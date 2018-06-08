AK Parti'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin yeni bir milat olacağını söyledi.

AK Parti'nin Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlediği mitingde konuşan Özhaseki, Türk siyasi tarihinde çeşitli dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çekti.

Özhaseki, 24 Haziran'ın da bu anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, "Türk siyasi tarihinde çok önemli dönüm noktaları vardır. Bunlardan birisi 1946 yılı, tek parti zulmünün bittiği çok partili hayata geçiş tarihtir. 1994 vardır, CHP belediyeciliğinin bittiği, çöp dağlarının kalktığı, işe gelmeden maaş alan militanların yok olduğu tarihtir. 2002 yılı ise bu milletin ufkunun açıldığı tarihtir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızla tanıştığı tarihtir. Şimdi yeni bir dönemle baş başayız, 24 Haziran yeni bir milat olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise güçlü meclis ve güçlü Türkiye için karar verme vaktinin yaklaştığını, 24 Haziran'da yapılacak seçimin ülke açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

24 Haziran'a kadar AK Parti'ye gönül vermiş her bir ferdin çalışmak zorunda olduğunu belirten Elitaş, şöyle devam etti:

"Güçlü meclisi sağlayabilmek ve güçlü Türkiye'nin yolunu açmak için 24 Haziran, karar verme günüdür. 24 Haziran, aydınlık yarınlara açılan doğuşun önemli bir habercisidir. Hepimiz, birer teşkilat mensubu gibi sabahlara kadar çalışmak zorundayız. 24 Haziran'da sandıklar kapandıktan sonra 'Eyvah ben ne yaptım' dememek için AK Parti'yi zirveye ulaştırmak için elimizden geleni sergilemek zorundayız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da AK Parti'ye verilen desteğin artarak devam edeceğine inandığını ifade ederek, "Milletin ve ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek olan Nevşehir onu askersiz bırakmayacak ve Nevşehir'den yine üç milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecektir." dedi.