AK Parti'de aday adayı sayısı bin 386'ya ulaştı

ANKARA (AA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı sürecine ilişkin, "An itibarıyla bin 386 kişinin müracaat ettiğini gördük, tüm Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Bunların içerisinde kaç tanesi kadın aday, kaç tanesi engelli aday, kaç tanesi 18-25 yaş aralığındaki genç bunların içerisindeki tahsil durumu, meslek durumu tüm detayları görebileceğimiz bir sistem üzerinden bu müracaatları alıyoruz." dedi.

Yavuz, parti genel merkezinde, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim hazırlıkları kapsamında teknolojiden faydalandıkları yeni bir sistem kurgulayarak tüm bilgileri elektronik ortamda takip etmek istediklerini belirten Yavuz, aday müracaatlarındaki süreci bu şekilde başlattıklarını ifade etti.

Yavuz, "An itibarıyla bin 386 kişinin müracaat ettiğini gördük, tüm Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Bunların içerisinde kaç tanesi kadın aday, kaç tanesi engelli aday, kaç tanesi 18-25 yaş aralığındaki genç bunların içerisindeki tahsil durumu, meslek durumu tüm detayları görebileceğimiz bir sistem üzerinden bu müracatları alıyoruz." diye konuştu.

Müracaatların 5 Kasım'da başladığını ve 12 Kasım'da son bulacağını anımsatan Yavuz, sistemin sorunsuz bir şekilde işlediğini vurguladı.

Merkezi yoklamayla adayları belirlerken birçok unsurdan yararlandıklarını bildiren Yavuz, tüm belgelerin yeni sistem sayesinde ellerinde olduğunu kaydetti.

Müracaatların elektronik ortamdan alınmasıyla zamandan ve kağıttan önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını anlatan Yavuz, teşkilat temayül yoklamasının da elektronik ortamda 18 Kasım'da gerçekleştirileceğini ve hazırlıkların devam ettiğini, bu iki organizasyon için harcanılacak toplam 6 ton kağıdın israfını da önleyeceklerini vurguladı.

Bir soru üzerine Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında mevcut belediye başkanlarının aday adaylığına müracaat etmemeleri konusunda bir karar aldıklarını anımsatan Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Bazı belediye başkanlarımız ki iki tane istisna oldu böyle, kendi ilçeleri yerine büyükşehire müracaatta bulundukları için müracaat ettiler. Biz esasen belediye başkanlarımızın hem kendi mevcut bulundukları, görev yaptıkları belediye için hem de başka bir yer için müracaat yapmamalarını arzu etmiştik. Sistemi düzelttik ve sistemde bütün belediye başkanlarımızı T.C. kimlik numaralarıyla girdik, belediye başkanlarımız müracaat etmiyor, edemiyorlar şu an için."

"İl ve ilçe başkanlarının müracaatına gerek yok"

Ali İhsan Yavuz, bu konuyu genişlettiklerine değinerek, "İl başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın şimdilik müracaat etmelerine gerek yoktur dedik, onun için müracaatlarını almıyoruz şimdilik. Yine aynı şekilde kadın ve gençlik kollarımızın il ve ilçe başkanlarının da şimdilik müracaat etmelerine gerek yoktur." diye konuştu.

İl ve ilçelerdeki ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının kendi unsurları olduğunu ve hepsini tanıdıklarına işaret eden Yavuz, "Boşuna istifa etmesinler, gerçekten gerek varsa istifa ettirelim ve gerçekten gerek varsa bu yarışın içine girsinler çünkü bizim onlara ihtiyacımız var. Yani aday olamayacaklarsa birçok arkadaşımız istifa ederek boşta da kalmasın istiyoruz. Elbette bir garantisi olmayacak daha sonra da 'istifa edin' dediğimizde de ama ne kadar dışarıda kalma işini minimize edersek o kadar kardır diye düşünüyoruz. Aslında bu bir anlamda o arkadaşlarımızın hukukunu korumak anlamına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aday adayı müracaatı yapamayan bu kişilerin temayül yoklamasında yer alıp almayacaklarına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu hatırlatan Yavuz, "Aslında bu gereksiz bir soru işareti. Biz temayül yoklamalarında çarşaf liste üzerinden gitmeyeceğiz. Müracaat edenlerin içerisinden 'kim aday olsun' diye bir sorumuz yok. Mevcut belediye başkanlarımıza soracağız, müracaat etmeseler de soruyoruz." ifadesini kullandı.

Temayül yoklamasında mevcut belediye başkanları dışında önerilecek iki ismin de sorulduğunu aktaran Yavuz, "Bu müracaat edenlerin arasından olabileceği gibi etmeyenlerin de arasından da olabilir. Dolayısıyla 'istifa etmedim, müracaat etmedim, bu nedenle temayül yoklamasına dahil değilim' gibi bir dert ve kaygı taşımaya gerek yok." dedi.

Muhabir: Enes Kaplan