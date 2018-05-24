AK Parti'den 146 kalkınma projesi (2)

ANKARA (AA) - AK Parti seçim beyannamesinde, 1 Nisan 2018 itibarıyla 2 bin 657 kilometresi otoyol olmak üzere 26 bin 17 kilometreye ulaşan bölünmüş yol uzunluğunun 2023'e kadar 36 bin 500 kilometreye çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde 146 kalkınma projesi yer aldı.

Beyannamede Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin hızla hayata geçirileceği, gelecek yıl prototip aracın tamamlanacağı, 2021 yılında ise yerli elektrikli otomobilin piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinde Osmangazi Köprüsü dahil Gebze-Bursa kesiminin tamamlanarak trafiğe açıldığı belirtilen beyannamede, 433 kilometrelik otoyolun 219 kilometresinin yapımının tamamlandığı, 77 kilometresinin bu yıl olmak üzere kalan kesimin de 2019 yılı sonunda tamamlanacağı vurgulandı.

Kuzey Marmara Otoyolunun 80 kilometrelik Kınalı-Odayeri kesiminin yapım çalışmalarının hızla devam ettiği, projenin üçüncü havalimanına hizmet verecek kesimlerinin havalimanı açılmadan hizmete gireceği, geriye kalan kesimlerin ise gelecek yıl içinde tamamlanacağı aktarılan beyannamede, otoyolun 170 kilometrelik Kurtköy-Akyazı kesiminin gelecek yıl tamamlanacağı bildirildi.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi hakkında da bilgi verilen beyannamede projenin, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü dahil 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesiminin ihalesinin 2017'de yapıldığı, köprü dahil 2 milyar 537 milyon avro yatırım bedeline sahip bu kesimin 2022 yılı içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Beyannamede, 334 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu Projesinin inşaat çalışmasının devam ettiği, otoyolun tamamlanması ile Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ulaşımının sağlanacağı vurgulandı.

Menemen-Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesinin inşaat çalışmalarının sürdüğü belirtilen beyannamede, 154 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu Projesinin ihalesinin ise gelecek ay yapılacağı ifade edildi.

Beyannamede 92 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 650 milyon dolar maliyetli Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesinin ihalesinin ise bu yıl ağustos ayı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye'nin 2023 perspektifinde Ankara-Kırıkkale-Delice, Burdur-Antalya-Alanya, Denizli-Burdur-Antalya ve Ankara-Sivrihisar otoyol projelerinin de hızla hayata geçirileceği vurgulanan beyannamede, "Tüm bu projelerin hayata geçmesi ile yollarımızın kalitesi yükselecek, zaman tasarrufu artacak, ekonomik ve ticari faaliyetler için alt yapımız güçlenecektir." denildi.

- 36 bin 500 kilometre hedefi

Beyannamede, 2002 sonu itibarıyla bin 714 kilometresi otoyol olmak üzere 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol varken, 1 Nisan 2018 itibarıyla bu miktarın 2 bin 657 kilometresi otoyol olmak üzere 26 bin 17 kilometreye ulaştığı vurgulanırken, yol uzunluğunun 2023'e kadar 36 bin 500 kilometreye çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

Beyannamede, 43.5 kilometre uzunluğundaki Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören ayrımı devlet projesinin de 2019'da tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

- Büyük Tünel Projeleri

1923-2002 döneminde sadece 50 kilometre tünel yapıldığı hatırlatılan beyannamede, AK Parti'nin 16 yıllık döneminde 383 kilometre tünel inşa edildiği bildirildi. Bugün 433 kilometre olan karayolu tünel uzunluğunun 2023'e kadar 700 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Beyannamede, bu kapsamda yapımı devam eden tünellerin son durumuna ilişkin bilgilere de yer verildi.

Rize-Erzurum hattında bulunan Türkiye’nin ve Avrupa'nın birinci, dünyanın ise ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan OVİT tünelinin 14,3 kilometre çift tüp tünel ile 3 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 17,3 kilometre olduğu hatırlatılırken, projede kar yağışı ve dağ yolunun kapanması sebebiyle ulaşımın sağlanması için sağ tüpün trafiğe açıldığı, kalan işlerinse bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Beyannamede, Cizre ile Şırnak’ı birbirine bağlayan 1,4 kilometre uzunluğundaki Cudi Tünellerinin 751 metre uzunluğundaki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page ve 822 metre uzunluğundaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tünellerinin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlandığı, tünellerde ikincil işlerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Beyannamede Akdeniz sahilini geçilebilir kılan Mersin-Antalya arasında 39,8 kilometre uzunluğunda 34 adet tünel yapılacağı belirtilirken, proje kapsamında toplam uzunluğu 9,7 kilometre olan 15 tünelin tamamlandığı vurgulandı.

Ordu Çevre Yolu tünellerinde çalışmaların sürdüğü, Zara-Suşehri arasındaki iki tüp halindeki Geminbeli Tünelinin gelecek yıl içinde tamamlanacağı, Giresun-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tünelinde ise kazı ve destek çalışmalarının sürdüğü bildirilen beyannamede, Erzurum-Bayburt arasında iki tüp halinde yapılan 6,5 kilometre uzunluğundaki Kop Tüneli'nde gelecek yıl sonunda ışık görünmesinin hedeflendiği, Erzurum-Rize arasındaki Dallıkavak Tüneli'nde ise bugüne kadar çift tüp toplamında 4 bin 271 metre tünel kazı ve destekleme yapıldığı hatırlatıldı.

Van-Hakkari arasındaki Güzeldere Tüneli'nde ise bugüne kadar çift tüp toplamında 2 bin 440 metre tünel kazı ve desteklemesi yapıldığı, 14.5 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünel olan Zigana Tüneli’nde bugüne kadar 12 bin 585 metre tünel kazı ve destekleme yapıldığı bilgisi verilen beyannamede, İspir-Erzurum arasındaki Kırık Tüneli, Antalya'daki Demirkapı Tüneli'nin yapım çalışmalarının devam ettiği, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi - 6. Bölge Hududu arasındaki tünel projesi kapsamında toplam uzunluğu 17, 6 kilometre olan 13 tünelden, 9'unun tamamlandığı 6, 6 kilometrelik kalan kısmının ise tamamlanacağı ifade etti.

Beyannamede Hatay-Kilis-Gaziantep Hassa Tüneli projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- Büyük İstanbul Tüneli

Beyannamede 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi hakkında da bilgi verildi. Dünyadaki ilk 3 katlı tünel niteliğindeki proje kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneliyle FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tünelinin birleştirilip tek tünel ile geçileceği belirtilirken, 9 farklı raylı sistem hattını entegre edecek projede günde 6,5 milyon yolculuk gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü açıklandı.

AK Parti seçim beyannamesinde İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz ve Marmara Denizi'ni bağlayacak ve yaklaşık uzunluğu 45 kilometre olan Kanal İstanbul Projesine de değinildi.

Kanal İstanbul Projesinin, bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel yapısını etkileyecek büyüklükte bir proje olduğuna vurgu yapılan beyannamede, "Etüt Proje ve Danışmanlık hizmeti kapsamında kanalın güzergahı yapılan teknik çalışmalar sonucunda kesinleştirilmiş olup, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik, ekolojik ve benzeri çalışmalar ile navigasyon ve kanal içi trafik simülasyon çalışmaları ile Kanal Projesinin ÇED çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca projenin yapım ve işletimine yönelik finansal model çalışmaları da devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine çıkılacaktır." ifadelerine yer verildi.

-Milli Tren Projesi

Yerli ve milli demiryolu sanayisinin geliştirildiği vurgulanan beyannamede uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmak için Milli Elektrikli ve Dizel Tren Setleri ile Milli Yüksek Hızlı Tren çalışmalarının devam ettiği, proje ile başta KOBİ’ler olmak üzere yerli sanayinin geliştirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Beyannamede, Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu Projesi ile Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesinin yap işlet devret modeli ile gerçekleştirmek üzere hayata geçirileceği, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinde, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak kesiminin 2019 yılı sonunda, Uşak-Manisa-İzmir kesiminin ise 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

- YHT projeleri

Konya-Karaman-Mersin Hızlı Tren Projesi kapsamında iki kesimden oluşan hattın 102 kilometrelik ve 813 milyon lira tutarındaki birinci kesiminin (Konya-Karaman) alt yapı ve üst yapı işleri tamamlanarak dizel işletmeye açıldığı vurgulanan beyannamede, hattın ikinci kesimi olan yaklaşık 244 kilometrelik uzunluğuna sahip 2,9 milyar lira tutarındaki Karaman-Niğde (Ulukışla)-Yenice hızlı tren projesinde ise yapım çalışmaları devam ettiği, projenin 2021 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Beyannamede, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin 2019 yılında işletmeye alınmasının planlandığı, 245 kilometre uzunluğundaki Sivas-Erzincan demiryolu hattının yapımının ise 4 kesim halinde sürdürüldüğü açıklanırken, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesinin 2020'de, 124 kilometre uzunluğundaki Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı-Halkalı Yeni Demiryolu hızlı tren hattının ise 2023'te tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin 2022'de, Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesinin 2020 yılında tamamlanması planlandığı belirtilen beyannamede, Antalya – Konya – Kayseri, Antalya – Isparta – Burdur – Kütahya – Eskişehir, Erzincan-Erzurum-Kars, Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla, Kırıkkale-Çorum-Samsun ve Sivas-Malatya hatlarının etüt projelerinin ise devam ettiği açıklanan beyannamede 106 Yüksek Hızlı Tren Seti Temini Projesinin 10 adedi için sözleşme imzalandığı, kalan 96 adet YHT setinin ise yeni düzenlenen Sanayi Geliştirme Programı (SİP) mevzuatı kapsamında yüksek teknolojiye sahip kritik alt sistemlerin milli üretimini destekleyecek şekilde temin edileceği ifade edildi.

Demiryoluyla yük taşımacılığını artırmak amacıyla 21 yerde lojistik merkez kurulması planlandığı ve bunlardan 8’inin işletmeye açıldığı, bir lojistik merkezin ise hizmete açılma aşamasında olduğu aktarıldı. Yapımı devam eden lojistik merkezlerin sayısı 5, ihale aşamasında olan 3, proje aşamasında olanların sayısı ise 4 olarak açıklandı.

Beyannamede, Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzak Doğu arasında önemli bir transfer merkezi haline getirecek ve tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak yeni havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'de açılacağı bildirildi, Çukurova bölgesine hizmet verecek 1,2 milyar lira maliyetli Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın gelecek yıl, yaklaşık 1,5 milyar lira maliyetli Rize-Artvin Havalimanı'nın ise 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ile Yozgat ve Karaman Havalimanlarının 2021 yılında tamamlanmasının beklendiği vurgulanan beyannamede, Tokat ve Çeşme Alaçatı Havalimanı Projesinin ise 2020'de hizmete açılacağı belirtildi.

Batı Antalya Havalimanı Projesinin 2022'de hizmet vermesinin öngörüldüğü beyannamede, Gaziantep Havalimanı ve Nevşehir Kapadokya Havalimanı terminal binalarının 2020, Samsun Çarşamba, Kayseri, Malatya havalimanları yeni terminal binalarının ise 2021'de hizmete girmesinin planlandığı bildirildi.

- Filyos Limanı Projesi

Büyük ölçekli bölgesel ana liman projelerinden birisi olan Filyos Limanının inşa çalışmalarının hızla devam etiği belirtilen beyannamede, limanın genel kargo, Ro-Ro, kuru dökme yük ve konteyner olmak üzere toplam 25 milyon ton yük elleçleme kapasitesine sahip olacağı ve gelecek yıl ilk etabının tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Etüt proje çalışmaları yapılan limanın kara ve demiryolu bağlantısının yapımının da gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, limanın tamamlandığında "2023 Vizyonu" çerçevesinde Karadeniz Bölgesinde ticaret altyapısına ve yük koridorlarına büyük katkı vereceği kaydedilen beyannamede Mersin ve Çandarlı Limanı Projelerinin tamamlandığında bölge ticaretine önemli katkı sunacağı belirtilirken Haliç Kompleksi Projesi kapsamında ise yat limanı, yaşam merkezi, sosyal ve kültürel alanların yapımının öngörüldüğü açıklandı. Beyannamede, proje kapsamında imar planı çalışmalarının tamamlandığı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayından sonra inşaata fiilen başlanacağı ifade edildi.

KOSTER Filo'sunun Yenilenmesi Projesi ile deniz taşımacılığında kullanılan, ilk aşamada 20 ve toplamda 100’ü aşkın yaşlanmış Koster gemisinin, yurt içi imkanlarla ve son teknoloji ile üreterek yenileneceği de ifade edilen beyannamede, İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Sahasına yönelik özelleştirme işleminin 2014'te imzalanan sözleşme (bedeli 702 milyon ABD Doları) ile tamamlandığı ve projenin gelecek yıl tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Beyannamede, İzmir’de bir Kruvaziyer limanı ile Bayraklı (Turan), Yeni Foça, Urla Çeşmealtı, Şakran, Seferihisar Ürkmez, Çeşme Şifne ve Özdere yat limanlarının yapım hazırlıklarının ise devam ettiği açıklandı.

- Ankara'ya yeni projeler

Beyannamede, Ankara Kentiçi Ulaşım Projeleri'ne yer verilirken, yapım çalışmaları süren AKM-Gar-Kızılay Metrosunun 2021'de tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca, Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısının da 2018 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Beyannamede, ANKARAY’ın ve Metronun Uzatılması Projesi kapsamında AŞTİ ve ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik Batı Hattı, Dikimevi ile Natavega (Doğu Çevre Yolu) arasındaki 10 kilometrelik Doğu Hattı ile ANKARAY’ın toplam 15 kilometre uzatılması, Gar ile Forum (Ovacık) arasındaki 12 kilometrelik Etlik Hastaneleri Hattı ve Gar ile Kuyubaşı arasındaki 13 kilometrelik Gar Kuyubaşı hattı olmak üzere Metronun toplam 25 kilometre uzatılmasının planlandığı bildirildi.

İzmir Körfez Geçiş Projesi (İZKARAY) çalışmalarının tamamlandığı, proje finansmanı için kamu-özel işbirliği modelinin kullanılmasının planlandığı belirtilen beyannamede, İzmir Körfez Geçişi projesiyle İzmir’in kuzey aksından gelen trafiğin kent içine girmeden İzmir Körfezi güney aksına ulaşımının sağlanacağı ve böylece güzergahın çevreyoluna göre 43 kilometre kısaltılacağı, Halkapınar Otogar Metrosunun, 4,5 kilometrelik raylı sistem hattının projelendirme çalışmalarının tamamlandığı, ihale hazırlıkları devam eden projenin 2021'de tamamlanması planlandığı ifade edildi.

İZBAN’ın kuzeye doğru 50 kilometre daha uzatılması için Aliağa-Bergama hattının yapım sözleşmesinin imzalandığı, söz konusu kesimin de tamamlandığında toplam uzunluğun 186 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

- İstanbul Kentiçi Ulaşım Projeleri

Beyannamede, Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu hattının kalan kısmının bu yıl açılmasının planlandığı, Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ile Kabataş-Mahmutbey Metrosu'nun ise 2021'de tamamlanmasının planlandığı vurgulandı.

Beyannamede Yenikapı-İncirli Metrosu'nun (UDHB AYGM’nin) Yatırım Programında bulunan Bakırköy-Beylikdüzü Metro hattının İncirli (Bakırköy) Sefaköy kesimi ile İstanbul BŞB’nin Yatırım Programında bulunan Yenikapı-İncirli metro hatları birleştirilerek "Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro hattı" projesi olarak UDHB AYGM'nin yatırım programına dahil edildiği ve bu yıl ihale edilmesinin planlandığı belirtildi.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu ve Ataköy-İkitelli ile Gayrettepe - 3. Havalimanı Metrosunun 2021'de, Halkalı - 3. Havalimanı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Başakşehir-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sultanbeyli metro Hatlarının 2022'de, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının ise 2023'de bitirilmesinin planlandığı aktarılan beyannamede, Konya Metrosu Projesi kapsamında 21,7 km uzunluğundaki "Kampüs-Beyhekim-Yeni YHT Gar-Gar-Meram Belediyesi Hattı" yapım ihalesinin 2019 yılı içinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, Gaziantep Gaziray Projesi'nin ise gelecek yıl tamamlanacağı ifade edildi.

Erzurum ve Erzincan tramvay hatlarının 2022'de, Kayseri Anafartalar-YHT Gar Tramvay Hattının ise üç yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilen beyannamede, 8,5 milyar liralık proje kapsamında Silvan Barajı ve bağlı ara depolamaların tamamlanması ile yaklaşık 235 bin hektar alanın sulanmasının hedeflendiği belirtildi. Beyannamede, 2020'nin ilk yarısında Silvan Barajı inşaatının tamamlanarak su tutmaya hazır hale gelineceği, bu şekilde en az 200 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanacağı kaydedildi.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi ile de 95 bin hektar alanın sulanmasının hedeflendiği aktarılan beyannamede, projenin tamamının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasının programlandığı ifade edildi.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 2,5 milyar lira maliyetle 6,1 milyon hektar alanın toplulaştırıldığı, bu yıl içerisinde 800 bin hektar alanın daha toplulaştırılarak 2018 yıl sonu itibariyle toplulaştırılmış alan büyüklüğünün 6,9 milyon hektara ulaşacağı duyurulan beyannamede, Aşağı Fırat 2. Merhale Projesi ile yaklaşık 216 bin hektar alanın sulanmasının hedeflendiği, bugüne kadar yaklaşık 43 bin hektar alanın şebeke inşaatının tamamlandığı, 91 bin hektar alanda ise inşaat çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Beyannamede, Kralkızı-Dicle Projesi kapsamında ise bugüne kadar yaklaşık 37 bin 500 hektar alanın şebeke inşaatının tamamlandığı, 65 bin hektar sahada ise inşaat çalışmalarının devam ettiği, GAP Eylem Planı kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla yaklaşık 28 bin hektar alanın sulamaya hazır hale getirildiği, yaklaşık 8 bin hektarlık alanda ise şebeke inşaatının sürdüğü bildirildi.

(Sürecek)