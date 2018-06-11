AK Parti'nin Niğde mitingi

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Ne olacak, yıkacak mısınız? Bunlar ne dediklerinin farkında değil." dedi.

Erdoğan, partisince Niğde Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçim beyannameleri hakkında bilgi verdi.

CHP'nin eleştirilerini dile getiren Erdoğan, "Şimdi bak, bunlar 'Biz başörtüsüne karşı değiliz. Benim zaten annem de öyle, kız kardeşim de öyle' diyor. Annene saygım var, kız kardeşine saygım var, bunlar ayrı konular. Sen kendine bak, kendine. İmam hatiplerin lüks olduğunu, imam hatiplerin fazlalık olduğunu söyleyen kendine bak. Şimdi de benim imam hatipli olmama kafayı takmış." diye konuştu.

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Ben de imam hatipli olsaydım cumhurbaşkanı olabilirdim." şeklinde açıklamaları olduğunu belirtti. Bunun her yiğidin karı olmadığını ifade eden Erdoğan, "Sen imam hatipte öğretmenlik yapmakla övünüyorsun ama imam hatipliler de senden çektikleri çileden. Bunların durumu bu. Biz öyle ya da böyle öğretmenlerimize saygılıyız, Bay Muharrem de olsa." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüdükleri yolda kararlı olduklarını vurgulayarak, 5 yıl için 24 Haziran'da tekrar yetki almak istediğini söyledi.

Amerika'da Central Park ve Londra'daki Hyde Park'a benzer parkları Türkiye'de yapacaklarını aktaran Erdoğan, Niğde'ye de bunlara benzer nitelikte bir millet bahçesi kuracaklarını belirtti. Erdoğan, ayrıca gençlere hizmet verecek millet kıraathaneleri hakkında da bilgi vererek, "Ben kıraathane diyorum, Bay Muharrem de Bay Kemal de bu kıraathaneleri oyun oynama yeri olarak telakki ediyor." diye konuştu.

- "Bay Muharrem, o işi sen iyi bilirsin"



Zeytinburnu'nda 24 saat açık olan kıraathaneye ilişkin videoyu gösteren Erdoğan, burada gençlerin ders çalıştığını söyledi. Burada iskambil ve okey oynayan olup olmadığını vatandaşlara soran Erdoğan, "Bay Muharrem, o işi sen iyi bilirsin." ifadesini kullandı.

Erdoğan, söz konusu kıraathanelerle okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, Türkiye'nin dört bir yanına bu kıraathaneleri kuracaklarını aktardı. Kıraathanenin, okuma evi anlamına geldiğini belirten Erdoğan, kendilerinin bu ifadenin başına millet kavramını da getirdiklerini söyledi.

Kızının da yurt dışında eğitim aldığı dönemde, ders çalışmak için kütüphaneye gittiğini anlatan Erdoğan, kızının, arkadaşlarıyla burada ders çalıştığını ve çok daha verimli olduğunu söylediğini aktardı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bunu yapıyoruz ama bunlar dünyayı tanımıyor, biz dünyayı tanıyoruz. Kızım, yurt dışında okurken kendisini aradığım zaman üniversitenin kütüphanesinde bulurdum, derslerine çalışırdı. Sordum ona, 'Nasıl bu kütüphaneler?' Bu kütüphanelerde işte aynen bunlar var. Kek, internet onlar zaten var, çayı, kahvesi hepsi var. Onlar da olacak da biz de niye olmayacak? George bunu yapıyor da biz niye yapmayalım? Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bunu yapacağız. İçinde kitabıyla, ders çalışma yerleriyle, ücretsiz çayı, keki, simidiyle, internetiyle gençlerimize yeni bir yaşam alanı oluşturmaktan bahsediyoruz. Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem... ama öyle bir şey açmış olsak, havada dört takla atarsın. Bay Muharrem, meydan meydan kekten söz ediyor. Çok seviyorsan sana da ikram ederiz."

- "Bunlara lafı eğip bükmeden dürüstçe cevap isteyin"

Erdoğan, Hz. Mevlana'nın Mesnevi'de anlattığı fil hikayesini vatandaşlarla paylaşarak, Muharrem İnce'nin "millet kıraathanelerine baktığında sadece keki gördüğünü" söyledi. Erdoğan, İnce'nin kekle uğraşmaktan vazgeçmesi ve ortaya çıkan eserle ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

"Şimdi adaylar, sağda solda konuşuyor, bilmiyorum buraya da geldiler mi? Herhalde onları dinleyecek kadar vaktiniz olmamıştır." diyen Erdoğan, vatandaştan muhalefetin adaylarına bazı sorular sormalarını istedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, Bay Muharrem bunları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmeni göreve başlattı, onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı, siz onları kesecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız? AK Parti şu ana kadar 5 şehir hastanesini hizmete soktu, siz onların kapısına da kilit vuracak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, siz onları yıkacak mısınız?

Niğde'deki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışarı edecek misiniz? AK Parti Türkiye'de hızlı treni getirdi, kaldıracak mısınız? 6 ilde doğalgaz vardı, şimdi 78 ilde var. 'Bu doğalgaz borularını da söküp atacaklar mı?' diye sorun. 525 baraj, 528 hidroelektrik santrali yaptık, 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtık. Bunları yıkıp yeniden ne yapacaksınız? İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Ne olacak, yıkacak mısınız? Bunlar ne dediklerinin farkında değil, 'Yatırımları durdururum.' diyor bir tanesi, bir tanesi kalkıyor 'Hızlı treni bir daha buraya sokmam.' diyor. Bunlardan lafı eğip bükmeden dürüstçe cevap isteyin."

Niğde'de hizmete, yatırıma devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, kendisini dinleyenlerden kalan 12 günde kapı kapı dolaşmalarını istedi.

Niğde'den 24 Haziran'da bir rekor beklediğini belirten Erdoğan, cumhurbaşkanlığında şahsını, parlamentoda AK Parti'yi desteklemelerini talep etti.

"Vakit birlik vakti, vakit Niğde vakti, vakit Türkiye vakti." ifadesini kullanan Erdoğan, Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına gelişinde şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Konuşmasının ardından AK Parti Niğde milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, vatandaşlara satranç takımı hediye etti.

(Bitti)