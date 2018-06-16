AK Parti'nin Tokat mitingi

TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor', boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat." dedi.

Yıldırım, partisince Gazi Osmanpaşa Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, Tokatlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Yıldırım, dün Erbaa'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokatlıların Türkiye'yi daha büyük hedeflere götürmek adına AK Parti davasına hep destek verdiğini, Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman yol arkadaşı olduğunu belirten Yıldırım, alandakilere, "24 Haziran'da Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam mı? Yeni bir destan yazacak mıyız? Güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye için 'evet' diyor muyuz?" diye sordu.

Alandakilerden "Evet" cevabı alan Yıldırım, "Maşallah Tokat her zamanki gibi işi sağlama almış." dedi.

Tokatlıların 24 Haziran'da "yıkım ekibine" Osmanlı tokadı vuracağına, birlik, dirlik, kardeşlik için evet diyeceğine olan inancını dile getiren Yıldırım, "Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 16 yıldır millete canla başla hizmet ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yapılamaz denilenleri yaptık, aşılamaz denilen sorunları aştık. Ferhat olduk dağları deldik. Vesayetçilere, darbecilere pabuç bırakmadık. Canımız pahasına milletin emanetine sahip çıktık. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük işler yaptık. Bu başarının ardında AK Parti'yi iktidar yapan sizler, AK kadınlar ve AK gençler var."

- "Cıbılın kabadayısı"

Alanda açılan "Apolet sökmek, traktöre binmeye benzemez." pankartını okuyan Yıldırım, "Şehit Onbaşılar, Nene Hatunlar daha ölmedi. Bu tip, böyle atıp tutanlara bizim memlekette ne derler biliyor musunuz? Cıbılın kabadayısı derler." diye konuştu.

Yıldırım, devletle milleti buluşturduklarını, Ankara'nın kapılarını millete açtıklarını, her vatandaşı eşit gördüklerini aktardı.

- "Siyasetçi, ahlaklı, bilgili cesur olmalıdır"

Bir siyasetçinin üç değere sahip olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Siyasetçi, ahlaklı, bilgili cesur olmalıdır. Sizin bağrınızdan çıkan bu kadrolar, bu değerlerin sahibi olduğu için 15 yıldır yorulmadan millete hizmet ediyor. Dilini, üslubunu milletten aldığı için bu kadrolar başarılı oldu. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışan, evlere şenlik adaylar var. Onlara sorarsanız AK Parti 15 yıldır hiçbir şey yapmamış. Ne diyelim bunlara? Bunlara Tokatlıların bir lafıyla cevap verelim. Cahile laf yetmez, çalıda gül bitmez. Bunların işi bu. Bunlar memleketin işleriyle o kadar alakasız, ilgisiz ki Türkiye'nin 2002'den nerelere geldiğinin farkında bile değiller ama Tokat farkında. Tokat, elini açmış 24 Haziran'ı bekliyor."

Başbakan Yıldırım, milletin her şeyin farkında olduğunu, kimin laf kimin iş ürettiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.

- "Büyümede Türkiye tekrar bir numara"

Muhalefetin yalan dolanla iş yaptığını söyleyen Yıldırım, "Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor', boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü o halde 2018'in ilk 4 ayının büyümesi neden 7,4 oldu? Dünyada niye bir numara oldu? Büyümede Türkiye tekrar bir numara. Buna ne diyeceksiniz?" dedi.

(Sürecek)



