AK Parti Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılış töreni

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Yatıyor, kalkıyor Bekir Bozdağ... Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın yoksa başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın?" dedi.

Bozdağ, partisinin Yozgat Seçim İrtibat Bürosu açılış töreninde, muhalefet partilerinin dersine çalışmadığını ve Türkiye'nin nasıl işlediğini bilmediklerini ifade etti.

Devletin nasıl yönetildiğini de bilmediklerine aktaran Bozdağ, "Hangi bakanlıkta hangi işler var, bunların yanında bunları bilecek adam yok. Şimdi Sayın İnce kalkmış diyor ki 'Ben yerli otomobili durduracağım, Kanal İstanbul'u durduracağım.' Bilge Adam trene karşı, öbürü hastaneye karşı, TRT'yi satacak, TİKA'yı satacak, memleketi şöyle yapacak, böyle yapacak." diye konuştu.

Bozdağ, muhalefetin hepsinin de durdurma peşinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ya siz yıkım ekibi misiniz, yapım ekibi misiniz? Siz nesiniz, niye oy istiyorsunuz, memleketi yıkmak için mi? Altını, üstüne getirmek için mi oy istiyorsunuz? Bunlar Türkiye'yi yıkmaya talipler, Türkiye'nin eserlerini yok etmeye talipler. Eğer uçak Atatürk döneminde başladığı gibi devam etseydi bugün semalarda Türk malı uçaklarımız olurdu. Eğer Erbakan Hocamızın da katkı verdiği yerli otomobil devam etseydi bugün buralarda yerli otomobiller olurdu."

- "Yollarda Türk otomobilleri olacak"

AK Parti'nin 2023 hedeflerinden de bahseden Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bugün yerli otomobil için besmeleyi çekiyoruz ve göreceksiniz 2023'e doğru burada elektrikli otomobiller devam edecek. Yollarda Türk otomobilleri olacak, yerli otomobiller olacak. Şimdi bunlara da adamların hepsi karşı. Demirel, Boğaz Köprüsü'nü yaptırırken 'Yaptırmayız.' dediler. Özal 'Satacağım, yenisini yapacağım.' dedi, 'Sattırmayız.' dediler. Biz geldik Gezi Olayları oldu, 'Marmaray'ı yapamazsınız.' Bu Geziciler, 'Avrasya Tüneli'ni yapamazsınız, 3. Havalimanı'nı yapamazsınız, nükleer güç santrallerini yapamazsınız.' Ya Amerika, Almanya, Avrupa yapıyor, biz niye yapmayalım, 'Siz yapamazsınız.' Çünkü 'Yapamazsınız.' diyenlerin cebine parayı zayıf Türkiye isteyenler koyuyorlar. 'Türkiye bize dilenci olsun.' diyenler koyuyorlar. 'Hepsini biz verelim, istediğimize de naz yapalım.' diyenler veriyorlar. Şimdi Amerika bize üstü kapalı silah ambargosu uyguluyor, eyvallah diyor muyuz? Niye demiyoruz çünkü biz kendi malımızı kendimiz üretecek kudrete, kabiliyete sahibiz. Neyi vermiyorsa onu Türk mühendisleri, Türk ustaları, Türk işçileri Allah'ın izniyle üretme kabiliyetine sahip. Yeni dönemde de biz bunları üretmeye devam edeceğiz."

- "Doğru ne ise onu söylemelidir"

Bu milletin "yıkım ekibine" iktidar yüzü göstermeyeceğini dile getiren Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eğitimle ilgili sözlerini de eleştirdi.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Sayın İnce diyor ki, 'Biz gelirsek, anaokulu, ilköğretimi, bedava yapacağız, ortaöğretimi...' Ya ortaöğretim, ilköğretim, anaokulu zaten bedava Sayın İnce. Üniversite de ha keza bedava, harçları kaldırdık haberi yok. Senin arkadaşların 'Harçlar kalksın.' diye yürüyorlardı, biz kaldırdık, bak şimdi yürüyen kaldı mı? Eğitim bedava, yetmedi masalara kitapları koyduk. Her ilçeye yurtlar koyduk kiraya gitmek istemeyen her vatandaşı yurtta barındıracak Türkiye'de kapasiteyi biz oluşturduk. Ama adam eğitimde ne yapılmış haberi yok. 'Biz gelirsek mazotu 3 liraya vereceğiz.' diyor. Biz karar almışız ve açıklamışız, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere çiftçimizin kullandığı mazotun yarısı çiftçiden, yarısı devletten demişiz. Uygulamaya koymuşuz, şu anda rakam değişti mi bilmiyorum, 2,35 liraya biz mazot vereceğiz. Gidiyor diyor ki pompaya 'Ben mazot aldım, tak bakayım.' Takıyor, 'bak diyor yalan söylüyor Tarım Bakanı.' Yalanın alasını sen söylüyorsun, biz pompada fiyatı indirdik demedik, yarısını destek olarak vereceğiz dedik. Çiftçimiz şimdi mazot desteği alıyor, kullanıyor, ertesi yıl biz onun desteğini ödüyoruz. Pompadan rayiç bedeli üzerinden alacak ama biz onun yarısını devlet olarak çiftçimize kendisine doğrudan ödeyeceğiz. Bunu bilmiyor mu? Biliyor ama milletin gözünü boyamak, 'Bak bunlar sizi aldatıyor.' demek için gidip bu çarpıtmayı yapıyor. Ayıptır ya. Doğru olanı cumhurbaşkanlığına aday olanlar çarpıtmamalıdır. Doğru ne ise onu söylemelidir. Ama bakıyorsunuz onu da söylemiyorlar, milleti aldatmaya , kandırmaya, çarpıtmaya devam ediyorlar. Sosyal medya üzerinden iftiralarla kirletmeye devam ediyorlar."

- "Muharrem İnce senin rakibin kim?"

Bozdağ, İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine de değinerek, şöyle dedi:

"Ama bu ara beni de çok seviyor bak Allah var. Yatıyor, kalkıyor Bekir Bozdağ... Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki Muharrem İnce senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın yoksa başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın? Neye aday olduğunu karıştırmış durumda. Eğer başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne adaysan bil ki parlamenter sistemin, bakanlar kurulu son toplantısını dün yaptı. Başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğü diye bir görev de kalmadı, olmayan bir göreve talip oluyorsun. Adam rotasını şaşırmış, öyle devam ediyor. Şimdi buradan bir kez daha söylüyorum, Allah'ın izniyle yeni dönem devleti bilen, hem bilgisiyle hem iradesiyle hem tecrübesiyle hem cesaretiyle devlet için millet için her şeyi göze alan kadroların dönemi olacaktır. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığıyla şu anda dünyanın en bilge ve en tecrübeli lideridir. Liderlerinden biri demiyorum, lideridir. Çünkü her türlü oyunu gördü, her türlü hadiseyi yaşadı ve hepsinden Allah'ın izniyle alnın akıyla çıktı."

Bu tecrübenin Türkiye'yi daha da ileri götüreceğine dikkati çeken Bozdağ, "Yeni dönem büyük ustalık dönemidir. Büyük ustanın işleriyle, kalfa bile olamayanın işleri bir olmaz. Allah'ın izniyle yeni dönemde daha güçlü bir şekilde biz beraber yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "apoletlerini sökerim" sözüne değinerek, şunları aktardı:

"Kime saldıracaklarını da şaşırdılar. İsmail Metin Temel Paşa, Afrin'deki Türk ordusunu sevk ve idare eden kahraman bir komutan. Suriye'yi, Afrin bölgesini PKK, YPG, PYD ve onlara destek veren güçlere dar eden birisi. Türkiye'nin içinde de teröre Türkiye'yi dar eden birisi. 15 Temmuz'da FETÖ'ye Türkiye'yi dar eden birisi. Şimdi kalkmış, 'bunun apoletlerini ben sökeceğim.' Peki suçu ney, cumhurbaşkanını alkışlamış. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, milletin birliğini, kurumların uyumlu çalışmasını, anayasanın uygulanmasını temin eder. Devletin, milletin birliğini temsil eder, anayasanın doğru uygulanmasından da sorumludur. Aynı zamanda başkomutandır. Bir generalin cumhurbaşkanını, başkomutanını alkışlaması kadar doğal ne olabilir."

Bunda bir kötülük olmadığını vurgulayan Bozdağ, generallerin başkomutanlarını, cumhurbaşkanlarını alkışlayabileceklerini bildirdi.

Sistemin değiştiğini belirten Bozdağ, "Allah'ın izniyle biz yeni dönemde de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İsmail Metin Temel gibi kahraman komutanlarımıza Sayın Muharrem İnce'ler asla zarar veremeyecektir. Çünkü bu millet onlar o gücü asla vermeyecektir." ifadesi kullandı.

(Sürecek)