AK Parti'nin Eskişehir mitingi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerden sonra İnce'nin yeri de Genel Başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır." dedi.

Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde vatandaşlara seslendi.

Kendilerinin vesayetçilerle, darbecilerle olan mücadelelerini anlatmaya gerek bile duymadığını belirten Erdoğan, "Mesela bu zat, ülkemizin güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru hakkında ne düşünüyor?" sorusunu yöneltti.

Bu koridor teşebbüsünü her yerinden delik deşik ettiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama yine de Muharrem İnce'nin ne düşündüğünü de öğrenmek isteriz. Belki bu arada Selahattin Demirtaş ile Edirne'de neler konuştuğunu da anlatır, onları da öğreniriz. Mesela bu zat, Çin'in ekonomideki küresel yükselişi, Rusya'nın bölgesel politikaları, AB'nin giderek daha da derinleşen yönetim ve değerler krizi hakkında ne düşünüyor? Biz bunların hepsinin tam içindeyiz. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini korumak için çatır çatır mücadele veriyoruz. Mesela bu zat Kudüs hakkında, İsrail'in bölgeyi kana ve ateşe bulayan politikaları hakkında, mazlum ve mağdurlar hakkında ne düşünüyor?

Dünya Erdoğan'ın ne düşündüğünü çok iyi biliyor. 'One minute' diyen Erdoğan'ı biliyor. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Erdoğan'ı biliyor. Bunların böyle bir derdi yok. İşte bütün bunlar yolumuza devam ediyoruz. Tüm uluslararası platformlarda bu davayı savunuyoruz."

- "Kuyumcu titizliği ile çalışıyoruz"

"Mesela bu zat S-400 sistemleri hakkında, F35 projesindeki sıkıntılar konusunda, savunma sanayisi projelerimizin engellenmeye çalışılması hususunda ne düşünüyor." sorularını da yönelten Erdoğan, kendilerinin adeta bir kuyumcu titizliği ile bu işleri çalıştıklarını ve adım adım hedeflerine yürüdüklerini anlattı.

Bu soruları çoğaltmanın mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, millet kıraathaneleri projelerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun ve İnce'nin bu projeden rahatsız olduğunu hatta bunlar için "kumarhane" dediğini vurgulayan Erdoğan, kıraathanenin anlamının "okumaevi" olduğunu söyledi.

Eskişehir'e de yapılacak millet kıraathanelerini tanıtan bir videoyu izlettiren Erdoğan, kendisini eleştirenlerin ise bir dikili ağacı dahi olmadığını aktardı.

- "Siyaseti bırakacağım diyebiliyor musun?"

"Bay Muharrem'e de fazla yüklenmeyelim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin partisinde girdiği bütün seçimleri kaybettiğini hatırlattı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Genel Başkanı Türkiye genelinde bütün seçimleri kaybetmiş bu da CHP içindeki seçimleri kaybetmiş. CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce'ye yapıyorum. 'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım' diyebiliyor musun? Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlasın. Yapamazlar, söz verseler de yapamazlar. Çünkü bunlar, iftiradan, yalancılıktan, çarpıtmadan başka bir şey bilmez. Televizyon programında bir rektörümüze iftira atıyor. Biraz sonra söylediği sözü yalanlanıyor. 'Rektör değil, dekan' diyor. Neresi bu? Milli Savunma Üniversitesi rektörüne FETÖ'cü diyor. Tabii hemen rektör programa girmek istiyor. Diyor ki 'Ya rektör değilmiş, dekanmış' diyor. Daha sonra dekan devreye giriyor, dekan arıyor diyor ki 'Yav ne bileyim bu kadar da üzerime gelme.' Bunların hayatı yalan, bunlarda dürüstlük yok. Öyleyse bilmediğin bir konuda insanları töhmet altına bırakıyorsun.

Geçen gün de tüm milletvekillerine 'hırsız' dedi. Bir de utanmadan 'Ben yalan söylemem' diyor. Hepsine 'hırsız' dediniz. Kiminle? Oradaki bir boyacı vasıtasıyla. Demek ki bütün milletvekilleri hırsız olduğuna göre sen de hırsızsın, genel başkanın da hırsız."

Konuyla ilgili tüm AK Parti milletvekillerinin dava açtığını aktaran Erdoğan, CHP'nin "haysiyet cellatlığından" başka bir şey bilmediğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalan ve iftiralarından dolayı kaç kez mahkum ettirdiğini kendisinin dahi unuttuğunu vurgulayan Erdoğan, "Yalancıdan, iftiracıdan bu ülkeye cumhurbaşkanı olabilir mi? Bu seçimlerden sonra İnce'nin yeri de Genel Başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır. " dedi.

Vatandaşlardan oylarına, demokrasiye, huzura, güvene, istikrara sahip çıkmalarını da isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin, ucuz ayak oyunlarıyla iradenizi yok saymasına fırsat vermeyin." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan mutlaka sandığa gitmesini isteyen Erdoğan, tatilin telafisinin olacağını ancak seçimin, sandığın telafisinin olmayacağını söyledi.

Eskişehirlilerden, 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için "sandıkları patlatmalarını", tercihlerini istikrar ve güvenden yana kullanmalarını, yeni yönetim sistemiyle Türkiye'yi şahlandırmalarını isteyen Erdoğan, "Siz oyunuza sahip çıkmazsanız, darbecilere ve onların siyasetçi kılığı ile sahaya sürdüklerine, teröristlere ve onların siyasetçi kılıklı yardakçılarına gün doğar. " diye konuştu.

- Notlar

Mitinge, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti'nin Eskişehir milletvekili adayları da katıldı.

Miting alanında "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye, Güçlü Eskişehir", "Millet

karar verecek, güven ve istikrar devam edecek" yazılı afişler dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışının yapılacağı Seyitgazi ilçesinin Aksaklı Mahallesi'ne geçti.

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