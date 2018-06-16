AK Parti'nin Tokat mitingi

TOKAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız, buradan söz veriyorum." dedi.

Yıldırım, partisinin Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Tokat'ta 12 adet birinci basamak sağlık tesisi açtıklarını, hepsini son teknoloji cihazlarla donattıklarını belirten Yıldırım, Tokat'ta 2002'de 214 olan uzman doktor sayısını 429'a, diş hekimi sayısını 34'ten 161'e, hemşire sayısını bin 119'dan 2 bin 41'e çıkardıklarını dile getirdi.

Şehirde 7 olan acil istasyon sayısını 27'ye yükselttiklerini, 10 ambulansı 61'e çıkardıklarını, nitelikli yatak sayısını sıfırdan bin 915'e getirdiklerini ifade eden Yıldırım, 2002'de sadece 5 bin hastaya acil sağlık hizmeti verilirken, 2017'de 44 binden fazla hastayı hastaneye yetiştirerek hayata döndürdüklerini söyledi.

Yıldırım, Turhal, Erbaa, Artova, Pazar'a yaptıkları hastanelerin de inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek Sulusaray'a inşa edecekleri hastanenin ihalesinin gelecek günlerde yapılacağını bildirdi.

Bunun gibi 8 inşaatı, 14 projeyi hayata geçirmek için gün saydıklarını kaydeden Yıldırım, "Tokat'ta 2003'e kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. AK Parti bunun üzerine tam 260 kilometre yol yaptı. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz, bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

Tokat'ı Amasya'ya Sivas'a bölünmüş yollarla bağladıklarını, şimdi Tokat-Niksar, daha sonra da Niksar-Ünye yolunu yaparak Karadeniz'i Tokat üzerinden Akdeniz'e bağlayacaklarını anlatan Yıldırım, ayrıca Tokat çevre yolunun bazı yerlerinde araziden kaynaklı gerçekleşen bozulmaları yaptıklarını söyledi.

- "Yeni havalimanıyla 2 milyon yolcu taşınacak"

Samsun-Sivas demiryolunu yeni baştan inşa ettiklerini ve yakın zamanda hizmete açacaklarını bildiren Yıldırım, Tokat'a yeni, modern bir havalimanı yapılacağını da kaydetti. Yıldırım, bu havalimanının yapımı için gayret gösteren AK Partili milletvekillerine teşekkür etti.

Yıldırım, nisan ayında ihalesi biten havalimanından dış uçuşlar da dahil 2 milyon yolcu taşınacağına işaret ederek bunun, Tokat'ın turizmini, ticaretini geliştireceğini, kalkınmasına, ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Tokat'ın bereketli toprakların, meyvecilik ve sebzeciliğin şehri olduğunu belirten Yıldırım, "Biz göreve geldiğimizde Tokat'a sadece 17 trilyon yıllık destek veriliyordu. Şimdi tarım için 106 trilyon destek veriliyor. 17 trilyon nere, 106 trilyon nere? İktidarımız boyunca Tokat'a tam 900 trilyon tarım ve hayvancılık desteği verdik. Helali hoş olsun." dedi.

- "Bunlar külliyen yalandır"

Tokat'a yapılacak hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tokat Turhal Şeker Fabrikası devredildi. Şimdi burada başka siyaseten kullanacakları şey olmadığı için dillerine 'Şeker fabrikası satıldı, orası kapatılacak.' Buradan söylüyorum, Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız, buradan söz veriyorum. Şeker pancar alım fiyatını da geçtiğimiz günler Amasya'da açıkladım 2 lira 35 kuruş, rekor bir fiyat verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Kapatılacak bir fabrika için böyle fiyat verilir mi? Bunlar külliyen yalandır. Halihazırda çalışanlardan isteyen orada devam edecek, istemeyen başka bir devlet dairesine geçiş yapabilecekler. Onun için yalana, dolana, kafa karışıklığına asla itibar etmeyelim."

Yıldırım, 24 Haziran'a bir hafta kaldığını anımsatarak son bir haftanın güzel değerlendirilmesini istedi.

- "Cumhur İttifakı millet aklıdır"

Seçime "Cumhur İttifakı" adı altında girdiklerini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nda AK Parti-MHP var. Birlikte giriyoruz. Cumhur İttifakı, terörün, bu ülke topraklarından kökünü kazımak demektir. Bu adayların hiç terörden bahsettiğini gördünüz mü? Hiç FETÖ ile mücadeleden bahsettiğini gördünüz mü? Hiç PKK için ne gibi tedbirler alacaklarını duydunuz mu? Onun için Cumhur İttifakı millet aklıdır, Türkiye'nin bekasıdır, Türkiye'nin istiklalinin, istikbalinin teminatıdır. Biz, bu yola 15 Temmuz'dan sonra beraber çıktık. Devlet Bey ile Anayasa değişikliğini birlikte yaptık. Daha sonra halk oylamasına birlikte gittik. Şimdi de Cumhur İttifakı olarak ortak adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yine birlikte seçeceğiz. Seçime de AK Parti, MHP kendi adaylarıyla ortak giriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yıkım ekibine karşı yapım ekibi iş başındadır."

- Mitingden notlar

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Tokat milletvekilleriyle vatandaşları selamladı.

Yıldırım, vatandaşlara satranç takımı dağıttı.



Mitinge Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.

(Bitti)