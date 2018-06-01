KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Günübirlik dalgalanmalara, dövizin biraz indiğine, çıktığına bakmayın, spekülatif işler bunlar. Düşer, yerine oturur, rahatlar. Hele hele seçimden sonra Allah'ın izniyle çok pratik çalışacak bir hükümet sistemi geliyor. Çok hızlı çalışan, bürokrasi engellerini aşmış bir ortamla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Bakan Özhaseki, seçim bölgesi Kayseri'deki çalışmalarını, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (KOSB) fabrikaları ve işçileri ziyaret ederek sürdürdü.

Fabrika ziyaretlerinde işçilere seslenen Özhaseki, 24 Haziran'da Türkiye tarihindeki en önemli seçimin yapılacağını belirtti.

Özhaseki, seçim sürecinde ülkenin içerisinde olduğu durumu anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi yine bir seçim arifesindeyiz, emin olun bu seçimler diğer seçimler gibi değil. Zamanında yapılan gerek belediye gerekse milletvekili seçimlerinde insanlar tercihlerini çok rahat yapabilirler, kim öne çıkarsa o da hizmet eder. Şu geldiğimiz noktada çok daha dikkatli olmamız icap ediyor. O yüzden bizler de her gittiğimiz yerde, dilimiz döndükçe ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntıları, başımızdaki belaları anlatmakta kendimizi görevli hissediyoruz. Aslında seçimlere 1,5 sene vardı, gidilmeyebilirdi fakat bizim dışımızdaki herkes seçim çağrısı yapınca seçime gidildi. Seçim sözü adeta tüpünden çıkmış diş macunu gibi tekrar girmiyor ve herkes o seçim gününe kilitleniyor. Her şey seçime endeksli hale geliyor."

- "Dünyada 10 büyük yatırımın 6'sı Türkiye'de"

Türkiye'nin son birkaç yıl içerisinde dışarıdan ve içeriden gelen sayısız belaları atlatmayı başardığını vurgulayan Özhaseki, son süreçte de ülkenin ekonomik anlamda köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Özhaseki, ekonominin her yıl rekorlar kırarak büyümeye devam ettiğini belirterek, "2002'de Türk ekonomisinin toplam değeri 236 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada 857 milyar dolara çıktık. Dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz. Geçtiğimiz son çeyrekte yüzde 7,4 büyüme sağladık, yine açıklanacak bu çeyrekte de yüzde 7,5 civarında büyümemiz bekleniyor. Büyüme hızında da 6'ya yaklaştık." diye konuştu.

Büyük yatırımların da son hızla devam ettiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Şu an dünyada 10 tane büyük yatırım var, bunların 6'sı Türkiye'ye ait. İhracatta da artışımız var. 36 milyar dolardan ihracatımız 157 milyar dolara çıktı. Dünyanın her tarafına mal satabilir hale geldik. Günübirlik dalgalanmalara, dövizin biraz indiğine, çıktığına bakmayın, spekülatif işler bunlar. Düşer, yerine oturur, rahatlar. Hele hele seçimden sonra Allah'ın izniyle çok pratik çalışacak bir hükümet sistemi geliyor. Çok hızlı çalışan, bürokrasi engellerini aşmış bir ortamla karşı karşıya kalacağız. İşlerimiz daha da iyiye gidecek, büyüdükçe bu iyilikten hepimiz istifade edeceğiz."

Bakan Özhaseki, seçim sürecinde muhalefetin hiçbir projesinin olmadığını, tüm projelerinin yıkmak, satmak üzere kurulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biri çıkıyor diyor ki 'bu külliye var ya burayı satacağım, emlakçıya vereceğim' kardeşim orayı kimse bebelerine bırakmak için yapmadı. Orası Kayseri'nin bağ evleri değil. Oraya, seçilen insan oturacak yüzlerce danışman çalışıyor, idare merkezi, orası bizim şerefimiz, gururumuz. Herkes bu dünyada geçici. İlerleyen süreçte sizlerin yavruları gelecek oraya. Sizin çocuklarınız iyi tahsil görür, kendisini geliştirir cumhurbaşkanı olur, gelir oturur oraya inşallah. Niye satıyorsun sen külliyeyi? Biri çıkıyor 'yerli otomobili durduracağım' diyor. Niye durduruyorsun arkadaş? Türkiye bu teknolojiye ulaşmak için yıllarca çabaladı."

Konuşmaların ardından Özhaseki, işçilerle toplu fotoğraf çektirip, sohbet etti.