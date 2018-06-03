AK Parti'nin Karabük mitingi

KARABÜK (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ortada böbürlenip dolanan başkanlar yatıp kalksın AK Parti'ye, millete dua etsinler. Yoksa onların cumhurbaşkanı adayı olması bile mümkün değildi. Şimdi bu adayların hepsi bir konuda anlaşmışlar 'Şu Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edelim de memleket ne olursa olsun, şu AK Parti'yi iktidardan indirelim de ne olursa olsun' " dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, tüm Karabüklüleri selamlayarak başladı.

Vatandaşlara, "Cumhur İttifakı demeye var mısınız? Birliğimiz için, dirliğimiz için, kardeşliğimiz için bu kutlu yürüyüşte beraber olacak mıyız?" diye soran ve olumlu yanıt alan Yıldırım, "Heyecanınız gücümüze güç katıyor. Yüreğinizdeki heyecan daim olsun." ifadesini kullandı.



Safranbolulu gençlerin kendisini iftara davet etmesi üzerine Yıldırım, İstanbul'da iftar sözü olduğunu söyledi.

"Karabük, 24 Haziran seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındasın değil mi?" diye soran Yıldırım, "Karabük ne yapacağını, hangi safta yer alacağını bilir. Karabük 6 yıl boyunca Türkiye'yi ayağa kaldırmak için verdiğimiz mücadelede hep bizimle beraber oldu." diye konuştu.

Karabük'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıktığını söyleyen Yıldırım, alandaki gençlerin, "Dik dur eğilme Karabük seninle" tezahüratları üzerine, "Gençler şüpheniz mi var? Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." dedi.

Yıldırım, 6 cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu anımsatarak "AK Parti iktidarından önce cumhurbaşkanları nasıl seçiliyordu? Kapalı kapılar arkasında, adı, sanı belli olmayan bir cumhurbaşkanı adayını alıp Mecliste dayatmayla, zorlamayla cumhurbaşkanı seçtiriyorlardı. Cumhurbaşkanı ne demek? Cumhurun başkanı, milletin başkanı demek. Milletin başkanını milletten kaçırarak seçiyorlardı. Bunun adı vesayettir." ifadesini kullandı.

İktidarları döneminde, 363 milletvekilli AK Parti'ye de cumhurbaşkanı seçtirmek istemediklerini ve engeller koyduklarını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"367 icadını çıkardılar. Biz de ne dedik 'Madem vekilleri seçmeyecekse cumhurbaşkanını milletin kendisi seçer' dedik, referandum yaptık ve o günden sonra Türkiye'nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi ortada böbürlenip dolanan başkanlar yatıp kalksın AK Parti'ye, millete dua etsinler. Yoksa onların cumhurbaşkanı adayı olması bile mümkün değildi. Şimdi bu adayların hepsi bir konuda anlaşmışlar 'Şu Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edelim de memleket ne olursa olsun, şu AK Parti'yi iktidardan indirelim de ne olursa olsun' "

- "Karabük 24 Haziran'ı iple çekiyor, gün sayıyor"

Vatandaşlara, "Emperyalistlerin, Kandil'in, FETÖ'nün sesine kulak verenlere inat Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam mı?" diye soran Yıldırım, olumlu yanıtlar üzerine, "Karabük hazır, Karabük'te coşku var, heyecan var, istek var. Karabük 24 Haziran'ı iple çekiyor, gün sayıyor." dedi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadelerini vatandaşlarla tekrarlayan Yıldırım, "Türkiye'de bugün Karabük'te dikili bir ağacı olmayanlar, bir eser ortaya koymayanlar konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Kardemir'i görüyorsunuz değil mi? Türkiye'nin neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bu önemli fabrikası biz iktidara geldiğimizde kapanmaya yüz tutmuştu. Dedik ki 'Kardemir mutlaka ayağa kalkacak. Karabük'ün ismiyle özdeşleşmiş Kardemir'i yine eski anlı şanlı günlerine kavuşturacağız' dedik. Yaptık mı? Şimdi Karabük Türkiye için üretiyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Muhalefet adaylarının bu milletin hayır duasını alacak bir eserleri var mı? Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir bunlarda o bile yok. Abartmayla çarpışmayla yalanla dolanla bu işler olmaz, önce eserinizi görelim kardeş, eserinizi görelim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 'Kişinin görünür rütbe-i aklı eserinde' Ziya Paşa ne güzel söylemiş tam da bunlar için söylemiş, ağzına sağlık.

Karabük, ince eler sık dokur, İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer. Tamam mı? Karabük'e, Karabüklü kardeşimize bugüne kadar ne hayrınız dokundu söyleyin bakalım bir hayrınız olduysa hakkaniyet sahibi Karabüklüler bunu bilmez mi? Varsa söyleyin de bilelim, söyleyemezsiniz çünkü bu memlekette iziniz yok, dikili bir ağacınız bile yok. Bundan sonra olur mu? Hiç ümidimiz yok, yaparsa AK Parti yapar."

- "Siyaset lafazanlıkla olmaz hizmetle, projeyle, vizyonla olur"



Yıldırım, muhalefetin söylemlerini eleştirerek onların laf salatası yaptığını, çamur attığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu, şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar ama söyledikleri türkü aynı. 'Şunu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız, burayı satacağız öbürünü yıkacağız. Siz yıkım ekibi misiniz?' Enkazcı mısınız? Dilin zekatı hayır konuşmaktır. Bunların ağzından hayırlı güzel bir cümle çıktı mı? Bu milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi daha da ileri götürecek hangi projeniz var? Böyle bir dertleri yok. Tek dertleri, Tayyip Erdoğan kaybetsin, AK Parti kaybetsin. Yağma yok, bu iktidar milletin iktidarı. Emaneti millet verdi alan da millet olur. O kadar açık ve net. Esip gürlemekle bu milletin 16 yıldır birlikte yürüdüğü AK Parti'ye olan desteğini keseceğini mi zannediyorsunuz? Siyaset lafazanlıkla olmaz hizmetle, projeyle, vizyonla olur. Hangisi var sizde? Hiçbiri."

Son 16 senede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük başarı öyküsü gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, dünyada son 10 yılda yapılan büyük projelerin altı tanesini Türkiye'nin yaptığını ifade etti.

Yıldırım, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin hızını daha da artıracağını, Cumhuriyet'in 100. yıl hedeflerine ilerleyeceğini söyleyerek daha güçlü Meclis ve hükümetle atılımlar yapılacağını kaydetti.

Daha az bürokrasi, daha çok iş ve yatırımla Türkiye'nin yıldızının parlamaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, istikrarın kalıcı hale geleceğini, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada atılımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

- "Yok etmeyi, iptal etmeyi söyleyenlerden olmadık olmayacağız"

Yıldırım, terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkaracaklarını, gençlerin dağa çıkmasının önüne geçtiklerini ifade etti.

Türkiye ve millet için üretmeye ve kazandırmaya talip olduklarını söyleyen Yıldırım, "Yıkım ekibi gibi gelip yıkmayı, yok etmeyi, iptal etmeyi söyleyenlerden olmadık olmayacağız." dedi.

Türkiye kalkınırken bütün şehirleri de adil şekilde geliştirmenin gayreti içinde olduklarını anlatan Yıldırım, Karabük'e 16 yılda 8 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurguladı.

Yıldırım, Karabük'te derslik sayısını yüzde 62 artırdıklarına dikkati çekerek "80 yılda Cumhuriyet'in kuruluşundan 2002 sonuna kadar bin 195 derslik yapılmışken bu derslik sayısını bin 932'ye çıkardık." diye konuştu.

2007'de Karabük Üniversitesini kurduklarını belirten Yıldırım, Yenice'ye Raylı Sistemler Yüksekokulu ile Bilişim Yüksek Okulunu da kuracaklarını bildirdi.

- "Orman ürünleri organize sanayi bölgesi kuruyoruz"

Yıldırım, yükseköğretimde yurt kapasitesini 400'den 10 bin 500'e çıkardıklarını ifade ederek Karabük'e 16 yılda 4 bin 500 konut yaptıklarını, bin 400 konut yapımını da devam ettiklerini söyledi. Yıldırım, Karabük'te beş baraj ve bir gölet yapımının sürdüğüne işaret etti.

Karabük'e 116 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, şehrin Bolu'ya ve Çankırı'ya bölünmüş yollarla bağlandığını ifade eden Yıldırım, "Yolları böldük hayatları, milleti, gönülleri, birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.

Karabük'ün 2002'de 10 milyon dolar ihracatı olduğunu hatırlatan Yıldırım, 2017'de bu rakamın 326 milyona ulaştığını bildirdi.

Yıldırım, Eskipazar'a metal ürünleri, Yenice'ye de orman ürünleri organize sanayi bölgeleri kuracaklarını duyurdu.



- Notlar

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Karabük milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı. Yıldırım, selamlamanın ardından, "Emeklilerimize bayram öncesi ikramiye dağıtılmaya başlandı. İftira atanlar, 'Verilmeyecek' diyenler utansınlar. Kurban Bayramı'nda da alacaksınız, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Mitinge, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, milletvekilleri, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP İl Başkanı Adem Kar ve BBP İl Başkanı Dursun Kıraç da katıldı.