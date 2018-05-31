AK Partili Şahin'den Şoförler Odası'na ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şoför esnafının ekmeğine ortak olmak isteyen gayri kanuni unsurlar bulunduğunu belirterek, "Bunlarla çok güçlü bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemizi bundan sonra da devam ettireceğiz." dedi.

Şahin, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaretinde, şoför esnafının toplumun en önemli parçalarından olduğunu belirterek, mesleğini layıkıyla yerine getiren tüm şoförlere teşekkür etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şoför esnafının hainlere karşı verdiği mücadeleye dikkati çeken Şahin, "Aziz milletimiz hayasızca akına göğsünü siper etti. Şoför esnafımız da bu mücadelenin en ön saflarında 15 Temmuz gecesinde yerini aldı, bu gerçekten de tarihe altın harflerle düşülecek bir nottu. Daha sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde de şoför esnafımız devletinin, milletinin nasıl yanında yer aldığını, vatan sevgisinin ne anlama geldiğini gösterdi. Bayrağımızın inmemesi için, ezanlarımızın dinmemesi için çok büyük bir fedakarlık gösterdi." diye konuştu.

Şahin, şoför esnafının sadece 15 Temmuz'da değil her zaman devletinin ve Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını vurguladı.

AK Parti'nin de iktidarda bulunduğu 16 yıldır her zaman esnafın ve şoförün yanında olduğunu belirten Şahin, "Şunu çok iyi biliyoruz, şoför esnafımız mutlu olursa taşıdığı insanlar da mutlu olur. Huzuru onlara da yansıtırlar, bunun için araçlarını yenilemek isteyen esnaf kardeşimize ÖTV muafiyetini tanıdık. Hükümetlerimiz döneminde ticari araçlardan alınan mali mesuliyet trafik sigortası primlerinin düşürülmesinde adımlar attık. Araç sahiplerine vermiş olduğumuz esnaf kredi faizlerini düşürdük. 50 bin lira olan kredi limitlerini 200 bin liraya kadar çıkardık." ifadelerini kullandı.

Şahin, esnaflara KOSGEB'ten faizsiz kredi alma imkanı tanıdıklarını, şoförlerin yararlandığı hizmet binalarını, çağdaş, modern ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek hale getirdiklerini söyledi.

Ticari araç sahiplerinin ödediği gelir vergisini her yıl kademeli olarak düşürüp, beyan sistemini getirdiklerini hatırlatan Şahin, "Esnafımızın en düşük vergi oranlarından faydalanmasını sağlamış olduk." dedi.

- Korsan taşımacılığa caydırıcı cezalar

"Sizlerin ekmeğine ortak olmak isteyen gayri kanuni unsurlar var, bunlarla da çok güçlü bir mücadele içerisindeyiz." diyen Şahin, bu mücadeleyi bundan sonra da devam ettireceklerinin altını çizdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek korsan taşımacılık yapan firmalara caydırıcı cezalar getirdiklerine işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bu caydırıcı cezaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz, kimsenin tekrar bu ve benzeri haksızlıklara tevessül etmemesi için bu cezaların da çok güçlü bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Artık hiç kimse sizlerin kolay kolay alın terinize haksız bir şekilde ortak olmaya çalışmayacak."

Fatih Şahin, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, "İnanıyorum ki hem şoför esnafımız hem aziz milletimiz bugüne kadar ülkemize bir çok hizmetleri kazandıran, birçok ilklere imza atan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aşkım, sevdam diye tabir ettiği partimize yine çok güçlü bir desteği verecektir. Buna canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner ise AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.











