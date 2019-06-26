Akar, İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO temasları kapsamında İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi.
Bakan Akar'ın bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanı Mordaunt ile de bir araya geldiği bildirildi.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı Penny Mordaunt ile görüştü
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO temasları kapsamında İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile bir araya geldi.
Bakan Akar'ın bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanı Mordaunt ile de bir araya geldiği bildirildi.