AK Parti Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılış töreni

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bir yol haritası hazırladık diyorlar. Mevcut sistemi değiştirmek için parlamentoda 401 milletvekili şarttır. Bu 5 birbirine benzemezler, görünür görünmez ortakların tamamı parlamentoda 401 milletvekili alabilirler mi? Kendileri de biliyor alamayacaklar. Peki halk oylamasına gitmesi için de 360 milletvekili lazım. Bunlar 360 milletvekili alabilirler mi? Peki nasıl eski sisteme dönecekler? Yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar." dedi.

Bozdağ, partisinin Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılış töreninde, 24 Haziran'ın sıradan bir tarih değil, Türkiye'nin, cumhuriyetin ilanından bu yana geçen yaklaşık yüz yıl sonra yeni bir hükümet sisteminin uygulamaya koyacağı tarih olduğunu belirtti.

Parlamenter Hükümet Sistemi'nden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini, yeni bir yüzyılın kapısının aralanacağını, vurgulayan Bozdağ, yeni sistemin cumhurbaşkanı adayları seçilince, bu sisteme göre yemin edeceklerini ve kabinelerini oluşturacaklarını, Türkiye'yi yöneteceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki adayların sistem değişmemiş gibi davranmaya devam ettiğine değinen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kafalarını kuma gömmüşler, 'millet, her şeyi bizim gördüğümüz gibi görür' zannediyorlar. Her tarafınız ortada. Kafanızı kuma gömseniz ne fayda. Bir yol haritası hazırladık diyorlar. Mevcut sistemi değiştirmek için parlamentoda 401 milletvekili şarttır. Bu 5 birbirine benzemezler, görünür görünmez ortakların tamamı parlamentoda 401 milletvekili alabilirler mi? Kendileri de biliyor alamayacaklar. Peki halk oylamasına gitmesi için de 360 milletvekili lazım. Bunlar 360 milletvekili alabilirler mi? Peki nasıl eski sisteme dönecekler? Yalan söylüyorlar, hayal satıyorlar. Onun için yapamayacakları işleri millete vaat ediyorlar. Biz onlara şunu söylüyoruz, yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemi görün, bu yeni dönemin Türkiye için daha hayırlı, daha yararlı olması için bildiğinizi, tecrübenizi, gördüğünüzü millete anlatın, hükümeti uyarın, bizlere 'şöyle yapın, böyle yapın' diye tavsiyelerinizi dile getirin. Görmezlikten gelmek gerçeği yok etmez. Gerçek, varlığını devam ettiriyor. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan itibaren yeni sistemi milletimizin talimatları doğrultusunda hep beraber inşa edeceğiz. Onlar istedikleri gibi hayal kurabilirler ama bilelim ki eski hal, muhaldir. Eski Türkiye'ye dönmenin artık imkanı yoktur. Yeni Türkiye'nin yolunda hep beraber yürüyeceğiz. Nasıl bizim yaptığımız yolları görmezden geliyor, 'bunlar hiçbir şey yapmadı' diyorlar, arabalarına kurulup bizim yaptığımız duble yollarda keyifle seyahat ediyorsa aynı şekilde bu sistemin değiştiğini görmezden gelenler yeni kurduğumuz sistemde yine keyifle yaşamaya devam edecekler."

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde son 16 yılda her alanda büyük değişimleri yaşadığına dikkati çeken Bozdağ, ekonominin büyüdüğünü, Yozgat'ın ve diğer illerin değiştiğini, her tarafın bambaşka bir noktaya geldiğini bildirdi.

Bozdağ, Türkiye'nin, ekonomik gücü bulunmasa yatırımların da yapılamayacağını vurgulayarak, "Biz, 'Türkiye büyüdü' diyoruz, onlar 'Nerede büyüdük, biz niye görmüyoruz, yansımadı vatandaşlara' diyorlar. Bakın bakalım köylerde traktörünü yenilemeyen köylü kardeşim kaldı mı? Vatandaşlardan evini, arabasını yenilemeyen kaldı mı? Araba satışlarına bir bakın bakalım. 2002 de kaçtı, şimdi kaç?" dedi.

Öğretmen dostlarına evini, arabasını ne zaman aldığını sorduğunda, AK Parti hükümetleri döneminde aldıklarını söylediklerini aktaran, Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim olmadığımız dönemde memur kardeşlerimiz çalışma hayatlarında bırakın ev, araba almayı hayalini bile kuramazlardı. Emekli ikramiyelerini alacaklar, akrabaları yardım edecek, onun da tamamını ödeyemeyecekler, ölüme yakın ev sahibi olacaklar, doğru dürüst oturmadan rahmete kavuşacaklar. Böyleydi. Şimdi soruyorum, bütün memur kardeşlerime, dün sizin maaşınız gene vardı. Siz gene memurdunuz, gene öğretmendiniz. Dünkü Türkiye'de bunları niye alamıyordunuz da Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bunları alıyorsunuz? Sebep, biz işleri yoluna koyduk. Ekonomiyi büyüttük, uzun vadeli düşük faizli kredileri verme yolunu açtık. Bankalar kredi veriyor, herkes hesabını, kitabını yapıyor, yoluna devam ediyor. Çünkü Türkiye, önünü görüyor. Biz bunu görüyoruz. Bu büyüme herkese yansıdı. Yansımaması mümkün değil."

(Sürecek)