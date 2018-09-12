AK Parti'de ilçe danışma meclisi toplantıları yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de AK Parti ilçe danışma meclisi toplantıları İnönü, Mahmudiye, Çifteler, Han ve Seyitgazi ilçelerinde gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile il yönetimi ve ilçe teşkilatlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantılar coşkuyla geçti.

Çalışkan, yaptığı konuşmada, yerel seçim öncesi birlik ve beraberliğin vurgulandığı toplantılara teşkilat mensuplarının yoğun ilgisi olduğunu kaydetti.

Yerel seçimlerde tüm belediyeleri almayı hedeflediklerini ifade eden Çalışkan, şunları belirtti:

"Teşkilatlarımızın heyecanı ve coşkusuyla seçimlerde şehrin anahtarını tüm belediyelerimizde alacağız. Belediye başkanlıkları toplumun sesinin temsil edildiği makamlardır. AK Parti olarak, 'Halka hizmet Hak'ka hizmettir' düsturuyla ve bu hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Danışma meclisi toplantılarıyla ilçelerin sorun ve taleplerine çözümler ürettik. Bu minvalde Milletvekilimiz Sayın Emine Nur Günay hanımefendi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından dış ilçelerimizden sorumlu koordinatör vekilimiz olarak görevlendirilmiştir. Tüm teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içinde çalışarak, ilçelerimizin vekilimizle birebir iletişim içerisinde olması anlamında bu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum."