AK Parti'nin Sivas mitingi

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yiğitler diyarından, yiğidolar diyarından söylüyorum, ey ahmaklar, bölücüler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, DEAŞ'lılar aklınıza başınıza alın işte Sivas. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.

Yıldırım, partisinin tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingdeki konuşmasında, referandum öncesinde Sivas'a ikinci bir üniversite sözü verdiklerini ve açtıklarını anımsatarak, "Bilim Teknoloji Üniversitesi Sivas'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Yıldırım, 69 bin vatandaşa hızlı internet getirdiklerini, 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, konuşması sırasında meydandakilerden ellerindeki Türk bayrağını havaya kaldırmalarını isteyerek, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük hayatları birleştirdik. Yiğitler diyarından söylüyorum, Yiğidolar diyarından söylüyorum, ey ahmaklar, bölücüler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, DEAŞ'lılar aklınıza başınıza alın işte Sivas. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, hızlı treni hayal olmaktan gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, 2019'da Sivas'tan Ankara'ya hızlı trenle gideceğini bildirdi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunları da kara trene bindirelim tıngır mıngır gitsinler. Tamam mı? Ne diyor? Birisi gelmiş diyor ki 'Ya bu hızlı tren de Sivas'a hiç iyi değil, bu niye yapılıyor?' Bir de kendisi üstelik Sivaslı. Hızlı trene karşı çıkmak akıl karı mıdır? Allah ıslah etsin, Allah yardım etsin. Ne diyeyim?"

AK Parti'nin 15 yılda bütün illere doğalgaz getirdiğini belirten Yıldırım, "Siz ne yaptınız bu ülkeye? Onu soruyorum. Hangi hizmetiniz var?" diye sordu.

Yıldırım, AK Parti'nin ihracatı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkardığını, Türkiye'yi 3 kat büyüttüğünü vurgulayarak, "Siz ne yaptınız? Neyi vadediyorsunuz?" dedi.

Marmaray'ı, Avrasya'yı, iki kıtayı, Anadolu ile Avrupa yakasını denizin altından birleştirdiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fatih gemileri karadan yüzdürdü. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları da trenleri, arabaları denizin altından geçirdi. Bize yakışan da budur, ecdadımızın torunlarına da yakışan budur. Emin olun bunlar ne dediğini bilmiyor. Ama zaten benim yiğido kardeşlerim bunları ciddiye almaz. Bizim milletimiz basiretlidir. Boş söze kulak asmaz.

24 Haziran'da yıkım ekibine 'Dur' demeye var mısınız? Türkiye'nin kalkınmasından gocunanlara hak ettiği cevabı verecek misiniz? Türkiye'yi her fırsatta dışarıdakilere, yabancılara şikayet edenlere hak ettikleri cevabı verecek miyiz? Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sivas'tan rekor oyla Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Cumhur İttifakı'nı, Ak kadroları güçlü bir şekilde Meclis'e gönderecek miyiz? 'Yaparsa AK Parti yapar' diyecek miyiz? Aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyecek miyiz?"

- Yatırımlar

Sivas'a 16 yılda 27 katrilyon yatırım yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, kentin daha önce 8,5 milyon dolar olan ihracatının bugün 93 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Sivas'ta 80 yılda yapılan okul sayısının yarıdan fazlasını 15 yılda yaptıklarını, bilgisayarlı sınıflar, akıllı tahtalarla şehrin okullarını donattıklarını, Türkiye'nin milli eğitimini de Sivas'a, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a teslim ettiklerini anımsattı.

Yıldırım, Sivas Cumhuriyet Üniversitesini 16 yılda güçlendirdiklerini ve bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biri haline getirdiklerini belirtti. Yılmaz, göreve geldiklerinde üniversitenin 18 bin 500 olan öğrenci sayısının 55 bine çıktığını dile getirdi.

Sivas'a bir hukuk fakültesi kurduklarını anımsatan Yıldırım, bundan sonra da hizmetlerin milletin desteğiyle artarak devam edeceğini kaydetti.

Sivas'ı 16 yılda ihya etmek için var güçleriyle, ülkeyi bugünlere getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Yıldırım, toplu konutta, tarımda, ekonomide, sanayide her alanda kente çok büyük kazanımlar sağladıklarını ifade etti.

Seçime bir hafta kaldığını anımsatan Yıldırım, "Haziran'da iki bayram yaşadık. Birincisi oruçlarımızı tuttuk, mükafatını aldık Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutladık. İkinci bayram 24 Haziran seçim zafer bayramıdır. Bayramımız mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun." dedi.

- Mitingden notlar

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı, alana girişinde gelin ve damat karşıladı. Evliliğe hazırlanan Usame Acıpınar ve Nurgül Gülle, Başbakan Yıldırım ve eşini, düğünlerine davet etti ve kendilerinden nikah şahidi olmalarını istedi.

Yıldırım, daha sonra çiftle platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre ayaküstü sohbet etti.

Miting alanı Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla süslendi. Meydandaki binaya dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın posterleri asıldı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Yıldırım'ın konuşmasını alandaki dev ekrandan da izledi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin seçim kampanyası şarkılarının da seslendirildiği mitingde, partisinin Sivas milletvekili adaylarını tanıttı.

Mitinge, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve bazı milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)