AK Parti'nin Ankara mitingi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor." dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen partisinin mitinginde Ankaralılara hitap etti.



Eğitimde, Ankara'da 15 bin yeni derslik yaptıklarını belirten Erdoğan, yükseköğretim öğrencileri için 10 bin 731 kişi kapasiteli yurt binalarını faaliyete geçirdiklerini, birkaç yıla kadar 13 bin 800 kişi kapasiteli yeni yurt binaları açacaklarını söyledi.

Ankara'nın 303 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan bir eğitim şehri olduğuna işaret eden Erdoğan, son 16 yılda 12 yeni üniversite kurarak Ankara'nın bu özelliğini güçlendirdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, üniversitelerdeki araştırma laboratuvarlarını destekleyerek Ankara'yı aynı zamanda önemli bir bilim şehri haline getireceklerinin altını çizdi.

- "Bilkent Şehir Hastanesi birkaç ayda tamamlanacak"

Sağlıkta 32'si hastaneden oluşan 137 sağlık tesisini Ankara'ya kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, yatırım bedeli 5 milyar 110 milyon lira olan 14 sağlık tesisinin inşasının da devam ettiğini bildirdi.

Şehir hastanelerinin Ankara'ya sağlıkta sınıf atlatacağını belirten Erdoğan, toplam maliyeti 3 milyar lirayı aşan 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik Şehir Hastanelerinin yapımının devam ettiğini anlattı.

Bilkent Şehir Hastanesinin açılışını, yetişmediği için bugün yapamadıklarını belirten Erdoğan, birkaç ay içinde yapım çalışmalarının biteceğini açıkladı.

Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesini ise önümüzdeki yıl hizmete sunacaklarını bildirdi.

- Ankara'da 95 bin konut projesi

Ankara'da 95 bin konut projesini hayata geçirdiklerine işaret eden Erdoğan, "2002 yılına kadar Ankara'da 466 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 16 yılda 534 kilometre daha bölünmüş yol ekleyerek toplamda bin kilometreye ulaştırdık. Ankara-Niğde otoyolunun yapımı devam ediyor. 3 yıla kadar o da tamamlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu projemiz için önümüzdeki yıl adımlar adımları atıyoruz. 2020 yılına kadar da tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara-Sivrihisar otoyolu projemiz ise 2023 yılında hizmete girecek." diye konuştu.

Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenle tanıştırdıklarını aktaran Erdoğan, diğer yatırımları şöyle sıraladı:

"Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'la birleştirdik. Yapımı devam eden yeni hızlı tren hatlarıyla, Ankara'yı ülkemizin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle de birleştireceğiz. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren projemizin yapımı sürüyor. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak yüksek hızlı tren hattını 2019 yılı Eylül ayında, Uşak-Manisa-İzmir hattını ise 2020 yılında hizmete açıyoruz. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattını da önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Böylece ülkemizin dört bir yanına demir ağlarla bağlanan Ankara, hızlı tren hatları kalbi olacak."

Erdoğan, Ankara'ya yüksek hızlı tren garını da kazandırdıklarını hatırlattı.

Başkentray, Kızılay, Çayyolu, Batıkent, Sincan, Tandoğan, Keçiören metrolarını yaptıklarına işaret eden Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay metro uzantısının yapımını başlattıklarını, 3 yıla kadar bunun tamamlanacağını belirtti.

Keçiören-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hattının projesinin tamamlandığını, yatırım programına alınacağını bildiren Erdoğan, Kuyubaşı-Gar-Kızılay hattında güzergah çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

- "Savunma sanayimizin yüzde 80'i Ankara merkezli"

Ankarayı ve Metro hatlarını uzatacaklarını açıklayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Aşti-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı hattı, Dikimevi-Doğu Çevreyolu arasında 10 kilometrelik doğu hattı ile Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız. Gar ile Ovacık arasında 12 kilometrelik, Gar ile Kuyubaşı arasındaki 13 kilometrelik iki ayrı metro hattı kuruyoruz.

Kurtuluş mücadelemizin başkenti Ankara, son 16 yılda savuna sanayinin de başkenti, kalbi konumuna geldi. Dünyanın en büyük 100 sanayi firması arasında bulunan 3 firmamız da başkentimizdedir. 2016 yılında yıllık 6 milyar doları aşan üretim gücüne ve 2 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaşan savunma sanayimizin yüzde 80'i Ankara merkezlidir."

- Savunma sanayisinde proje sayısı 600'e yükseldi

Savunma sanayisinde son 16 yılda hayata geçirilen proje sayısının 66'dan 600'e yükseldiğini bildiren Erdoğan, bütçesinin ise 43 milyar dolara ulaştığını, bu rakama yeni projeler de eklendiğinde 60 milyar doları bulduğunu söyledi.

Bu sektörün yıllık 1 milyar 250 milyon dolarlık Ar-Ge harcamasıyla Türkiye'nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan alanı haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. İhtiyaçların yurt içinden karşılanma oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 65'lere yükseldi. İyi gidiyoruz. Karada milli tank Altay, zırhlı araçlarımız Kirpi, Kobra, Ejder, Yalçın; denizde MİLGEM korvetleri, süratli amfibi gemileri, amfibi tank çıkarma gemileri, denizaltı kurtarma gemisi, karakol botları; havada Bayraktar silahlı ve silahsız insansız hava araçları, ANKA insansız hava araçları, ATAK taarruz helikopterleri, HÜRKUŞ temel eğitim uçağı; diğer alanlarda milli piyade tüfeği, Som seyir füzesi, Cirit tanksavar, Kasırga füzesi, Hisar hava savunma sistemi, orta ve uzun menzilli tanksavarlar. İşte bu teröristlerle mücadeleyi artık yerli silahlarımızla yürütüyoruz." diye konuştu.

Her alanda saymakla bitmeyecek birçok yeniliği son 16 yılda hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Bizim kararlılığımız, Ankara'nın emeği, gücü, vefasıyla birleştiğinde ortaya böyle bir fotoğraf çıktı." ifadelerini kullandı.

- "Tesisin ihalesi yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayisinde Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceklerini vurgulayarak, "Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor." dedi.

Ankara'ya kurulan 4 yeni organize sanayi bölgesiyle, organize sanayi bölgesi sayısını 12'ye ulaştırdıklarını bildiren Erdoğan, Başkentte 82 Ar-Ge merkezi, 20 tasarım merkezi kurduklarını söyledi.

Başkente uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini kazandırdıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin artık kendi uydusunu yaptığını anımsattı.

- Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum

Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum yapılacağını açıklayan Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Ne stadyumu ya, bunların hepsini ben yıkarım.' diyor. Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir stadı da Ankara'ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla, 6 bin araçlık otoparkıyla, yeşil alanlarıyla bu stat, Başkente yakışır bir eser olacaktır." diye konuştu.

Ankaragücü futbol takımına başarılar dileyen Erdoğan, yeni stadın Ankaragücü'nün şampiyonluk karşılaşmalarına ev sahipliği yapmasını temenni etti.

Erdoğan, amatör spor kulüpleri için de Anıttepe'de, Gazi Mahallesi'nde, Mamak'ta ve tenis kulübü içinde yeni tesisler inşa ettiklerini açıkladı.

- Ankara'ya fuar alanı

Erdoğan, "Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor ve bir yılda tamamlanacak." dedi.

Ankara'ya millet bahçesi kazandıracaklarını bildiren Erdoğan, "Millet bahçesinin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşaktan başlayacak, eski hipodrom alanını, Atatürk Kültür Merkezi'ni, yeni yapılacak stadı, Arena Kapalı Spor Salonu'nu, Gençlik Parkı'nı içine alıp, yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binasını, Adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak, Melike Hatun Camiine ve oradan Ulus'taki Heykele kadar uzanacak." bilgisini paylaştı.

Dev bir alanda millet bahçesinin oluşturulacağını dile getiren Erdoğan, "Artık yeşil Ankara olacak inşallah. Bu alan içinde kullanılacak tesisler kalacak. Gereksiz olanlar ortadan kaldırılacak. Millet bahçemiz, içinde stadından konser salonuna, kapalı spor salonundan camisine kadar çok önemli yapıları da olan gerçekten çok büyük ve orijinal bir eser olacak. İngiliz'in 200 bin metrekareden oluşan Hyde Park'ı varsa bizim de burada devasa millet bahçemiz olacak." şeklinde konuştu.

Bu alanın Konya Yolu ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki 750 dönümlük kısmının müzeler bölgesi olacağını belirten Erdoğan, "Ankara müze fakiri. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet, Osmanlı, Selçuklu, Roma, Mezopotamya dönemi ve daha eski Anadolu kültürü burada sergilenecek. Bunun için Kazım Karabekir Caddesi'nin yer altına alınması gerekiyor. Bunu yapacağız."

Ankara'ya yapılacak millet bahçesinin ikinci kısmının spor bölgesi olacağını anlatan Erdoğan, yeni yapılacak stat, mevcut kapalı spor salonu ve diğer spor tesislerinin yeşil alanlarla birleştirilip tüm Ankara'nın hizmetinde olacağını söyledi.

Erdoğan, spor tesisleriyle Gençlik Parkı arasındaki ağaçlı yolun, bu iki bölümün geçiş noktası olacağını bildirdi.

(Sürecek)