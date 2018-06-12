AK Parti'nin Çankırı mitingi

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'da yeni bir gün başlayacak. Ülkemiz daha da bereketlenecek. Vatandaşlarımızın hayalleri, gelecek hedefleri gerçeğe dönüşecek." dedi.

Yıldırım, partisince Çankırı Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Çankırı'ya yönelik icraatlarını anlattı.

AK Parti'nin 16 yılda Çankırı'ya 7,5 milyar lira değerinde yatırım ve destek yaptığını anımsatan Yıldırım, Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde hukuk fakültesinin açılacağını bildirdi.

Yıldırım, Çankırı'da yeni gençlik merkezleri ve spor tesislerinin açılacağını belirterek, "Bugüne kadar Çankırı'ya 5 bin konut yaptık. Bin konutun yapımını da gerçekleştireceğiz, söz verdiğimiz gibi. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Sağlık alanında yapılan hizmetlere de değinen Yıldırım, "Orta ilçesine yaptığımız hastane de kısa sürede açılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bunların dışında 13 tane yeni proje, ihale aşamasında. Sözümüz söz, onları da yapacağız." dedi.

- "Hizmet lafla olmaz"

Çankırı'nın çevre illere bölünmüş yollarla bağlandığını ve 139 yıllık hayal olan 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli'ni açıldığını belirten Yıldırım, hizmetin lafla olmayacağını vurguladı.

Genç çiftçilere ve hayvan yetiştiriciliğine destek verdiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Koyunbaba, Akhasan Barajları başta olmak üzere 8 baraj, 4 gölet yaparak hizmete aldık. 9 baraj, 2 gölet inşaatımız da devam ediyor. Yaptığımız barajların biri olan Devrez Kızlaryolu Barajı ile Çankırı, Çorum, Kastamonu'nun verimli topraklarını suyla buluşturacağız. Bugüne kadar 190 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. İnşaatı devam eden barajlar bittiğinde 182 bin dönüm araziyi daha suyla buluşturacağız."

- Eski stat millet bahçesine dönüşecek

Hizmetlerin anlatmakla bitmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, Çankırı'ya yeni stat yapılacağını, eski stadın ise millet bahçesine dönüştürüleceğini aktardı.

Köy grup yollarına sıcak asfalt yapmaya devam edileceğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"24 Haziran Çankırı'nın, Türkiye'nin bahtının açılacağı gün olacak. 24 Haziran'da yeni bir gün başlayacak. Ülkemiz daha da bereketlenecek. Vatandaşlarımızın hayalleri, gelecek hedefleri gerçeğe dönüşecek. 24 Haziran'da söz de sizin karar da sizin, yetki de sizin, mühür de sizin. Biz, size güveniyoruz. Biz, hizmetlerin bundan sonra da artarak devam etmesini, kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Güçlü Türkiye için var mısın Çankırı? Milletin adamını cumhurbaşkanı seçecek misin Çankırı? Sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle yarınlarımızı inşa edeceğiz."

- Miting notları

Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Yıldırım, platformdan vatandaşları selamladı.

Yıldırım, konuşmasının ardından platformun arkasında vatandaşlarla sohbet etti.

Parti bayraklarıyla süslenen miting alanına, "Yarenler diyarına hoş geldiniz", "Ne yaparlarsa yapsınlar zorlukları biz sizinle aştık, sizinle aşıyoruz, sizinle aşacağız" pankartları asıldı.

Başbakan Yıldırım’dan önce Çankırı Belediye Başkanı Boz ve AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman birer konuşma yaptı.

AK Parti ve Türk bayraklarıyla süslenen alana Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın posterleri asıldı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Yıldırım'ın konuşmasını alandaki dev ekrandan da izledi.

Mitinge, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, MHP Çankırı İl Başkanı Hidayet Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı.

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