AK Parti'de bayramlaşma

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu olduklarını ifade ederek "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkumandanımıza vefa borcumuz var. Kefenini giymiş, kendini halka adamış bir lidere bizim borcumuz var." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, ak yüzlü, ak sözlü olarak nitelediği teşkilat mensuplarını selamlayarak dava arkadaşlarının gönüllerindeki vatan sevgisine, kalplerindeki millet aşkına, gözlerindeki mücadele azmine şahit olduğunu söyledi.

Karacan, "Bizlerin, Türkiye'nin geleceğinde var olmak için mücadele eden liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkumandanımıza vefa borcumuz var. Kefenini giymiş, kendini halka adamış bir lidere bizim borcumuz var." diye konuştu.

Ankara teşkilatının liderinin arkasında 24 Haziran seçimleri için hazır olup olmadığını soran Karacan, salondan yükselen sesi yetersiz bulunca yanına Ankara İl Başkanı Hakan Özcan'ı da alarak aynı soruyu tekrar yöneltti.

Salonun bu kez gür bir sesle karşılık vermesi üzerine Karacan, "İnşallah Allah yolumuzu açık eyler, inşallah Rabb'im güzel hizmetlere vesile eyler." dedi. Karacan, emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

- "Türkiye büyük bir zafere şahitlik edecek"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Ramazan Bayramı'nın sevincini, mutluluğunu, heyecanını yaşadıklarını belirterek Allah'tan yapılan ibadetlerin kabulünü niyaz etti.

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıda hayatını kaybeden Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Hiçbir güç, hiçbir terörist unsur bizi bu kutlu yolumuzdan vazgeçiremeyecek, hiçbir güç bizi kutlu davamızdan, hedeflerimizden alıkoyamayacak. Allah'ın izni, aziz milletimizin desteği, duasıyla, şehitlerimizin çalışmalarının bereketiyle öyle inanıyorum ki yine Türkiye büyük bir zafere şahitlik edecek." diye konuştu.

İslam coğrafyasının dört bir yanında Müslümanların zulüm altında, kan ve gözyaşı içerisinde bu bayramı geçirdiğini dile getiren Şahin, bu nedenle sorumluluğun yalnızca ülkeyle sınırlı bulunmadığını, mazlumların ve ümmetin son kalesi Türkiye olarak vazifenin çok daha büyük olduğunu söyledi.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. İşte bunun için yaparsa yine AK Parti yapar" diyen Şahin, seçim kampanyasında 16 yıllık icraatlarını ve yapacaklarını paylaştıklarını anlattı. Şahin, şöyle devam etti:

"Biz yapıcı bir siyaset güderken, karşımızdaki yıkım ittifakının da gözlerini ülkemizin 16 yıllık demokratik, diplomatik, kurumsal, ekonomik kazanımlarına diktiklerini görüyoruz. Bu yıkım ittifakına fırsat vermemek için milletimizin bize emanet ettiği iradesine çok güçlü şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Bir taraftan Yasin Börü ve arkadaşlarının, 53 kardeşimizin 6-8 Ekim olaylarında katili, azmettiricisi olan bir cumhurbaşkanı adayı serbest bırakılsın diyorlar, diğer taraftan da terörle mücadele kahramanı, teröristlerin korkulu rüyası olan, 15 Temmuz'da darbeci teröristler karşısında aziz milletimiz gibi dimdik durmuş bir generalimizin apoletlerini sökmekten bahsediyorlar. Allah ve aziz milletimiz öyle inanıyorum ki bunlara fırsat vermeyecektir."

Fatih Şahin, bunun için 24 Haziran'da sandığa gitmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan da seçimlere az kaldığını hazırlatarak Ankara teşkilatlarına şu ana kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Özcan, "İnşallah ikinci bayramı da 24 Haziran'da Rabb'im bize yaşamayı nasip etsin." dedi.

Bayramlaşma programına eski Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Emrullah İşler ile Ankara Milletvekili İhsan Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve çok sayıda partili katıldı.