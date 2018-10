AK Parti TBMM Grup toplantısı

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz, cumhuriyetimizi lafla değil, icraatla kutluyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayıp, toplantılarının partileri ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı.

Geçen haftaki grup toplantısının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'nin tanıtım toplantısına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, bu toplantıda, "Türkiye'nin, geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren, tekemmül ettiren değil, formatlayan bir mekanizma olarak görülmesinden kaynaklı sorunlar yaşadığını" ifade ettiklerini aktardı.

"Çocukların zihinlerini bilgiyle doldurarak diploma sahibi yapmanın peşinde koşarken, onların gönül dünyalarının ihmal edildiğini" söylediklerini belirten Erdoğan, talim ve terbiyeyi, eğitim ve öğretimi birlikte sağlamadan bu işin üstesinden gelinemeyeceğini bir kez daha tekrarladıklarını kaydetti.

Bakanlığın 18 başlık altında sıralanan stratejik hedeflerden oluşan 2023 Eğitim Vizyonu'nun insandan başlıyor olmasını isabetli bulduklarını dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde eğitimde, geçmişteki hatalardan ders alan ve gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak gerçek anlamda talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Danıştay tarafından geçtiğimiz hafta çarşamba günü düzenlenen uluslararası sempozyumda, geçmişten bugüne yargı sistemiyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Erdoğan, özellikle "Andımız" kararıyla yargıda ortaya çıkan ve hiç de masum bulmadıkları sıkıntılı durumu bizzat konunun muhataplarına ifade ettiklerini söyledi.

Erdoğan, cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldiğini belirterek, daha önce de ilçe başkanlarıyla istişareler yaptıklarını hatırlattı.

AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçime ilişkin hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu da takvimi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. İnşallah yakında 31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili adımlarımızı atmaya başlıyoruz." dedi.

Erdoğan, cuma akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin mezuniyet törenine katılarak, 3 bin 253'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 98'i Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli toplam 3 bin 351 astsubayı görev yerlerine uğurladıklarını kaydetti.

- "Suriye meselesinde atılacak adımları konuştuk"

İstanbul'da cumartesi günü tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları ile Almanya Şansölyesi'nin katılımıyla gerçekleşen bu zirvede, Suriye meselesinde gelinen yeri ve atılacak adımları konuştuk. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmelerde de ağırlıklı olarak Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık ve onların sordukları sorular oldu ama onların şu ana kadar bilmedikleri birçok konuyu da kendilerine ifade etme fırsatını buldum. Hepimizin katıldığı zirve toplantısının ardından hem bir bildiri yayımladık hem de basın toplantısında görüşlerimizi ifade ettik."

Erdoğan, dün ise iki tarihi anın birlikte yaşandığını anımsatarak, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünün, Cumhuriyet'e yakışan bir eserin açılışıyla gerçek manada kutlandığını vurguladı.

- "Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum"

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik eden Erdoğan, "Malazgirt'ten bugüne, bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi ve bu şekilde devam etmesi uğrunda mücadele eden tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Halen ülkemizin ve milletimizin bekası için gece gündüz çalışan, mücadele eden, gerektiğinde hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Türkiye sınırları içinde veya dışında, nerede olursa olsun kalbi vatan sevgisiyle dolu şekilde görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerine başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Bayramı törenlerinin sabahki bölümlerini Ankara'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a geçtik ve tarihi bir törene katıldık. Dün, dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz, cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Ve öyle bir kutlama ki günübirlik değil, inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edecek. Her uçuşta, her inişte 'Burası 29 Ekim'in 95. yıl dönümünde açılmıştı' denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii, o ayrı mesele. Neymiş, 'Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış.' Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver ama sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay."

- "Türkiye hava ulaşımında ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır"

Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan bu havalimanının Türkiye'ye, millete, bölgeye ve tüm dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diledi.

İstanbul Havalimanı'nın, dünyada en önemli merkezlerden biri olacağına işaret eden Erdoğan, "Buradan dünyaya dağılımlar yapılacak." diye konuştu.

Dost ve kardeş ülkelerden 9 cumhurbaşkanı, 2 başbakan, bir meclis başkanı, 3 başbakan yardımcısı ve 35 bakanla 8 uluslararası kuruluş temsilcinin açılış törenine katılarak, Türkiye'nin bu mutlu gününü paylaştığını belirten Erdoğan, katılımcılara şükranlarını sunarak, "İsmini İstanbul Havalimanı olarak koyduğumuz bu dev eserle Türkiye artık sadece transit merkez konumunu güçlendirmekle kalmamış, hava ulaşımında ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır." ifadesini kullandı.

