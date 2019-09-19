AK Parti'li Belediye Başkanları Afyonkarahisar'da buluşacak

ANKARA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları’nın beşincisi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın beşincisi 20-21-22 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığını yürüteceği toplantıya, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere, 13 şehirden gelen 155 belediye başkanı katılacak.

Bölge toplantısında ayrıca, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da yer alacak.

Başarılı başkanlar tecrübelerini paylaşacak

Bölge toplantısının birinci gününde, önceki dönemlerde başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacak.

Toplantının ikinci gününde basına açık bölümde protokol konuşmaları yapılacak ve ardından belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Bölge toplantısının son gününde ise şehirlerin kendine has sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile kurum ve kuruluşların genel müdürleri istişare toplantısında bir araya gelecek.

Muhabir: Süleyman Tunç



