AK Parti'nin Kayseri mitingi

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?" dedi.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada alandakilere, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarının yer aldığı görüntüleri barkovizyondan izlettirdi.

Muharrem İnce'ye 'Sen çırak bile olamadın' diyen Erdoğan, "Senin Genel Başkan'ın zaten hiç anlamaz çünkü hiç anlamadığını sen söyledin. Şimdi soruyorum, 'Bay Muharrem eğer sen birinci olamazsan bu seçimlerde, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim bakalım ama sen de bırakmazsın, niye, siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz Pensilvanya'dan. Kolay kolay bırakamazsınız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında Kayseri'ye yapılan yatırımlardan bahsederek son 16 yılda inşa edilen sulama projeleriyle 353 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, 10 bin 700 metre uzunluğundaki tünellerle Develi Ovası'na su aktarıldığını, yapım aşamasındaki 7 sulama tesisiyle toplam 505 bin dekar arazinin daha sulanacağını söyledi.

Kayserili çiftçilere 16 yıl içinde 1,5 katrilyon liralık tarımsal destek verildiğini aktaran Erdoğan, 1,5 katrilyonluk teşviklerden 545 bin işveren ve sigortalının faydalandığını vurguladı.

Alandakilere, "24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz" diye soran Erdoğan, 24 Haziran'a kadar Kayserili kadın ve gençlerden iyi bir çalışma beklediğini dile getirdi.

- "24 Haziran çarkçı genel başkanın sonu olacak"

Erdoğan, Kayseri'nin kaliteden de siyasetçinin kalitelisinden iyi anladığını, diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarının meydana çıktığını belirterek, "Eminim sizler de ağızlarının çalımına kürsüdeki edalarına bakarak hepsini tartıya çıkardınız. Şimdi soruyorum size kalite nasıl? Yerlerde mi sürünüyor, çok mu kötü? Siz bunları dükkanınıza çırak yapar mısınız?" dedi.

Türkiye'nin böyle bir ana muhalefeti, böyle bir ana muhalefet siyasetini hak etmediğini dile getiren Erdoğan, Türk milletinin her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"24 Haziran seçimleri, ülkemizde her alanda olduğu gibi ana muhalefet konusunda da yeni bir dönemin inşallah başlangıcı olacaktır. Seçimlerden sonra o çarkçı genel başkanın da onun 'Hadi bakalım gel buraya' diyerek ortaya sürdüğü cumhurbaşkanı adayının da inşallah sonu olacaktır. Diğer adaylar zaten dostlar alışverişte görsün adayı. Ülkeyi yönetmeye değil kendi postlarını kurtarmaya adaylar. Seçimden sonra bu millet inanıyorum ki onlara da anladıkları dilden bir mesaj verecektir."

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması öncesinde, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, vatandaşlara hitap edeceği Kayseri’nin üzerini raptiyeyle işaretledi.

Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitingde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri de hazır bulundu.

(Bitti)



