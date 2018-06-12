AK Parti'nin Kırıkkale mitingi

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ, bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz, Cerablus'tan, El-Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz." dedi.

Yıldırım, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Kırıkkale'nin vefasını, coşkusunu ve heyecanını bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Kırıkkalelilere, misafirperverlikleri için teşekkür eden Yıldırım, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka selamını ileten Yıldırım, "Biliyorsunuz bu ay iki bayram var, biri Ramazan Bayramı, birisi 24 Haziran bayramı. Önce Ramazan Bayramı'nı bütün İslam alemiyle beraber idrak edeceğiz. Bayramımızın bereketini hep birlikte yaşayacağız, ardından ikinci bayramımızı 24 Haziran'da kutlayacağız." diye konuştu.

Alandaki vatandaşlara, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Ak kadroları, Cumhur İttifakı'nı güçlü şekilde Meclise gönderecek miyiz?" sorularını yönelten ve "Evet" karşılığını alan Yıldırım, Kırıkkale'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, her zaman güçlü destek verdiğini dile getirdi.

Milletin, yüzde 64 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtiğini, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 62 ile rekor destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, "24 Haziran'da güçlü desteğinizle yine Kırıkkale bizimle beraber olacak. Bunu biliyorum." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıldır durmadan, yılmadan gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

- "Kandil'den talimat alanlar düşünsün"

Başbakan Yıldırım, bugünlere büyük zorlukları aşarak geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir yandan terörle darbecilerle PKK, FETÖ, DEAŞ ile mücadelemizi sürdürdük, diğer yandan da ülkemizin kalkınması, gelişmesi için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü güldürmeye devam ettik. 'Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız.' dedik mi? Çıkardık mı? Şimdi de kaçıyorlar, kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. İnlerinde etkisiz hale getireceğiz. FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ, bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz. Cerablus'tan, El Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz. Kandil'den talimat alanlar düşünsünler. Kandil'den emir alanların bundan sonra hayatları çok zorlaşacak."

Vesayet girişimleriyle de aynı şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Yıldırım, demokrasiye, hukuk devletine, milletin iradesine sahip çıktıklarını belirtti.

Yalnızca millete hizmet etmeyi gaye edindiklerini, milletle gönül köprüleri kurduklarını anlatan Yıldırım, bu köprüleri yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

- "Meydanın heyecanı dorukta"

AK Parti'nin, Türkiye'nin partisi olduğunu belirten Yıldırım, 16 yılda ülkeye getirdikleri durumu anlattı.

Havanın sıcak, vatandaşların oruçlu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Oruç ağızsınız, susuzsunuz ama evelallah heyecandan bir eksilme yok, meydanın heyecanı dorukta." dedi.

Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 oranla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğuna işaret eden Yıldırım, ülkenin bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7,4 büyüdüğüne dikkati çekti.

- "Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbi Kırıkkale"

Türkiye'nin, dünyanın hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya bütün engellere rağmen devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışması, ihanetler, kumpaslara rağmen Türkiye'yi dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ülkesi yapmayı başardık." diye konuştu.

"Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbi Kırıkkale, Makine Kimya'nın merkezi Kırıkkale" ifadesini kullanan Yıldırım, "Artık yerli ve milli sanayimizle teröre göz açtırmıyoruz, düşmanlarımıza el aman vermiyoruz. Çünkü artık silahlarımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı kendimiz yapabiliyoruz. Yerli üretim oranımızı yüzde 23'ten yüzde 65'e çıkardık. Bunu Kırıkkale başardı. Milletle el ele vererek 16 yılda üst üste yüzde 5,7 büyüdük. 258 tünel, 284 bin derslik, bin 245 hastane, 817 bin konut yaptık. Tarımda Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. 76 üniversiteyi 207'ye çıkardık. Havaalanı sayımızı 26'dan ikiye katladık, 55'e çıkardık. Türk Hava Yolları dünya markası oldu. Sadece 55 noktaya uçuş yaparken bugün 121 ülke, 307 noktaya uçuş yapılıyor. Avrupa'nın 2'nci, dünyanın 7'nci büyük hava yolu şirketi oldu." sözlerine yer verdi.

(Sürecek)