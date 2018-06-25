AK Parti'den seçim teşekkürü

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas il teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, yaptığı konuşmada, seçimlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Seçmenlerin yüksek bir katılım ile sandığa gittiğini belirten Soluk, "Bütün dünyanın kurduğu tuzaklara karşı, içeride kullandığı maşalara karşı milletimiz sağ duyusunu kullanarak hepsinin tahtını bir kenara atarak millet, milletin adamına sahip çıktı. Yürümesine onay verdi." dedi.

Soluk, yarının bugünden daha iyi olacağını dile getirerek, "Türkiye genelinde yurt dışı dahil her kademede her sınıftaki bütün AK Parti'ye gönül vermiş milletimizin fertlerini, bize bu başarıyı yaşatan teşkilat mensuplarımıza ve Sivaslı hemşerilerimize şükranlarımızı iletmek istiyorum." diye konuştu.

Habib Soluk, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ve BBP'li seçmenlere ve parti yöneticilerine de teşekkür etti.

AK Parti'den milletvekili seçilen Semiha Ekinci ise partilerine oy verenlere teşekkür etti.

AK Parti'nin meclis dağılımında birinci parti olduğunu aktaran Ekinci, "İnşallah biz de yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Meclis'te yeni kanunların çıkarılmasında ona destek olacağız. Halkımızın hizmetinde olacağız. Sandığa giderek iradesini, beyanını ortaya koyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önünü tıkamak isteyenler, Cumhurbaşkanımızın önünü tıkamak isteyenler çok ciddi çaba sarfetti. Beklenti maalesef seçimin ikinci tura kalacağı şeklinde oluşturulmaya çalışıldı, kamuoyu bu şekilde yönlendirilmeye çalışıldı ama bizim insanımızın sağ duyusu bu oyunların hepsini bozdu."

AK Parti Sivas İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel de Sivas'ta seçimlerin sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde geçtiğini ve Sivas tarihinin en yüksek katılımla seçime gidildiğini ifade etti.