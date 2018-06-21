AK Parti'nin Keçiören mitingi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Adaylar piyasada dolanıyorlar. Dolandıkça da kör düğüm oluyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok. Laf, laf, laf. Bol laf, icraat sıfır." dedi.

Yıldırım, partisince Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Keçiören'e en son metro açılışında geldiğini belirterek, "Yaparsa AK Parti yapar" diye boşuna demediklerini, millete aşkla, şevkle milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile hizmet etmenin mutlululuğunu yaşadıklarını ifade etti.

Keçiören'den Esenboğa Havalimanı'na kadar metro yapacakları sözününü veren Başbakan Yıldırım, seçime iki gün kaldığını hatırlattı.

Yıldırım, "Bu ay iki bayramımız var. Birisini kutladık, Ramazan Bayramı bitti. Şimdi 24 Haziran seçim zafer bayramına Keçiören hazır mı? Yeni bir destan yazacak mıyız? Ankara'da rekora imza atacak mısın Keçiören?" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaylar piyasada dolanıyorlar. Dolandıkça da kör düğüm oluyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok. Laf, laf, laf. Bol laf, icraat sıfır. Bunların bol sıfırlı karnelerini pazar günü verecek miyiz? Bu millete hizmet edeni milletimiz asla yalnız bırakmaz. 16 yıl önce biz bu yola beraber çıktık. Kutlu yürüyüşümüzde, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Onun ile başladık bu yola. Onunla devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yapılan dünyanın en büyük havalimanına bugün uçakla ilk inişi gerçekleştireceğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Adam odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinden yeller eser." sözüne atıfta bulundu.

- "Hayal satıyorlar hayal"



Yıldırım, "AK Parti'nin eserleri saymakla biter mi? Diğer adayların bu ülke için yaptıkları en ufak bir eserleri var mı? Ne satıyorlar? Hayal satıyorlar hayal. Bunlar hayal tüccarları. İki gün sonra sandığa gideceğiz. Güçlü hükümet için milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçeceğiz. Güçlü Meclis için Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi, milletvekillerimizi en güçlü şekilde Meclise göndereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Ankara'ya 16 yıl içinde büyük hizmetler yaptıklarını, toplam yatak kapasitesi 7 bin 500 olan Etlik ve Bilkent şehir hastanelerini de yakında hizmete alacaklarını aktardı.

Söğütözü Metrosu'nun yapım çalışmalarının devam ettiğini, Keçiören Metrosu'nu yarıda bırakmayacaklarını, Kızılay Meydanı'na kadar ulaştıracaklarını anlatan Yıldırım, Ankara'ya 22 baraj, 9 gölet yaptıklarını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi vererek, Keçiören'de 119 okulun yapıldığını, hastane yatak sayısını 2 bin 400'e, 112 acil servisi için istasyon sayısı da 16'ya çıkardıklarını belirtti.

Aile sağlık merkezi sayısının 69'a yükseltildiğini, Kuzey Ankara Camisi, külliye, otopark, kongre merkezinin yapıldığını kaydeden Yıldırım, ilçede tüm yolların asfaltlandığını, Türkiye'de örnek olacak Gümüşdere- Ihlamur Vadi Projesi'nin tamamlandığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, 196 yeni park yaptıklarını, kişi başına düşen yeşil alan oranını 2 metrekareden 7 metrekareye çıkardıklarını, kültür, kongre ve spor merkezleri, 3 bin kişilik spor salonu, Etlik'te olimpik yüzme havuzunu hizmete aldıklarını bildirerek, Ovacık'ta imar planının tamamlandığını, binaların yükseldiğini, Şelaleler Vadisi'nin hizmete alındığını, seyir terası, yatay asansör, teleferik, Ankara Evi'nin açıldığını aktardı.

Alandakilere "size bir müjdem daha var" diyerek Etlik'teki Şehir Hastanesi'nden- Ovacık'a metro yapılacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, alandakilerden seçime kalan kısa sürede daha fazla çalışmalarını istedi.

Meydanı dolduranlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Başbakan Yıldırım, "Yıkım ittifakına, bölücülere, iç ve dış düşmanlara 'dur' demek, teröre son vermek için evet" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, alandakilerin "24 Haziran bayramı"nı da tebrik etti.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Ankara milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı. Yıldırım'ın Keçiören mitinginde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve milletvekilleri de hazır bulundu.