AK Parti'nin Giresun mitingi

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletten alır." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Giresun mitinginde yaptığı konuşmada, "Bunların (muhalefetin) derdi milleti ihya etmek değil. Bunların bir derdi var, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Güçleri yeter mi?" diye sordu.

"Durmak yok yola devam" diyen Yıldırım, Giresunluların "Yumurtadan yün kırpmak" sözüne atıfta bulundu, muhalefetin işinin bu olduğunu bildirdi.

- "Cumhur İttifakı, işareti sadece milletinden alır"

"Bunlar Karagöl'den kar bağışlıyor millete, farkında mısınız?" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin de inanmadığınızı anladılar nihayet. Ayarları bozuldu. Ayar bozuldukça vitesten atmaya başladılar. Adına 'Millet İttifakı' deyip, millet iradesiyle seçilen Cumhur ittifakına iftira üstüne iftira atıyorlar. Cumhur ittifakı nedir? Cumhur ittifakının özeti, 15 Temmuz alçak saldırısına karşı meydanlara inen Giresunludur. Ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen, demokrasiye, milletin adamına sahip çıkan ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur ittifakı, Pensilvanya'dan Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletinden alır. İşaret aldığı an yürür, millet yürür arkasından. İşte Cumhur İttifakı budur. Cumhur İttifakı demek tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demektir."

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran'da bunlara hakettiği cevabı verecek miyiz? Güçlü meclis için hazır mıyız? Güçlü hükümet için var mısınız?" sorularını yöneltmesi üzerine partililer "evet" cevabını verdi.

- "Eğribel Tünelinde ışık göründü"

Dünyada 10 yılda gerçekleştirilen 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye'nin yaptığına dikkati çeken Yıldırım, ülkeyi bölünmüş yollarla donattıklarını, sahil yolunu tamamladıklarını bildirdi.

Eğribel Tünelinde ışığın göründüğünü belirten Yıldırım, "Eğribel Tüneli yaz, kış size hizmet edecek. Söz verdik, yaptık. Hızlı trenler, yeni üniversiteler, şehir hastaneleri, havaalanları." dedi.

"Giresun ile Ordu arasına havalimanı yapılacak" denildiğinde dalga geçenlerin olduğunu anımsatan Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan, 'havalanı yapılacak, denizin de üzerine yapılacak' dedi. Yaptık mı? Şimdi 1 milyondan fazla yolcusu var. Avrupa'da, deniz üzerinde havalimanı yok. Türkiye'de bir dünyada üçüncü... Artvin ile Rize arasına da denize ikinci havalimanını yapıyoruz. Limanlar, köprüler, tüneller, organize sanayi bölgeleri, bütün bunları ne için yapıyoruz? Milletimizin geleceğini aydınlatmak, yüzünü güldürmek için." ifadesini kullandı.

- "Giresun'a 16 yılda, 18 milyar yatırım yaptık"

Bütün şehirlerin doğalgazla buluşturulduğunu vurgulayan Yıldırım, Giresun'a yapılan hizmetleri şöyle anlattı:

"Giresun'a 16 yılda 18 milyar yatırım yaptık. Giresun daha fazlasını hakediyor. Üniversite kurduk mu, 30 bin öğrenciye ulaştı mı... Bin 700 derslik, 13 yeni hastane, 28 sağlık tesisini yaparak Giresunluların hizmetine sunduk. Ayrıca 300 yataklı Merkez Kale Devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu 5 yeni sağlık tesisinin inşaatına başladık. 20 bin seyircili Giresun stadını da yapıyoruz. Giresunspor'a hayırlı uğurlu olsun. Giresun Stadı bittikten sonra, mevcut stadı da millet bahçesi yapacağız. Giresun'un yeşilliğine yeşillik katacak. 2003'te Giresun'da 20 kilometre bölünmüş yola, 88 kilometre ilave yaptık, 116 kilometreye ulaştırdık. 10 tane yol çalışması devam ediyor. En önemli yolumuz, Karadeniz-Akdeniz yolu. Karadeniz-Akdeniz yolu Giresun'u Osmaniye'ye bağlayan önemli bir proje. Bunun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ordu ve Giresun'un yıllardır beklediği havalimanı çok güzel oldu. 2015 yılında ilk yıl açıldığında 223 bin yolcu gelmişken, 2017'de 1 milyon 200 bin yolcu Giresun'a, Ordu'ya geldi."

"Bunların vizyonu bu projelere yeter mi? Yetmez." diyen Yıldırım, muhalefetin bugüne kadar yaptıkları bir şey olmadığını bildirdi.

- "Sorunları, torunlara havale etmeyen partinin adı AK Parti"

Başbakan Yıldırım, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmete dönüştüren, sorunları torunlara havale etmeyen partinin adının AK Parti olduğunu belirtti.

Eğribel Tüneli'nde büyük ilerleme sağladıklarına ve tünelin bir yıl içerisinde tamamlanacağına dikkati çeken Yıldırım, "Ben de yabancı değilim, dağın arkasındanım. Çamoluk'tan sonra benim memleketim geliyor. Beraberiz, biriz, komşuyuz." dedi.

Giresun, Esbiye, Adabük Balıkçı barınaklarını yaptıklarını belirten Yıldırım, hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

(Sürecek)