AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Afrin'de şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4475. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 414, yurt içinde etkisiz hale getirilenlenlerin sayısı 398. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Erzurum mitinginde yaptığı konuşmada, "Erzurum, kurucu şehir olma vasfı sebebiyle pek çok saldırıya hatta işgale de maruz kalmıştır. Evvela bundan 140 ve 190 yıl önce iki kez işgali, bu acıyı yaşayan Erzurum, bir asır önce de Sarıkamış faciasının ardından bir kez daha aynı zulmetle sarsılmıştır. Ama Erzurum, her seferinde yeniden özgürlüğe kavuşmasını bilmiş, yeniden ayağa kakmıştır." dedi.

Şehre musallat olan Ermeni çetelerini temizleyen Kazım Karabekir Paşa'nın burada sağladığı huzur ve sükunun hala devam ettiğini dile getiren Erdoğan, bölücü teröristlerin bir ara Erzurum'a musallat olmaya çalıştıklarını ama tutunamadıklarını hatırlattı.

"Dadaşın olduğu yerde terörist olabilir mi, barınabilir mi?" diye soran Erdoğan'a, Erzurumlular "Hayır" yanıtını verdi.

Alanı dolduran partililere, "24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız?" sözleriyle seslenen Erdoğan, partililerle beraber, "Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

- "Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz"

Askerle, polisle, güvenlik korucularıyla, teröristlere dağları, ovaları dar ettiklerini belirten Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler-Dereler'de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Çünkü bu milletin huzurunu kaçırdılar. Bu milleti üzdüler." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 414, yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 398." bilgisini paylaştı.

Vatandaşların, "Artık şehidimizin, gazimizin kanı yerde kalmasın" dediğini aktaran Erdoğan, şehidin kanını yerde bırakmayacaklarını söyledi.

Ülkenin ve milletin esenliği, güvenliği, geleceği için gece gündüz çalışan, canları pahasına bir mücadele ortaya koyan güvenlik güçlerine teşekkür eden Erdoğan, "Allah onlardan razı olsun. Rabb'im, şehitlerimizi sevgili Peygamberimize komşu kılsın. Rabb'im, bizlere de o makamı nasip etsin." diye dua etti.

- "Güvenlik korucularının hedef alınması boşa değil"

İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerini okuyan Erdoğan, "Mesele bu... O makam çok büyük." ifadelerini kullandı.

Emeklilikte 3600 ek gösterge imkanını polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine ve diğer tüm görevlilere sağlayacaklarını hatırlatan Erdoğan, bu müjdenin hayırlı olmasını diledi.

Güvenlik korucularını unutmadıklarını kaydeden Erdoğan, terör örgütlerinin güvenlik korucularını hedef almasının boşuna olmadığını söyledi.

- Güvenlik korucusu ücretlerine 135 liralık bir iyileştirme

Alandaki partililerin sloganları üzerine Erdoğan, "Ben, size diğer adaylar gibi palavra mı atayım? Atmam, yapılacak şeyi zaten yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan ne aldanan olduk. Onun için bu tür sloganlarla bizlerden ayak üstü netice almaya çalışmayın." dedi.

Yeni sistem ve imkanlarla, güvelik korucularının terörle mücadelede daha etkin görevler üstlendiğini anlatan Erdoğan, geçen yıl korucuların tamamını sigortalı hale getirdiklerini, maaşlarını asgari ücretin üstüne çıkardıklarını anımsattı.

Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularının bir kısmının uzman erbaş olarak da değerlendirildiğini belirten Erdoğan, "Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. Hayırlı olsun. Amacımız güvenlik korucularımızın tüm dikkatlerini ve zamanlarını teröristlerle mücadeleye ayırmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm batı duysun"

Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin terör örgütleri vasıtasıyla tehdit edildiği dönemi sona erdirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunun için her fırsatta Rabiamızı tekrarlıyoruz." dedi.

Sabah evden çıkarken torununa, "Eymen, Rabia'yı göster bakayım" dediğini anlatan Erdoğan, onun Rabia yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dediğini aktardı.

- "Milletim kime 'yürü' diyeceğini biliyor"

Lafla değil, icraatlarla milletin karşısına çıktıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Ben araba maraba üretmem.' Benim için de diyor ki, '20 yıl geriden takip ediyor.' Ondan sonra da Almanya'da bir otomobil fabrikasını gezmiş. Bak sadece bizim otomotiv ihracatından elde ettiğimiz geliri bir araştırsın baksın. O, bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor, belli. O bisiklette de bazen sağa, bazen sola gidiyor. Hayatları böyle bunların, dikili ağaçları yok. Öbürü de kalkmış diyor ki, 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım', öbürü kalmış, 'Ben şu yatırımı yaptırmayacağım.' Yahu sizin zaten hayatta, bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. 24 Haziran'da benim aziz milletim kime 'Yürü' diyeceğini biliyor. Bu ülkede kim yatırım yapacak, onu da biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak olur mu? Bunlar hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, enerjide, ulaşımda adımları attık mı, dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu?" diye sorması üzerine kalabalık "Evet" yanıtını verdi.

Yaptıkları havalimanı ve stadyumları hatırlatan Erdoğan, "Bunlara kalsa olmazdı." ifadesini kullandı.

(Sürecek)



