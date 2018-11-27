AK Parti'nin belediye başkan adayları

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, eski Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Eskişehir'in girişinde kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sakallı, beraberindeki AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile kara yoluyla Ankara'dan kente geldi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ellerinde Türk bayrağı ve parti flamaları bulunan kalabalık vatandaş grubu tarafından karşılanan Sakallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür eden Sakallı, "Şahsım ve ailem için de hayırlı olsun. Şehrimizin doğusunda batısına, kuzeyinden güneyine, ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde, kasabalarında yaşayan tüm hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ümit ediyorum ki iyi bir süreç olur. Eskişehir'i sevenlerin yapması gereken şeyleri yapacağız." diye konuştu.

Nabi Avcı ise Eskişehir'e bir belediye başkanının lazım olduğunu belirterek, Sakallı'nın adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Emine Nur Günay da Burhan Sakallı'nın arkasında olduklarını dile getirerek, "Gece gündüz çalışacağız. Hedefimiz belli." dedi.



