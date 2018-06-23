ANKARA (AA) - Ankara’nın Akyurt ilçesinde AK Parti teşkilatınca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Şehitler Anıtı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, yarın tarihi bir gün yaşanacağını söyledi.

"15 Temmuz gecesi siyonistler, emperyalistler bu ülkeyi yok etmek için vekaleti FETÖ’ye vermişti, dün Afrin’de PKK'ya vermişti, bugün farkında olarak ya da olmadan siyasi görünümlü, parti görünümlü, FETÖ ve terör örgütü PKK'ya bir tek kelimesi bulunmayan, söz söylemeyen siyasetçilere verdiler." diyen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi ezanları dindirtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, namusu çiğnetmeyeceğiz, vatanı böldürtmeyeceğiz demiştik. Vatanı bölmek isteyenleri yarın sandığa gömmeye var mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem onun göz bebeği AK Parti'mize mührü basmaya var mıyız? PKK’ya, FETÖ'ye, DEAŞ’e, terör sevenlere yas ilan etmek üzere, Türk milletine, İslam alemine bayram ilan etmek üzere kararımız hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun."

AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ise, "Tarihi günlerden geçiyoruz. Cumhur İttifakı'na göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve sevgi yürüyüşümüze katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine Ankara’nın birincisi ve incisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.