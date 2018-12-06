ANKARA (AA) - AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer, "Aksaray'ın sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizi hazırladık. Aksaray'da çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıkladığı 14 belediye başkan adayından biri olan Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini Aksaray için adaylığa layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

Dinçer, sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini Aksaray'da en iyi şekilde sürdüreceklerini vurgulayarak, "Aksaray'ın potansiyelinin farkındayız, sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizi hazırladık. Vatandaşımızın istekleri bizim rehberimiz olacak. Aksaray'da çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız." diye konuştu.