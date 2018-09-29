AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok." dedi.

Çeşitli ziyaretlere ve açılışlara katılmak için Kayseri'ye gelen Özhaseki, 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özhaseki, yerel seçimler için MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı ittifak görüşmesinin sorulması üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle bir araya geldiklerini anımsattı.

Durmaz ile Cumhur İttifakı'nın kıymeti üzerine bir görüş birliği içinde olduklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'nin son yıllarda içinde bulunduğu zor durum, özellikle beka meselesi bizi MHP ile bir araya getirip yüksek idealler üzerinde bir ortaklığa itti. Bunu millet de sevdi, doğru da gördü. Meşru bir zemin içinde hak verdiğini de zaten oylarıyla belli etti. İstiyoruz ki yerel seçimlerde de yapılacak olan çalışmalar, bu Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesin. Bu manada da karşılıklı olarak iyi niyetlerimizi ve görüşlerimizi dile getirdik. Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok. Bunların birçok varyasyonu olabilir, bunlar konuşulabilir. Ama önümüzdeki günlerde bütün bunlar ilgili kurullarda veya iki değerli genel başkanın bir araya gelmesiyle çizecekleri yol güzergahı üzerinde hareket ederek belirlenecek işler."

Özhaseki, bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın "AK Parti'nin herhangi bir ilde aday göstermemesi gibi bir durum olamaz." sözlerini hatırlatması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi üzerine diyecek bir şeyimiz yok. Bu konu tartışılacak da bir konu değil zaten." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerini değerlendiren Özhaseki, "Üst perdeden böyle şeyler söyleniyor tabii ki ama el altından her türlü görüşmeleri kendileri de yapıyorlar. Onların hepsini de görüyoruz zaten. İlerleyen günlerde her şey ortaya çıkar. Saklı gizli bir şey yok. Bana göre önemli olan partilerin meşru zeminlerde bir araya gelmesidir, bu doğrudur, haklıdır. Ama el altından terörün uzantısı olan partiyle bir araya gelmek, gizli kapaklı da olsa görüşme yapmak en ayıp olanı da budur." diye konuştu.