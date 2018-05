AK Parti'nin milletvekili aday listesi

ANKARA (AA) - AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

Listeye göre aday gösterilen milletvekilleri ile aday gösterildikleri iller şöyle:

ADANA



JÜLİDE SARIEROĞLU

TAMER DAĞLI

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

AHMET ZENBİLCİ

ABDULLAH DOĞRU

SEVİL CAN

MUHAMMED AKSOY

SAMİR ALTUNKAYNAK

RAMAZAN ÇIRAK

EROL KAHRAMAN

REŞAN ARLIER

NECİP FAZIL CENGİL

MEHMET GAZİOĞLU

MUHAMMED ZEKİ AÇ

ZEKERİYE YILDIZOĞLU



ADIYAMAN



AHMET AYDIN

İBRAHİM HALİL FIRAT

MUHAMMED FATİH TOPRAK

YAKUP TAŞ

ABDULAZİZ ASLAN



AFYONKARAHİSAR



VEYSEL EROĞLU

ALİ ÖZKAYA

İBRAHİM YURDUNUSEVEN

RASİME KIPIRTI FEDAKAR

MEHMET ZEYBEK

İBRAHİM ÜNLÜER



AĞRI



EKREM ÇELEBİ

ABBAS AYDIN

DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN

ERHAN TENEKECİ



AKSARAY



İLKNUR İNCEÖZ

CENGİZ AYDOĞDU

MUSTAFA SERDENGEÇTİ

MUHAMMED AKTAŞ



AMASYA



MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL

HASAN ÇİLEZ

ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK



ANKARA BİRİNCİ BÖLGE



YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

FATİH ŞAHİN

YALÇIN AKDOĞAN

ALİ İHSAN ARSLAN

MURAT YILDIRIM

FATMA ÖNCÜ

FAHRİ USTA

GÖKÇER DOĞAN

FEVZİ AYDIN

BÜŞRA SOYLU

MUAMMER CEMALOĞLU

ELİF RABİA TOPTANCI

ADİL CAN YILDIRIM



ANKARA İKİNCİ BÖLGE



MUSTAFA DESTİCİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM

EMRULLAH İŞLER

ORHAN YEGİN

ARİFE POLAT DÜZGÜN

ZEYNEP YILDIZ

AHMET FETHAN BAYKOÇ

ENES ŞİŞMAN

MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

İBRAHİM ENES DURUAY

ONUR ALP BAŞAYAR



ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE



MEHMET NACİ BOSTANCI

ASUMAN ERDOĞAN

NEVZAT CEYLAN

BARIŞ AYDIN

HACI TURAN

MERYEM GÖKA

TUNA KOÇ

KURTCAN ÇELEBİ

SERHAT BAYAR

DİLARA TABAK

MEHMET GÜNDOĞDU

MÜCAHİT EFE



ANTALYA



MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA KÖSE

SENA NUR ÇELİK

İBRAHİM AYDIN

ATAY USLU

KEMAL ÇELİK

GÜLÇİN ÖZBOZ

SEYİT EMRE GÖYÜK

ERCAN MEKTEPLİOĞLU

MUSTAFA ERKAN

HASAN HÜSEYİN CENGİZ

ESMA BALABAN KARACAN

HASAN DEMİR

ÖMER AKBAŞ

CANBEY ÇETİN

HASAN KEREM ÜNSAL



ARDAHAN



ORHAN ATALAY

HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU



ARTVİN



ERTUNÇ ERKAN BALTA

MUZAFFER ÇORBACI



AYDIN



MUSTAFA SAVAŞ

BEKİR KUVVET ERİM

METİN YAVUZ

RIZA POSACI

ERSİN ESENLİK

AHMET TARIK SARI

SEDA KANAT

YASEMİ SARIÇİÇEK



BALIKESİR



ADİL ÇELİK

BELGİN UYGUR

YAVUZ SUBAŞI

MUSTAFA CANBEY

PAKİZE MUTLU AYDEMİR

ÖMER ALAN

OSMAN BILDIR

ZEYNEP DENİZ

ENCAN AYDOĞDU



BARTIN



YILMAZ TUNÇ

YAŞAR ARSLAN



BATMAN



ZİVER ÖZDEMİR

MURAT GÜNEŞTEKİN

MEHMET ŞAT

MURAT ÇİÇEK

AYLA IŞIK



BAYBURT



FETANİ BATTAL



BİLECİK



SELİM YAĞCI

HALİL ELDEMİR



BİNGÖL



CEVDET YILMAZ

FEYZİ BERDİBEK

ZEKİ KORKUTATA



BİTLİS



CEMAL TAŞAR

VAHİT KİLER

FEVZİ TAŞDEMİR



BOLU



ARZU AYDIN

FEHMİ KÜPÇÜ

METİN VURAL



BURDUR



BAYRAM ÖZÇELİK

YASİN UĞUR

EMİNE AKTAŞ



BURSA BİRİNCİ BÖLGE



HAKAN ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA ESGİN

REFİK ÖZEN

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

AHMET KILIÇ

GÜLTEN KAPICIOĞLU

SADETTİN CANGÜL

ARİF ÇELENK

MUHAMMED ERDOĞAN

ARİF BEKİR DANGAÇ



BURSA İKİNCİ BÖLGE



EFKAN ALA

OSMAN MESTEN

VİLDAN YILMAZ GÜREL

ZAFER IŞIK

MUHAMMET MÜFİT AYDIN

ATİLLA ÖDÜNÇ

AHMET YELİS

SELDA MERİÇ

BURCU YARAN

İSMAİL ÖZKAN



ÇANAKKALE



BÜLENT TURAN

JÜLİDE İSKENDEROĞLU

FURKAN SEZER

FIRAT AKGÜN



ÇANKIRI



MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

SALİM ÇİVİTCİOĞLU



ÇORUM



AHMET SAMİ CEYLAN

OĞUZHAN KAYA

EROL KAVUNCU

SERAP YILDIRIM



DENİZLİ



CAHİT ÖZKAN

ŞAHİN TİN

AHMET YILDIZ

NİLGÜN ÖK

HASAN OYMAK

MUSTAFA SEMERCİ

DİLEK ÇEVİK

ADEM KAYAR



DİYARBAKIR



MEHMET MEHDİ EKER

EBUBEKİR BAL

OYA ERONAT

MEHMET EMİN YILMAZ

ERDAL ATİK

ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR

REMZİ ÇAYIR

FEHMİ KARDEŞOĞLU

MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU

EMRE YAZICIOĞLU

NEZİHE KENT

MUSTAFA GÜLEKEN



DÜZCE



FAHRİ ÇAKIR

AYŞE KEŞİR

NUMAN ÇABUK



EDİRNE



FATMA AKSAL

İLYAS AKMEŞE

ERDEM GÜYÜMGÜLER

BURAK CAMBAZ



ELAZIĞ



METİN BULUT

SERMİN BALIK

ZÜLFÜ TOLGA AĞAR

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI



ERZİNCAN



SÜLEYMAN KARAMAN

BURHAN ÇAKIR



ERZURUM



RECEP AKDAĞ

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU

SELAMİ ALTINOK

İBRAHİM AYDEMİR

ZAFER TARİKDAROĞLU

FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK



ESKİŞEHİR



NABİ AVCI

HARUN KARACAN

EMİNE NUR GÜNAY

MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ

AHMET NAMIK AKDOĞAN

NURETTİN KABA

SERHAT TUNÇ



GAZİANTEP



ABDULHAMİT GÜL

AHMET UZER

MEHMET ERDOĞAN

ABDULLAH NEJAT KOÇER

DERYA BAKBAK

ALİ ŞAHİN

MÜSLÜM YÜKSEL

MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

YAŞAR ATILGAN

SERPİL KAVRAK

İHSAN KAYA

HATİCE MERVE TATAR

MUHAMMED MELAZ AKTOĞ

MAHMUT BURAK KIZILELMA



GİRESUN



CEMAL ÖZTÜRK

KADİR AYDIN

SABRİ ÖZTÜRK

SERDAR DEMİRKAN



GÜMÜŞHANE



HACI OSMAN AKGÜL

CİHAN PEKTAŞ



HAKKARİ



HUSRET DİNÇ

ABDULMECİT TARHAN

NURETTİN FIRAT



HATAY



HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

HÜSEYİN YAYMAN

ABDULKADİR ÖZEL

HÜSEYİN ŞANVERDİ

SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK

ABDÜLKERİM GÜVEN

KUDRET ARTAN

MEHMET FETTAH ÇİFTÇİ

CEMİLE TUNA

ECRİN NAZLI İNAN

OSMAN UZAN



IĞDIR



AHMET TUTULMAZ

HASAN GÜNEŞ



ISPARTA



SÜREYYA SADİ BİLGİÇ

RECEP ÖZEL

MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

AYŞE NUR AKBAY



İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE



BERAT ALBAYRAK

NURETTİN CANİKLİ

MUSTAFA ATAŞ

EROL KAYA

VEDAT DEMİRÖZ

RAVZA KAVAKCI KAN

OSMAN BOYRAZ

İSMET UÇMA

MİHRİMAH BELMA SATIR

AHMET BERAT ÇONKAR

HULUSİ ŞENTÜRK

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

EYÜP ÖZSOY

SERKAN BAYRAM

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

AZMİ EKİNCİ

HURŞİT YILDIRIM

ALİ SEVİNÇ

TUĞBA ERCAN

SABRİ BALAMAN

ESMA ERSİN

MUSTAFA MİCAN

AHMET ÖZDİNÇ

İBRAHİM İLCİ

SEMANUR KOÇAL

RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

FEYZULLAH TUNA

FUAT KİNSİZ

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

SİNEM DEMİR

MUHAMMET ALİ KUMRU

LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

OKTAY TAN



İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE



SÜLEYMAN SOYLU

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

VOLKAN BOZKIR

ABDULLAH GÜLER

HASAN TURAN

SERAP YAŞAR

AZİZ BABUŞCU

ŞİRİN ÜNAL

CANAN KALSIN

AHMET HAMDİ ÇAMLI

MARKAR ESEYAN

MUSTAFA DEMİR

İFFET POLAT

İBRAHİM YASİN KIRICI

SALİH ÇAKIR

AYŞE BÖHÜRLER

SUNA TARHAN

AHMET HAMDİ GÖRK

HACI MEHMET BAYKURT

MUSTAFA ARABUL

BEYZA SINDIRAÇ

SERKAN HASER

AHMET YILDIZ

EMİNE ÇAKIR

HAMZA KULAKSIZ

SEVDE SENA DAĞLI

ENES KAŞKAŞ

HALİL POYRAZ



İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE



NUMAN KURTULMUŞ

MEHMET MUŞ

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

MEHMET DOĞAN KUBAT

TÜLAY KAYNARCA

HALİS DALKILIÇ

EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

NEVZAT ŞATIROĞLU

ZAFER SIRAKAYA

RÜMEYSA KADAK

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MUSTAFA YENEROĞLU

ERKAN KANDEMİR

ŞAMİL AYRIM

ALEV DEDEGİL

YILDIZ SEFERİNOĞLU

ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

MÜRTEZA ZENGİN

AYHAN OĞAN

HAŞİM TAŞKIRAN

RUKEN KİLERCİ

RASİM ERDOĞMUŞ

HATİCE BOZDAĞ

MEHMET UMUR

OYA EREN

BÜLENT DURGUN

ZEHRA ERCAN

ALİ ÇEZİK

HASENE ÇAPAR

SEDAT SAYIMOĞLU

CAHİT KESKİN

SİNAN KARŞIYAKA

HAYRİYE KUZU

MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

MÜNİR EREN



İZMİR BİRİNCİ BÖLGE



BİNALİ YILDIRIM

MAHMUT ATİLLA KAYA

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

CEMAL BEKLE

BİLAL DOĞAN

EMRE CEMİL AYVALI

TEMEL YILDIRIM

AHMET GÜRHAN

GÖZDE KESKİN

FATİH REHA YAVUZER KAM

KORAY BATTAL

MUHABBET GÜNERİ

AHMET UĞUR BARAN

HALİL CÜNEYT AÇIL



İZMİR İKİNCİ BÖLGE



HAMZA DAĞ

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

NECİP NASIR

YAŞAR KIRKPINAR

MELEK EROĞLU

NECİP FAZIL KURT

ADİL YÜKSEL

ERDEM ÖKSÜZ

GERÇEK TEKİN

MUSA ÇEVİK

SALİHA BOZKURT

AHMET NUMAN ARICI

FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT

ENDER DOĞAN



KAHRAMANMARAŞ



MAHİR ÜNAL

AHMET ÖZDEMİR

CELALETTİN GÜVENÇ

İMRAN KILIÇ

MEHMET CİHAT SEZAL

HABİBE ÖÇAL

TÜRK İSLAM KARAKOÇ

MEHMET İLKER ÇİTİL



KARABÜK



CUMHUR ÜNAL

NİYAZİ GÜNEŞ

TUĞBA YEĞİN



KARAMAN



RECEP ŞEKER

SELMAN OĞUZHAN ESER

HÜSEYİN MUTLU



KARS



AHMET ARSLAN

YUNUS KILIÇ

ABDULFETAH ÇETİNKAYA



KASTAMONU



HAKKI KÖYLÜ

METİN ÇELİK

MURAT DEMİR



KAYSERİ



MEHMET ÖZHASEKİ

MUSTAFA ELİTAŞ

TANER YILDIZ

İSMAİL EMRAH KARAYEL

İSMAİL TAMER

HÜLYA NERGİS

SAMİ DEDEOĞLU

ALİ SARAÇOĞLU

TUĞBA YÖRÜK ÖZTÜRK

ALİ EKŞİ



KIRIKKALE



RAMAZAN CAN

BAYRAM SALİM BOZDEMİR

MUSTAFA ARSLAN



KIRKLARELİ



SELAHATTİN MİNSOLMAZ

VOLKAN GÖÇ

KADRİYE TOKAT



KIRŞEHİR



MUSTAFA KENDİRLİ

NECMETTİN ERKAN



KİLİS



MUSTAFA HİLMİ DÜLGER

AHMET SALİH DAL



KOCAELİ



FİKRİ IŞIK

İLYAS ŞEKER

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

MEHMET AKİF YILMAZ

SAMİ ÇAKIR

CEMİL YAMAN

EMİNE ZEYBEK

HAKAN HÖBEK

UFUK EKİNCİ

OSMAN TÜFEKÇİ

ELİFNUR BAYRAM

ENVER ZENGİN

HAYRETTİN DENİZ



KONYA



AHMET SORGUN

TAHİR AKYÜREK

ORHAN ERDEM

LEYLA ŞAHİN USTA

ZİYA ALTUNYALDIZ

HACI AHMET ÖZDEMİR

GÜLAY SAMANCI

ABDULLAH AĞRALI

SELMAN ÖZBOYACI

HALİL ETYEMEZ

ALİ SÜRÜCÜ

MEHMET AKİF YILMAZ

ZERRİN ÖZEL

OSMAN SEÇGİN

MUHAMMED ZEREN



KÜTAHYA



AHMET TAN

İSHAK GAZEL

CEYDA ÇETİN ERENLER

MUSTAFA ÖZBEY

MEHMET KAYMAZ



MALATYA



BÜLENT TÜFENKCİ

ÖZNUR ÇALIK

AHMET ÇAKIR

HAKAN KAHTALI

SELAHATTİN BARIŞ PALANDÖKEN

VAHİT ATALAN



MANİSA



MURAT BAYBATUR

UĞUR AYDEMİR

İSMAİL BİLEN

SEMRA KAPLAN KIVIRCIK

MEHMET ALİ ÖZKAN

GÜZİDE İÇEN KASAP

OZAN ERDEM

MEHMET SENCER TÜRKMEN

SAMED ZENGİNOĞLU

SERKAN EREN



MARDİN



ŞEHMUZ DİNÇER

CENGİZ DEMİRKAYA

VEYSİ ŞAHİN

AHMET MUNİP YILDIZOĞLU

İBRAHİM KÖSEN

AHMET KAYA



MERSİN



LÜTFİ ELVAN

ALİ CUMHUR TAŞKIN

ZEYNEP GÜL YILMAZ

HACI ÖZKAN

BİLAL ÖZKAN

ALİ KESER

ZEYNEP ŞEMSİ AYSALAR

ORHAN KEMAL YÜKSEL

GÜLLÜ CAN

MEHMET SAİT KAYAN

M. NACİ DURMAZ

RABİA NUR ŞENLİK

MUHAMMED EMİN ERDEN



MUĞLA



MEHMET YAVUZ DEMİR

YELDA EROL GÖKCAN

MUHİTTİN KAYABAŞ

HÜSEYİN ZAFER ALKAYA

EYLEM TAN

KADİR DAĞLI

ARİF SERT



MUŞ



MEHMET EMİN ŞİMŞEK

ABDULSELAM ER

ABDULMECİT CANTEPE

FİGEN ERGÜL



NEVŞEHİR



MUSTAFA AÇIKGÖZ

YÜCEL MENEKŞE

EMRE ÇALIŞKAN



NİĞDE



YAVUZ ERGUN

SELİM GÜLTEKİN

SEDAT ÇAĞLAR



ORDU



ŞENEL YEDİYILDIZ

ERGÜN TAŞCI

METİN GÜNDOĞDU

HAMİDE AYDEMİR DEMİR

SAİT İNAN

YAVUZ SELİM KIRAN



OSMANİYE



MÜCAHİT DURMUŞOĞLU

İSMAİL KAYA

ASENA ALACA

YUSUF MİNGAN



RİZE



HAYATİ YAZICI

OSMAN AŞKIN BAK

MUHAMMED AVCI



SAKARYA



ALİ İHSAN YAVUZ

RECEP UNCUOĞLU

KENAN SOFUOĞLU

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

ALİ İNCİ

EKREM YÜCE

LÜTFİ BAYRAKTAR



SAMSUN



AHMET DEMİRCAN

YUSUF ZİYA YILMAZ

ÇİĞDEM KARAASLAN

FUAT KÖKTAŞ

ORHAN KIRCALI

BEKİR KELEŞ

ELİF COŞKUN BİLGİN

CANER GÖKTEPE

MUHAMMET YASİR OKUDAN



SİİRT



OSMAN ÖREN

SADETTİN SABAZ

LOKMAN ÖZCAN



SİNOP



NAZIM MAVİŞ

AYHAN ERGÜN



SİVAS



İSMET YILMAZ

MEHMET HABİB SOLUK

SEMİHA EKİNCİ

RÜSTEM YÜCE

YAŞAR SAYAN



ŞANLIURFA



AHMET EŞREF FAKIBABA

MEHMET KASIM GÜLPINAR

HALİL ÖZCAN

ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL

MEHMET ALİ CEVHERİ

İBRAHİM HALİL YILDIZ

HALİL ÖZŞAVLI

AHMET AKAY

MEHMET FATİH AKSOY

GÜLER KAMA İZOL

İBRAHİM TORU

SEDAT ERTÜRK

İSMAİL TOSUN

İBRAHİM AYHAN



ŞIRNAK



RİZGİN BİRLİK

HATİCE ATAN

MEHMET EMİN DİNDAR

MAHMUT ÖKTEN



TEKİRDAĞ



MUSTAFA ŞENTOP

MUSTAFA YEL

ÇİĞDEM KONCAGÜL

MESTAN ÖZCAN

KERİM ATALAY

ABDULLAH ÖĞE

CEM KARACA



TOKAT



YUSUF BEYAZIT

MUSTAFA ARSLAN

ÖZLEM ZENGİN

FATİH AKGÜN

ADEM DİZER



TRABZON



MUHAMMET BALTA

ADNAN GÜNNAR

BAHAR AYVAZOĞLU

SALİH CORA

VEHBİ KOÇ

SELÇUK ÇEBİ



TUNCELİ



HAKAN ÖZER

NAZİF YILDIRIM



UŞAK



MEHMET ALTAY

İSMAİL GÜNEŞ

MERT ŞİŞMAN



VAN



OSMAN NURİ GÜLAÇAR

İRFAN KARTAL

ABDULAHAT ARVAS

EBUBEKİR KAÇMAZ

GÜLŞEN ORHAN

YILMAZ KILIÇ

BİLAL EMRE YÖRÜK

MALİK ÖZBEY



YALOVA



AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

HASAN ÖZÇELİK



YOZGAT



BEKİR BOZDAĞ

YUSUF BAŞER

SİBEL YILDIRIM

İSKENDER MİNAR



ZONGULDAK



POLAT TÜRKMEN

AHMET ÇOLAKOĞLU

HAMDİ UÇAR

ZÜLEYHA ARIMAN

BURHAN ONUK