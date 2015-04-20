AK Parti’li Şentop Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge 1’inci sıra Milletvekili adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Bakırköy’de esnafları dolaştı.Seçim çalışmalarına start veren AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge 1’inci sıra Milletvekili adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Bakırköy Meydanı’nda stant açan siyasi partilerin çadırlarını dolaştı. AK Parti seçim noktasına gitmek için meydana gelen Şentop, diğer siyasi partilerin çadırlarını görünce hepsini ziyaret etti. Şentop, ziyaretine meydanın hemen girişinde bulunan Vatan Partisi’nden başladı, HDP, Saadet Partisi ve MHP ile devam etti.Siyasi rakiplerine başarı dileğinde bulunan Şentop, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çadırını ziyaret etti. Burada yaşlı bir kadına kitap hediye eden Şentop, daha sonra AK Parti seçim noktasına geçerek üye kaydını kendi elleriyle yaptı.Partiye üye olmak isteyen vatandaşların kaydını yapan Şentop, çalışmalarına esnaf ziyareti ile devam etti. Şentop, Bakırköy çarşısındaki esnafları dolaşarak tek tek tokalaştı.Genel Başkan Yardımcısı Şentop, son olarak Bakırköy’de AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Şentop, açılışı yaptıktan sonra kendisini çiçeklerle karşılayan partililerle bir süre sohbet etti.