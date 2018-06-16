AK Parti'nin Sivas mitingi

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tutanların halini görüyorsunuz. Bu ülkenin, milletin yararına hiçbir iş yapmışlar mı hiçbir hayır sözleri var mı bunların? Memleketin hiçbir şehrinde 'Biz de şunu yaptık, şu eserlerimiz var' diyorlar mı? Diyemezler. Çünkü yaptıkları bir şey yok." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, konuşması öncesinde kürsüye gelin ve damatla çıktı. Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile yeni evli çifte mutluluk diledi.

Daha sonra konuşmasına başlayan Yıldırım, evliliğe hazırlanan çifti işaret ederek, "Yiğidolar, bugün bu iki gencimizin mutlu günü. Sivas, 24 Haziran da Türkiye'nin mutlu günü." diye konuştu.

Sivaslıların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Yıldırım, bayramın ülkeye, millete, İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Sivas'ı "tarihi şanla şerefle yazılı şehir" olarak nitelendiren Yıldırım, Sivas'ın, 1936'da Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreterek ülkenin ufkunu açan Nuri Demirağ'ın şehri olduğunu söyledi.

Yıldırım, "O günkü CHP zihniyeti, Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapattı. Nuri Demirağ, 8 uçağı yurt dışına satmıştı, batırdılar, fabrikasını kapattılar. Şimdi CHP'nin adayı da aynı şeyi söylüyor. 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağım.' diyor. Yiğidolar, gün bugündür, gününü göstermeye var mısınız? Bunlara sandıkta hak ettikleri dersi verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Sivas'ın, ömrünü büyük Türkiye davasına adayan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehri olduğunu anımsatan Yıldırım, Milli Mücadele kararının burada verildiğini anlattı.

24 Haziran seçimlerine işaret eden Yıldırım, vatandaşlara, "Türkiye'nin lideri, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek misin? Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için var mısın Sivas? Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye güçlü destek verecek misiniz? Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz için bu kutlu yürüyüşte bizimle beraber misiniz?" sorularını yöneltti ve "evet" karşılığını aldı.

Yıldırım, "Sivas Kongresi için buraya gelen delegeler ne demişti? 'Kuvayımilliye amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır.' Bizi bu yollara düşüren, şehir şehir, meydan meydan gezdiren de aynı ruhtur Kuvayımilliye ruhudur. Dün ecdadımız Kuvayımilliye ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açtı, istiklalimizi, bağımsızlığımızı kazandı. Bugün de millet olarak biz istikbalimizi kurtaracak yeni bir değişimi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "Sivas kararını vermiş, pazar gününü iple çekiyor"

Sivas'ın hiçbir zaman kendilerinden desteğini esirgemediğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu toprakların, bu şehrin bir evladı olarak her zaman sizlerle gurur duyduk, sizler bizim baş tacımızsınız. Asla başımızı öne eğdirmediniz, varolun, sağolun. Yüreğinizdeki heyecan daim olsun, her şey gönlünüzce olsun. Sivas gün bugün diyor. Sivas, vakit Türkiye vakti diyor. Sivas kararını vermiş, pazar gününü iple çekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bu kutlu yürüyüşe sahip çıktığı için bütün Yiğidolara, hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Yıldırım, 15 Temmuz'da ülkenin varlığına kast eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı 81 milyon vatandaşın bir ve beraber olduğunu, o gece ay yıldızlı bayrağın inmediğini, ezanların dinmediğini dile getirdi.

Milletin FETÖ'cülere gereken dersi verdiğini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Siz de bu meydandaydınız, siz de Cumhurbaşkanınıza, Başbakanınıza, hükümetinize sahip çıktınız. 24 Haziran'da inşallah bir kere daha ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacaksınız. Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tutanların halini görüyorsunuz. Bu ülkenin, bu milletin yararına hiçbir iş yapmışlar mı bunlar, hiçbir hayır sözleri var mı bunların? Memleketin hiçbir şehrinde 'Biz de şunu yaptık, şu eserlerimiz var.' diyorlar mı? Diyemezler, çünkü yaptıkları bir şey yok. Bunlar yıllarca laf üstüne laf yaptılar, AK Parti yıllarca taş üstüne taş koydu, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdü. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık.

Soruyorum, bunların Sivas'ta dikili bir ağaca var mı? Ne projeleri var, ne vadediyorlar? Kanal İstanbul yapılacak, 'yaptırmayız' diyorlar, nükleer santral yapılacak, 'yaptırmayız' diyorlar, 'yerli otomobile ne gerek var' diyorlar. O halde biz de ne diyeceğiz? 'Size ne gerek var? 24 Haziran'da size de gerek yoktur' deyip mührü vuruyor muyuz? Bunları yolcu ediyor muyuz? Yiğidolar, bu memleket yıkım ekibine bırakılır mı? Bugüne kadar memlekete hayrı dokunmayanlara Yiğidolar geçit verir misiniz?"

- "Siz gelince bunları işten mi çıkaracaksınız?"

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu adayların durumu evlere şenlik, ağızlarından yapmak, üretmek, planlamak diye güzel bir söz bugüne kadar duyduğumuz yok. AK Parti 16 yıldır gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye hizmet ediyor. Bugüne kadar Türkiye'ye 284 bin derslik, bin 245 yeni hastane, 817 bin toplu konut yaptık. Peki bu yıkım ekine soruyorum? Siz ne yaptınız? Bunları yıkacak mısınız? Bu yıkım ekinine hak ettikleri cevabı verecek miyiz? 585 bin yeni öğretmen atadık. Bunları göreve başlattık. Peki siz gelince bunları işten mi çıkaracaksınız?"

(Sürecek)