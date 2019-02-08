AK Parti'li milletvekilleri ve Cumhur İttifakı adaylarından Çifteler'e ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay ve Nabi Avcı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile yerel seçim çalışmaları kapsamında Çifteler ilçesine ziyarette bulundu.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette belediyeden kaymakamlığa, esnaftan ilçe başkanlıklarına gün boyu bütün ilçede temaslarda bulunuldu.

AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarına da ziyarette bulunan heyet, daha sonra Çifteler Çarşı Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Çifteler Belediyesine de uğrayan milletvekili ve adaylar, kaymakamlık ve belediye yetkililerinden ilçedeki genel durumla ilgili bilgi aldı.



Cumhur İttifakı'nın Çifteler Belediye Başkan adayı Kadir Bıyık ile Çifteler Pazarı'na giderek vatandaşlarla görüşen Günay, "Merkezde de ilçelerde de hem esnafımızla hem de halkımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bizler her daim sahadaydık, şimdi de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 31 Mart çok önemli bir seçim bizleri bekliyor. Durmayacağız, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Günay, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak cumhurun mutluluğu, güvenliği ve geleceği için çalışıyoruz. Çifteler'de Cumhur İttifakı adayımız Sayın Kadir Bıyık ile önemli temaslarda bulunduk. Mevcut Belediye Başkanımız Sayın Metin Özen liderliğinde AK Belediyeciliğin Çifteler'de gerçekleştirdiği projeler ortada. Bu bir bayrak yarışı. Kadir Bıyık ile bu hizmetleri daha da ileri taşıyacağız. Amacımız halka hizmet, dolayısı ile Hakk'a hizmettir. Teşkilatlarımızla, kadınlarımız, gençlerimizle birlikte, birlik ve beraberlik içinde Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edecek. Eskişehir için, Çifteler için tevazu, gayret ve samimiyet ile hiç durmadan çalışacağız."