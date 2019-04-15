Aksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldı

AKSARAY (AA) - Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçilen Evren Dinçer, mazbatasını alarak görevine başladı.

Başkan Dinçer’e mazbatasını, Aksaray Adliyesinde düzenlenen törenle, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim İlker Akkaş verdi.

Daha sonra AK Parti milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve İlknur İnceöz ile Aksaray Belediyesine geçen Dinçer, eski Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'dan görevi devraldı.

Dinçer, burada yaptığı konuşmada, halkın desteğiyle seçildiğini, kendisini destekleyen herkese teşekkürlerini sunduğunu belirterek, "Doğru ve dürüst olacağız. Yapacağımız hizmetlerde şeffaf olacağız. Yanlı olmayacağız. Allah rızası için çalışacağız." dedi.



