AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim incelemesi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ile gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya giden Özhaseki, AK Parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyecilik ile ilgili ülkenin tarihindeki önemli dönemleri hatırlatarak, parti olarak başlattıkları belediyecilikle birçok şehrin çehresinin değiştiğini aktardı.

Üniversite yıllarında ülkede sağ-sol kavgalarının olduğunu, bunun şehirler arasına da yayıldığını ifade eden Özhaseki, bu kavganın ardından Türk-Kürt kavgasının başladığını hatırlattı.

Özhaseki, bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşan kardeşler arasındaki kavganın anlamsız olduğunu, fitne odaklarının coğrafyada gözlerinin bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Böyle bir ortamda bizim büyümemizi, gelişmemizi, mazlumların sesi olmamızı istemeyen fitne odaklarının da gayretleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Yoksa bir gün gelirler devletimizi, düzenimizi bozarlar, bizi ekmeğe muhtaç ederler ve biz de yerimizden, yurdumuzdan oluruz. O yüzden bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım."

- "Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar"

Özhaseki, Türkiye'nin yıllardır terör belasıyla mücadele ettiğini ve 400 milyar dolara yakın para harcadığını vurguladı.

Terör örgütü PKK'da zamanında sözde komutanlık yapan bir kişinin uğradığı ihanet ve sonrasında itirafçı olarak söylediklerini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Diyor ki, '15 Temmuz'dan bir ay önce PKK'dan bize bir emir geldi. Hiçbir askere kurşun sıkmayacaksınız, hiçbir askere dokunmayacaksınız.' 15 Temmuz'da darbe başarısız oldu. 'Şimdi sıkabilirsiniz, devam edin.' dendi. Beraber olduklarının, aynı yerden örgütlendiklerinin alameti değil mi? Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var.

'DEAŞ' diye bir örgüt. Vahşi vahşi adamları toplamışlar, İslam tarihinde böyle bir örgüt yok. Bunlara karşı bir ve beraber olmamız lazım. Bunlardan birisi batıdaki bir ülkenin başına gelmiş olsaydı emin olun o ülke çökerdi. Son 3 yıldır ekonomi üzerinde oyun oynuyorlar."

Program çerçevesinde Özhaseki ve beraberindekiler, Murat nehri, Hanibaba Bulvarı, Abide Meydanı, millet bahçesi, üniversite ve çevre yolunda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kent ile ilgili brifing verdi.