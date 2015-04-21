AK Partili Lütfi Elvan, Aesob Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve Ak Parti Antalya 1.sıra milletvekili adayı Lütfi Elvan, AESOB binasında oda başkanları ile bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve milletvekili adaylarının da katıldığı ziyarette, toplantı Abdullah Sevimçok’un açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda oda başkanları sırayla söz alarak esnafın sorunlarını Elvan’a aktardı. Başkan Sevimçok, Lütfi Elvan’a demir yolu ulaşımı talebini iletti. Antalya esnafının turizmle çok daha fazla tanışması kapsamında ulaşımın iyileştirilmesi ve alternatif ulaşım hatlarının yapılması gerektiğine değinen Sevimçok, deniz ulaşımına da önem verilmesi gerektiği ve kruvazör turizm olarak adlandırılan gemi turizminin canlandırılması ile birlikte şehir esnafı ve kente girdi sağlayacak yeni turistlerin geleceğini kaydetti. Büyük sıkıntının gemi turizmi yolcusu ile yük gemilerinin aynı limana yanaşması olduğunu anlatan Sevimçok, bu durumun sıkıntıya sebep olduğunu hatırlattı. Sevimçok, bunlar için ayrı bir liman olması gerektiğine dikkat çekti.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve Ak Parti Antalya 1.sıra milletvekili adayı Lütfi Elvan’a aktarılan sorunlar arasında, C plakalı araçların yazın turizme hizmet verememesi, hanutçuluk, otellerdeki korsan taksicilik, TABDK ruhsatları, ustalık belgesi sorunu, K belgelerindeki sıkıntı, İlçelere yolcu götüren taksi şoförlerinin oradan dönerken götürdükleri yolcuyu geri getirememeleri, kasapların sorunları, pazarcıların sıkıntıları ve daha birçok esnaf kolunun yaşadığı sıkıntılar oda başkanları tarafından tek tek dile getirildi.