AK Parti ve MHP'den 51 ilde ittifak

ANKARA (AA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kapsamında MHP, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday gösterirken, 27 büyükşehirde ise AK Parti aday çıkardı.

AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarıyla seçime gidecek.

Daha önce AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den aday çıkarmamıştı. Böylece Rize ve Osmaniye de ittifak kapsamına alındı.

Bu kapsamda MHP; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Rize, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Ardahan ve Yalova'da AK Parti'nin adayını destekleyecek.

AK Parti ise Iğdır, Kars, Kırklareli, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.