AK Parti'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet, 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin şehri Nevşehir, Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir, Selçuklu'nun yadigarı Nevşehir, Osmanlı'ya yöneticiler yetiştirmiş Nevşehir, peri bacalarıyla vadileriyle ayrı bir güzel Nevşehir, turizm ve tarımın şehri Nevşehir, sizleri gönülden, hasretle selamlıyorum Nevşehir." diye başladı.

Erdoğan, tarlada, fabrikada, dükkanda, iş yerinde, ticarethanesinde, ülkesi, ailesinin rızkı için çalışan tüm vatandaşları, vatanın huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik görevlilerini, dün sandıklara koşan gurbetçileri ayrı ayrı selamladı.

Avrupa'nın dört bir yanında gurbetçilerin oylarını kullandığını hatırlatan Erdoğan, "Avrupa'ya, dünyaya selam olsun." diye konuştu.

Üç yıllık hasretin ardından tekrar Nevşehir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden, Nevşehirlilere teşekkür etti.

- "Nevşehir tüm kalbiyle milletin adamına sahip çıkıyor"

Nevşehir'in destan yazdığını dile getiren Erdoğan, "Nevşehir, tüm kalbiyle milletin adamına sahip çıkıyor." dedi.

Hacıbektaş-ı Veli'nin "Hakk'a talip olan kişi, başka murad isteme, dostun seninle beraber, başka vuslat isteme. Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer, eğer bizi buldun ise başka murat isteme" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Biz de sizi bulmuşsak başka ne murat isteyelim. Nevşehirli kardeşlerimiz, bizimle oldukça daha ne vuslat isteyelim. Nevşehir'in şu muhabbetini gördükten sonra Allah'tan başka ne dileyelim." ifadelerini kullandı.

Her fırsatta, "Bize millet yeter" dediklerini aktaran Erdoğan, "Sizlerden aldığımız güç ve cesaretle istikbale yürüyoruz. Durmak yok yola devam." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorusuna alandaki kalabalık "evet" cevabını verdi.

- "Bu Cumhur ittifakı kolay kurulmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı'dır. Bu Cumhur İttifakı'nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya tabanda fitne, fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersi vereceğiz."

Nevşehirlilerin ramazanını tebrik eden Erdoğan, Allah'tan herkesi Kadir gecesine ve Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını diledi.

Bu ramazanda göz yaşını sofralarına katık eden Filistinli, Suriyeli, Iraklılara Allah'tan sabır ve metanet dileyen Erdoğan, "İnşallah, bu ramazan, onların huzura, barışa, güvenliğe hasret geçirdikleri son ramazan olur" diye dua ettiğini söyledi.

- "Kardeşimizi, zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz"

Allah'ın "Ancak inananlar kardeştir" emrine işaret eden Erdoğan, "Bu emri kendimize rehber kılarak, tüm mazlum ve mağdurların yardımına koşmaya devam edeceğiz. Başta yakın komşularımız olmak üzere hiçbir kardeşimizi, zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. Bölgemizde emniyet, barış, istikrar tesis edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz millet olarak 'kuvvetini mazluma değil, zalime kullan' diyen Hacıbektaş-ı Veli'nin geleneğinden geliyoruz. Biz 'her insan bir alemdir' diyen Hazreti Mevlana'nın gönül sofrasından besleniyoruz. Biz 'Bölüşerek tok oluruz, bölünerek yok oluruz' buyuran Yunus Emre'nin hikmet pınarından içiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

16 yıldır "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla ülkeye ve millete hizmet ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir vatandaşımızı ötelemeden, insanlarımızı etnik kimliğine, inancına, etnik kimliğine bakmadan hepsini bağrımıza basıyoruz. Onun için ne diyoruz, bir olalım, iri olalım, diri olalım, 81 milyon kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz." diye konuştu.

- "Ülkede husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz"

Ülkede husumeti değil muhabbeti güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz. Gerilimi değil, kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmanın değil kenetlenmenin savunuculuğunu yapacağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona 'gelin helalleşelim' diyeceğiz. Hacıbektaş'ın, Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin muhabbet diliyle konuşmayı sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli topraklarında kesinlikle, fitnenin, kinin, nefretin boy vermesine müsaade etmeyeceğiz. İşte bunun için her gittiğimiz yerde ne diyoruz, vakit Türkiye vakti. İşte bunun için Diyarbakır'dan Edirne'ye, Erzurum'dan Hatay'a kadar ülkemizin dört bir köşesinde ne diyoruz, vakit kardeşlik vakti. Vakit Nevşehir vakti, vakit Türkiye vakti diyoruz. Bu ne demek? Bu kardeşlik, birlik, beraberlik 24 Haziran'da sizlerden Türkiye'nin huzuru, bölgemizin istikrarı için mührü Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye basmanızı istiyorum."

"24 Haziran'da Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Nevşehir'den sandıkları patlatıyor muyuz? 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyor muyuz?" diye soran Erdoğan'a kalabalık "evet" cevabını verdi.

- "Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına kimse göz yumamaz"

Nevşehir'in bugüne kadar kendilerini hiç mahcup etmediğini belirten Erdoğan, 2002'den beri tüm seçimlerde, Nevşehir'in tavrının demokrasiden, adaletten, kalkınmadan yana koyduğunu söyledi.

Kentin, AK Parti'nin, milli iradenin kalesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Nevşehir'in yüzde 65,6 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" dediğini hatırlattı.

Kimsenin Türkiye'yi eskinin krizli, kaoslu, istikrarsız, güvensiz günlerine geri çeviremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin artık böyle kavgalarla kaybedecek tek bir anı bile yoktur. Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet, 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz, boşuna bunlara 'milli irade hırsızları' demiyoruz, biz boşuna bunlara 'eski Türkiye ittifakı' demiyoruz, biz boşuna bunlara 'yıkım ekibi' demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir teklifleri, hiçbir projeleri yok."

(Sürecek)