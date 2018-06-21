AK Parti'nin Sincan mitingi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yıkmaktan, durdurmaktan, kapatmaktan, engellemekten başka hiçbir hayır söz ağızlarından çıkmayanlara bu ülke emanet edilir mi? Bugüne kadar memlekete faydası olmamış bu ekibe emanet edilir mi bu ülke?" dedi.

Yıldırım, partisince Lale Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin memleketi karış karış gezdiğini belirtti.

Güçlü Türkiye, güçlü hükümet ve güçlü meclis için çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, Sincan'ın coşkusuyla 24 Haziran'ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sincan'ın "Durmak yok yola devam” dediğini, 24 Haziran'ı iple çektiğini anlatan Yıldırım, kutlu yürüyüşe sahip çıktıkları için Sincanlılara teşekkür etti.

Yıldırım, Sincan'ın 15 Temmuz’da meydanlara indiğini, alçaklara o geceyi dar ettiğini, ezanları dindirtmediğini, bayrağı indirtmediğini, darbecilere darbe vurduğunu kaydetti.

Sincan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hep yol arkadaşlığı yaptığını, AK Parti'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sincan, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıktınız, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. 24 Haziran'da bir kez daha Sincan'a, Ankara'ya, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkacak mısınız? 16 yıldır emeğimizi yok etmek isteyenlere karşı büyük bir ders verecek miyiz? Memleketi bu yıkım ekibine bırakmayacağız değil mi? Yıkmaktan, durdurmaktan, kapatmaktan, engellemekten başka hiçbir hayır söz ağızlarından çıkmayanlara bu ülke emanet edilir mi? Bugüne kadar memlekete faydası olmamış bu ekibe emanet edilir mi bu ülke?"

Yıldırım, siyasetlerinin vatandaşa hizmet etmek ve ülkeye eserler bırakmak olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar hiçbir kumpas girişiminin, darbe teşebbüsünün yürüyüşlerini durdurmadığını belirten Yıldırım, hiç kimsenin kendilerini millete hizmet yolundan geri çeviremeyeceğini aktardı.

AK Parti hükümetleri olarak yapılması bile hayal edilemeyen birçok eseri ülkeye kazandırdıklarını, ülkeyi 3,5 kat büyüttüklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"15 yılda bin 245 yeni hastaneyi, 20 bin kilometre bölünmüş yolu kim yaptı? 131 yeni üniversiteyi açan parti hangi parti? 284 bin yeni derslik yapan kim? 585 bin öğretmeni atayan hangi iktidar? 539 bin sağlık çalışanına iş başı yaptıran hangi iktidar? 1 milyon taşeronu kadroya alan, emeklilere ramazan ve kurban bayramında ikramiye veren iktidar hangi iktidar? 817 bin vatandaşımızı konut sahibi yapan iktidar hangi iktidar? 242 katrilyon sosyal destek veren iktidar hangi iktidar. 383 kilometre uzunluğunda 258 tüneli tamamlamayı başaran hangi iktidar? Hızlı treni Ankara, İstanbul, Konya ve Eskişehir'e yapan iktidar hangi iktidar? Say say bitmiyor. Burada duralım da gerisini Muharrem İnce saysın. Ben yoruldum. Bunların millete söyleyecekleri en ufak bir eserleri yok. Bunlar yıkım ekibi yıkım. Bunlar yatıyorlar kalkıyorlar AK Parti ne yaptıysa, Recep Tayyip Erdoğan ne yaptıysa bunları yıkacağız diyorlar."

Yıldırım, Sincanlıların 24 Haziran'da yıkım ekibine geçit vermeyeceğini, hak ettikleri dersi vereceğini vurguladı.

- "Türkiye'nin istikrarlı büyümesinden rahatsızlar"

Yıldırım, Türkiye'nin istikrarlı büyümesinin ve gelişmesinin birilerini rahatsız ettiğini, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanların nasıl bir davranış içerisinde olduğunun görüldüğünü söyledi.

Onların hiçbir eser, proje, hayal ve ufuklarının olmadığının altını çizen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti demek, millet demek. AK Parti'nin yaptığı yatırımlar, Türkiye'nin geleceği demek. Dünyanın neresinde görülmüş yıkmak, satmak, durdurmak için milletten destek istiyor. Eskiye dönmek için milletten destek istiyor. Eskide ne var? Eskide darbe, vesayet, kriz, yoksulluk var. Bu mudur sizin vizyonunuz? Bu mudur sizin Türkiye rüyanız?"

Yıldırım, milletin kimin ne olduğunu çok iyi bildiğine işaret ederek, "Bu millet, CHP zihniyetinin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. CHP zihniyeti demek, yokluktur, kuyruktur, susuzluktur, sefalettir. CHP demek, açık oy, gizli sayım demektir. CHP demek, Dersim demektir. CHP demek darbe şakşakçılığı yapmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Reformlar ve hizmetlerle dolu 16 yıl"

Türkiye'nin reformlar ve hizmetlerle dolu 16 yılı geride bıraktığını anlatan Yıldırım, Kayaş-Sincan Banliyö hattının ve 40 kilometre uzunluğunda Ankara-Yenikent-Temelli çevre yolunun hizmete açıldığını söyledi.

Yıldırım, asfalt çalışmaları kapsamında 2 milyon ton asfalt dökümü, 465 kilometre yeni yol yapıldığını anımsatarak, Sincan'ın Saraycık Mahallesi'nden Aşağıyurtçu Mahallesi'ne kadar 35 kilometre uzunluğunda bağlantı yolunun yapımına devam edildiğini dile getirdi.

Yenikent Camisi ve Kent Meydanı'nın yeniden yapılacağını bildiren Yıldırım, Sincan'a 480 yataklı modern bir hastane, ağız ve diş sağlığı merkezi yapıldığını kaydetti.

Yıldırım, AK Parti hükümetlerinde Sincan'a alt yapı, üst yapı, sosyal tesis, yeşil alan, ulaşım ve demir yolu gibi alanlarda yapılan diğer hizmetleri anlatarak, 24 Haziran'ın Türkiye için bir milat olacağını belirtti.