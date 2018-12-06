AK Parti'nin belediye başkan adayları

AKSARAY (AA) - AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Aksaray Belediye Başkan adayı, Evren Dinçer oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'nin Aksaray Belediye Başkan adayının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Personel Daire Başkanı olarak görev yapan Evren Dinçer olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Dinçer’in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mevcut Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya Aksaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Altınsoy, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adayı Dinçer’in kentteki belediyecilik çıtasını daha da yükseğe çıkaracağına inandığını belirtti.

- Evren Dinçer’in öz geçmişi

Evren Dinçer, 1981 yılında Aksaray'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aksaray'da tamamlayan Dinçer, Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "insan kaynakları yönetimi" dalında yüksek lisans yapan Dinçer, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmalarına devam ediyor.

Memuriyet hayatına 2006 yılında başlayan Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul Üyeliklerinde de bulunan Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayımlanan çeşitli makale ve tebliğleri bulunan Evran Dinçer, evli ve iyi derecede İngilizce biliyor.