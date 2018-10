AK Parti TBMM Grup toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmaya, 2019'un Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinin Türkiye'nin gelecek beş yılını arzu edilen hız ve etkinlikte icraatlarla geçirebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden milletin teveccühüne mazhar olup, başarıyla çıktıklarını anımsatan Erdoğan, mahalli idareler seçimlerinde de hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımında benzer bir başarıyı hatta daha iyisini elde etmeleri gerektiğini bildirdi.

AK Parti'nin şahsı başta olmak üzere mahalli idarelerdeki başarılarıyla temayüz etmiş bir kadro tarafından kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de milletimizle aramızdaki bağı güçlü şekilde muhafaza etmemizi büyük ölçüde mahalli idarelerdeki başarılarımıza borçlu olduğumuzu özellikle düşünüyorum. Milletimizin doğrudan hayatına dokunan hizmetlerin ifa edildiği mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak, Cumhurbaşkanlığında ve Meclis'te o derece rahat ve etkin hizmet vereceğimize inanıyorum. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. AK Parti kuruluşundan beri her işini, her çalışmasını, her icraatını istişareyle yürütmüş bir partidir. Mahalli idareler seçim hazırlıklarımızı da yine istişareyle yapıyoruz. Cuma günü başlayıp, pazar akşamı sona erecek olan ve bu yıl 27'ncisini yapacağımıza göre, artık geleneksel diyebileceğimiz istişare toplantımızı beş yıl aradan sonra -yani yapmadık diye bir şey yok beş yıldır Afyonkarahisar'da yaptık- tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam kampımızda tüm bu konuları enine boyuna konuşacağız. Yani her şeyi burada konuşup bitirmeyelim diyorum, biraz da cumartesi gününe kalsın, çünkü cumartesi günü konuşacağımız çok şey var."

- "Seçim hazırlıklarına 24 Haziran'ın hemen ardından başladık"

Başkan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden çıkarttıkları dersler ışığında, 2019'un Mart ayındaki mahalli idareler seçimleri için kendilerine en doğru, en sağlıklı yol haritasını hep birlikte belirleyeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esasen Genel Merkezimizde mahalli seçim hazırlıklarına 24 Haziran'ın hemen ardından başladık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzun, Merkez Yürütme Kurulumuzun her toplantısında bu konuları ele alıyor, mevcut durumu ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Meclisin yeni döneminin açılmasıyla birlikte siz milletvekillerimizle de daha sık istişare imkanı bulacağız. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Bunu özellikle burada ifade ediyorum. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Buna göre adımlarımızı atmakta da bizler kararlıyız ve bütün prensiplerin üzerinde bu prensip vardır. Bunun için sizlerden partimize, şehirlerimize ve ülkemize en iyi katkıyı sağlayacak bir yaklaşım içerisinde olmanızı bekliyorum."

Parti teşkilatından kendilerine tevazu ehli insanları aday olarak getirmelerini isteyen Erdoğan, "Öyle halkına tepeden bakacak adamları bize getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olanları bize getirin. Hiç ilgisi alakası olmayan ama seçime gidiyoruz, bu vesileyle onu da buradan aday yapalım, hayır yok öyle bir şey. Emeği olacak." dedi.

- "Adayın da bir karşılığının olması lazım"

Şehirlere ve ülkeye en iyi hizmetleri getirecek isimlerle seçimlere girdiklerinde bundan milletle birlikte partilerinin de kazançlı çıkacağını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Yani adayın da bir karşılığının olması lazım. Sadece partinin karşılığına sığınarak adaylık değil, adayın da bir karşılığı olacak, o da prim yapacak partinin gücünü de arkasına alacak. Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık. Hatta bu vasıflara sahip isimleri partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz arayıp bulacağız. AK Parti olarak tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkartacak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Partimizin saflarına katılan her adayı, kendimiz ve ülkemiz için bir kazanç olarak görürüz. Sizlerin bu sürece katkı ve destek vermesi çok önemlidir. Ama bu benim akrabamdır, bu benim yakınıdır, bizim STK'dendir. Arkadaşlar yok. İşin ehli mi, değil mi? İşin ehli olur, beraber yıllarca aynı STK'de hizmet vermiş olabilirsiniz o ayrı bir konu ama böyle bir ehliyeti, liyakatı yok, olmaz öyle şey. Tuttuğunu koparacak, ehli tevazu olacak ve 'hakikaten biz arkadaşla burada Allah'ın izniyle seçimi alırız' diyebileceğiz. Böyle yürüyeceğiz. Bugün bu çerçeveden hareket ederek ilçe başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Bu sabah başladı ve ilk grubun ilk toplantısı partimiz konferans salonunda bu sabah başladı. Buradan çıktıktan sonra bende ilçe başkanlarımıza hitap edeceğim. İl başkanlarımızla sık sık bir araya geliyorum. En kısa sürede onlarla da istişarelerimiz yapacağız."

- "Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız"

Erdoğan, seçim takvimindeki süreleri beklemeden aday tespiti ve kampanya hazırlıklarını erkenden tamamlamayı planladıklarını aktaran, şunları kaydetti:

"Ana kademesiyle kadın ve gençlik kollarıyla mahalle ve köy temsilcileriyle AK Parti teşkilatları yılın 365 günü zaten sahadalar. Aynı zamanda yine bugün kadın kollarımızla da bir toplantım var. Onlarla da görüşeceğim. Artık durmak yok yola devam. Seçim sürecinde mümkünse 81 milyon vatandaşımızın her birine teker teker yeniden ulaşacak, her hanenin kapısını tekrar tıklatacak bir çalışma temposuna ulaşmayı hedefliyoruz. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız. Önce milletimizin gönlüne gireceğiz, ondan sonra da oyunu isteyeceğiz. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellikle vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim ve etkileşim içinde siyaset yapıyor olmasıdır."

(Sürecek)