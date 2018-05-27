AK Parti'nin Isparta mitingi

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin şu anda büyümede yüzde 7,4 ile dünyada bir numara olduğunu belirterek, "Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş... Geçin o işleri. Kurla, murla bizi vuramazsınız, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız." dedi.

Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap etti.



Dünyanın farklı köşelerinde, Türkiye'nin kardeşlerinin, dost ve akrabalarının, Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin dost elinin sıcaklığını bilen, yaşayan herkesin Türkiye'nin selameti için dua ettiğini söyledi.

Dünyada, fakir, garip gureba ülkelere elini uzatan birinci ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Amerika birinci gözüküyor ama gayrisafi milli hasılaya göre bir numara Türkiye. Hamdolsun, verdikçe zenginleşiyoruz." ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şu anda büyümede yüzde 7,4 ile dünyada bir numara olduğunu belirterek, "Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş... Geçin o işleri. Kurla, murla bizi vuramazsınız, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Bak çıkmış birisi de diyor ki, 'Biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, öbürü, 'Biz yatırımları durduracağız. Senin bütçen boş' diyor. Sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz." diye konuştu.

- "Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Göreve geldiklerinden bu yana yatırımları çeşitlendirerek hayata geçirdiklerini, 25 havalimanı varken, buna 29 tane daha eklediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlara kalsa bunlar havalimanı falan yapmazdı. Geldiğimizde doğru dürüst bölünmüş yol yoktu, bu yolları yaptık. Bütün bunlarla beraber duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diyor ki, 'Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmış, ben de gelirim dördüncüyü yaparım.' Senin ne haddine. Bir taraftan 'Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam' diyeceksin, bir taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım.' diyor. Neyle, nasıl yaptıracaksın? 'Milli bütçede paran yok' diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız ve bunu da gerçekleştirdik, dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik? Şu anda Türkiye G-20'de ve orada bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Bunları dünyaya anlatıyoruz. Ama bunların işi değil bu. Bu iş vergi memuruyla olmaz, ekonomiyi yönetecek, sevki idare kabiliyeti olanlarla olur. Afrika'dan Suriye'ye, Balkanlardan Orta Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimiz ülkemizin başarılarını, projelerini, yatırımlarını kendi başarıları olarak değerlendiriyor."

-"Ispartalıya şehir hastanesinde hayat nasıl diye bir sor"

Isparta'daki şehir hastanesinden hizmet alanlara hastanenin nasıl olduğunu soran Erdoğan, "Çıkmış birisi, 'Cebinde paran var mı?' Ispartalıya sor, şehir hastanesinde hayat nasıl diye bir sor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastaneleriyle dünyaya nizam verdiklerini, örnek olduklarına işaret ederek, "Gel, örnek gör. Pırıl pırıl, hijyeniyle, her şeyiyle. Ey Bay Kemal, sen SSK'nın Genel Müdürü olduğun zaman o hastanelerin hali neydi be, gel de hastane gör, hastane." şeklinde seslendi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, baba-oğul gibi zıtlaştıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ara ne diyordu, o zaman adaydı, daha seçilmemişti, 'Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, üç girdin kaybettin, dört, beş girdin kaybettin.' Öyle mi, ama şimdi enteresan, tamam o güzel de şimdi ne diyor böyle bir görevlendirme yaparken, 'Gel bakalım Muharrem' diyor. Bakın ne hale geldiler. İşte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır."

Erdoğan, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını hatırlatarak, şimdi de İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanını inşa ettiklerini bunun da 29 Ekim'de açılışının yapılacağını bildirdi. Erdoğan, yeni havalimanının ilk etapta 90 milyon olacak kapasitesinin, 2023'te 150 milyona çıkacağını vurgulayarak, "Biz buyuz. Çünkü Türk milletine bu yakışır." dedi.

(Sürecek)