belediyesince yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, siyasetin gündemini yakından takip eden vatandaşların hangi adayın ne dediğini, kimin kimlerle yol yürüdüğünü, kol kola girdiğini gördüğünü söyledi.

Her partinin kendi önceliklerine ve hassasiyetlerine göre bir gündeminin olduğunu belirten Erdoğan, "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor? Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet. Dörtlü çete... 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. Kandil diyor. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde gerekirse HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyorlar. Mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek." diye konuştu.

Millete, halka inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Buna hazır mıyız? Milli iradenin egemenliğine hazır mıyız? Bunu sandıklarda göstereceğiz. Öyleyse durmak yok. Ana kademe, kadın kollarımız çok koşturacağız. Gençler, gençlerle münasebetlerimizi çok geliştireceğiz ve bu seçimde Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP beraber, omuz omuza, yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağız ve oylarımızı bir defa konsolide etmemiz lazım. AK Parti kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli, MHP kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı."

Erdoğan, Etimesgut belediye başkan adaylarının MHP'den olduğunu anımsatarak, burada da aynı şekilde dayanışmayı ortaya koyacaklarını ifade etti.

- "Gündemlerinde fırsatçılara sahip çıkmak var"

Bu şekilde, bu çalışmalarla 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bu işin noktalanacağını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim aramızda azami müştereklerimiz var. Soruyorum, CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir, fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Yok, asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadet ile hiç mi hiç olamaz ama bak gelebiliyorlar. Neye karşı geliyorlar? AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı. Şimdi sizlerin kimin gündeminde nelerin olduğuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bizim gündemimizde hizmet var, eser var, gönüller kazanmak var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ve şehirlerimizi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak, ülkemizi ekonomide, ticarette, istihdamda, tarımda, savunma sanayinde çok daha ileri seviyelere taşımak, milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara ders vermek, domates, patlıcan, biber fiyatlarını şişirerek insanımızın rızkına kastedenlere mani olmak, Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak var. Nitekim şu an itibariyle 310 bin mülteci evlerine, topraklarına döndü. Bizim gündemimizde Irak ve Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmak var. Bizim gündemimizde Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynakları üzerindeki haklarımızı korumak var. Bizim gündemimizde enerji yatırımlarıyla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak var."

"Peki CHP'nin ve zillet ittifakının gündeminde ne var" diye soran Erdoğan, onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık etmenin, Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payandalık yapmanın, milletin rızkını, lokmasını gasbeden fırsatçılara sahip çıkmanın, sadece kendi küçük hesaplarının, koltuk kavgalarının olduğunu söyledi.

- "Biz yola devam ediyoruz."

Kendileri her alanda Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışırken, CHP ve şürekasının Türkiye'nin geleceğine pusu kurmanın peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:

"Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP her zamanki gibi yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin peşinde. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'daki projelerimize kadar son 17 yılda attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda CHP zihniyetini karşımızda bulduk. Terörle mücadelemize destek olmak yerine gittiler bölücü terör örgütünün Suriye kolunun yurt dışında avukatlığına soyundular. Zeytin Dalı Harekatımız öncesinde güvenlik güçlerimizin moralini bozmak için günlerce kara propaganda yaptılar. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle sokakları yakıp yıkan bunladı. Belediye otobüslelerini ateşe veren bu vandallara sahip çıktılar. 17-25 Aralık girişiminde demokrasinin yanında saf tutmak yerine gittiler grup kürsülerini FETÖ'nün montajlarına, şantaj kasetlerine kiraya verdiler. 'Basın özgürlüğü' diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde gece sabahlara kadar nöbet tuttular. 15 Temmuz gecesi milletle darbeye direnmek yerine FETÖ'cü alçaklarla anlaşıp tankların arasından kaçmayı seçtiler. Gece 01.15, damadım, torunlarım, kızım, eşim biz Atatürk Havalimanı'na iniyoruz, tüm milletimiz orada ve öğreniyorum ki 23.15'te Beyefendi gelmiş, anlaşmalı olan FETÖ'cülerle görüşmesini yapıp tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. F-16'lar bomba yağdırırken, üzerimizden uçup giderken o da Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumluyordu. 'Haberim olsa ben de gelirim' diye daha sonra söylüyor."

Erdoğan, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yeni bir ruh inşasına çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma akşamına kadar hep "hayır" dediğini hatırlatarak, "Cuma akşamı son anda geleceğini bildirdi. Baskılara dayanamadı, geldi. Ve Yenikapı ruhuyla biz orada buluştuk. Orada milyonlar vardı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Bir müddet sonra 'Bizim için Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Niye? Çünkü bunların ruhunda birlik, beraberlik, vatanseverlik, milliyetperverlik yok ama biz o gün Cumhur İttifakı'nın temellerini attık ve yola devam ediyoruz." dedi.

