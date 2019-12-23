AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı Libya muhtırası ile yok etmiştir

ANKARA(AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Teşkilat, Mahalli ve İdari İşler Başkanlıkları ile diğer başkanlıkların sunum yaptığını dile getiren Çelik, kongre sürecinin de kendi takvimi içerisinde istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Delege seçimlerinin gerçekleştiğini ve bu seçimlere yaklaşık 1 milyon 450 bin kişinin katıldığını ve bunu çok memnuniyet verici bir rakam olarak gördüklerini dile getiren Çelik, "Üyelerimizin bu derece yoğun bir şekilde delege seçimlerine katılmış olması tabandan tavana doğru politika oluşturan, tabandan itibaren siyasal talepleri siyasi temsile çevirmeye çalışan siyaset sosyolojisini kapsamlı bir şekilde görmeye, kavramaya çalışan partimiz açısından son derece önemlidir." diye konuştu.

Çelik, belde kongreleri ve diğer planlamaların devam edeceğini, toplantıda bu konuda ayrıntılı bilgi verildiğini bildirdi.

Diyarbakır annelerinin eylemi

Diyarbakır annelerinin eyleminin 112'inci güne girdiğini anımsatan ve eylemin hiçbir şekilde gündemden düşmesini arzu etmediklerini anlatan Çelik, Türkiye'deki en ufak bir şey konusunda hemen haber geçen uluslararası basın yayın organları tarafından eylemin görmezden gelinmesinin çifte standardı açık bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Diyarbakır'daki annelerin yürekleriyle konuştuklarını dile getiren Çelik, "Terörün bu evlatları nasıl zorla dağa kaçırdığı ve buna karşı mücadelemiz karşısında ise terör örgütüyle bitişik düzende duran siyasilerin hiç sesinin çıkmaması son derece manidardır. İnsanı yaşatmaktan, demokrasiden, hukuktan bahsediyorlar, yeri geldiği zaman en çok kullandıkları kelime barış kelimesi ve bunu da tamamen farklı bir manada kullanıyorlar. Bu ortaya koydukları şey de ise annenin evladına kavuşması ile ilgili bu vicdani çağrı bu duruş karşısında ise maalesef terör örgütü ile aynı dili konuşmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Konunun her türlü siyasi mülahazanın üstünde olduğunu vurgulayan Çelik, "Siyasi duruşunuz ne olursa olsun bu annelerin yanında olup olmamak meselesi insandan yana olup olmamak meselesidir, insanlıktan yana olup olmamak meselesidir, anne yüreğinden yana olup olmamak meselesidir. Bu da hepimizin vermesi gereken çok önemli bir sınavdır, sınavın kimlerin verdiği, kimlerin bu sınav karşısında maalesef yanlış noktalara bir kere daha sürüklendiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye hukuk ve diplomasi yoluyla cevabını vermiştir"

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "İstanbul'da imzalanan güvenlik ve iş birliği mutabakat muhtırası son derece önemlidir. Bizi Antalya Körfezi'ne mahkum etmeye çalışan Yunanistan'da üretilmiş Sevilla Haritası diye bir harita vardı. Buna göre neredeyse Meis Adası'na Meis Adası'nın 4 bin katı kadar egemenlik alanı tanıyorlardı, Meis Adası üzerinden Yunanistan'a. Ana karadan ölçmeden sahip oldukları adalardan egemenlik kıta sahanlığı gibi, deniz yetki alanları gibi birtakım sınırlar ortaya koyuyorlar, neredeyse Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye'yi Akdeniz'e olta atamaz hale getirmeye çalışıyorlar, üstelik de bunu Avrupa dayanışması adı altında bir mahalle dayanışmasını arkalarına alarak veya birtakım Türkiye'ye muhalefet etmek için bunlarla iş birliği yapan devletlerin Akdeniz'deki politikalarını manipüle ederek yapmaya çalışıyorlardı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Akdeniz'deki Sevri Libya'yla imzaladığımız anlaşma ile paramparça ettik." ifadelerini aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat nasıl bir idrak düzeyidir ki bazı yorumcular 'Sevr'in bu konuyla ne ilgisi var, Sevr Lozan ile zaten parçalanmıştı' diye yorumlar yaptılar. Bahsedilenin tabi anlaşılmadığını net bir şekilde görüyoruz. Sevr'in bir benzerinin Akdeniz'de Türkiye'nin önüne Sevilla Haritası ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır, Yunanistan arasındaki bir mutabakat olarak gelmesi karşısında Türkiye, Libya'yla imzaladığı bu antlaşmayla bunu paramparça etmiştir, kendisine Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir. Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının sonuna kadar korunacağı bir kere daha ifade edilmiştir."

Türkiye'nin anlaşmayı Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya temsilcisi konumunda olan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığına dikkati çeken Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin imzaladığı anlaşma da taraf olanlar Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'da meşru taraf kabul edilenlerdir, yani hukuka uygun olarak Birleşmiş Milletler paradigmasına, parametrelerine uygun olarak kim meşru yönetim kabul ediliyorsa biz Türkiye olarak onunla anlaşma imzalamışız. Türkiye'den birilerinin çıkıp da bunu 'orada iki taraf var biz yanlış tarafla anlaşma imzaladık' gibisinden gündeme getirmeleri tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara karşı Türkiye bir kere daha hukuk yoluyla, diplomasi yoluyla cevabını vermiştir. Hukuk ve diplomasi yolunda cevabımızdan anlamayanlara karşı da kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir. Bütün bu hususlar NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yunanistan Başbakanına da ifade edilmiştir. Dolayısıyla birilerinin Sevilla Anlaşması adı altında Akdeniz'de yeni bir Sevr Anlaşması ortaya koyması Libya ile yapılan mutabakatla darmadağın edilmiştir."

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız"

Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçtiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bizi en çok şaşırtan şey şu oldu, karşımızda bu anlaşmayı eleştirmeye çalışan devletler var, Avrupa Birliği'nden eleştiri geliyor, Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden eleştiri geliyor, Fransa'dan geliyor, başka ülkelerden geliyor, anlıyoruz onlar orada başka denklemler kurgulamaya çalışıyorlar bizse Türkiye'nin egemenlik ve milli çıkarları açısından bu meseleye yaklaşıyoruz ama burada bizi çok şaşırtan şey, ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi 'Bu ileride çok farklı bazı sıkıntılara neden olabilir' gibi şeyler söylediler, daha öncesinde de 'Burada geç kalıyoruz' demişlerdi. Daha sonra 'Bu farklı sıkıntılara neden olabilir'in ne olduğunu anlamaya çalıştık tabii. Arkasından şöyle bir iddia geldi, Akdeniz'de geç kalındığı iddia ediliyordu biliyorsunuz, daha sonra da çıkıp Akdeniz'de çok acele ettiğimizi, Türkiye'nin çok aceleci davrandığını söylemeye çalıştılar.

Fakat en garip açıklama yine bir CHP Sözcüsünden geldi Türkiye'nin anlaşma imzaladığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümeti CHP Grup Başkanvekili 'cihatçı bir grup' olarak nitelendiriyor, onun karşısında kimsenin tanımadığı yani Birleşmiş Milletler nezdinde meşru muhatap kabul edilmeyen Hafter'i ise 'ılımlı ve seküler bir yapı' olarak ifade ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Hafter'i desteklemesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler'in desteğini almış olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş tutmaması gerektiğini söylüyor."

"Cihatçı" ifadesinin Hafter'e destek veren birtakım Fransız sözcülerinin lafı olarak gündeme geldiğini söyleyen Çelik, şu bilgileri verdi:

"Neye göre söylüyor, bunu nasıl değerlendiriyor ya da Hafter'i destekleyen güçlerin kimler olduğuna bakın, Orta Doğu'da hangi devletler Hafter'i destekliyor o güçlere baktığınız zaman Hafter gerçekten seküler midir? Ayrıca dış politikada böyle bir ayrımı nasıl yaparsınız? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız. Milli çıkarlarımız açısından nerede, hangi pozisyonu almanız gerekiyorsa onu alırız ki destek, beraber anlaşma imzaladığımız kesim Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen kesimdir, yani hukuka uygundur ama bunun yerine tutup Birleşmiş Milletler'in meşru muhatap kabul ettiği kesime 'cihatçı' diyor Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili, Hafter'e ise 'makul ve ılımlı' diye bir şey söylüyor."

Türkiye-Libya arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatınca Libya'ya asker gönderme tartışmalarına değinen Çelik, bu konuda çeşitli tartışmaların yapıldığını hatırlattı.

"Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, diplomasinin devamı olarak sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti sert güç unsurları kullanılır. Bu Türkiye'nin ulusal çıkarlarının korunması için gerekliliktir." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'nin milli çıkarlarının korunması gereken durumlarda duyarlı, bilgili ve daha sağlıklı bir politikanın üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi tarafından, Türkiye düşmanı birisine 'ılımlı ve seküler' diyerek destek veriyorlar. Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarının korunması için imza atan Ulusal Mutabakat Hükümetine 'Cihatçı' diyor ama Türk gemilerini vurmaktan bahseden Hafter'e ılımlı ve seküler diyorlar. Bu açıkça özür dilenmesi ve geri alınması gereken bir şey. CHP'ye yönelik her zaman eleştirilerimiz vardı ama CHP geçmişteki genel başkanları zamanın da hiçbir zaman bu şekilde bu kadar gayrimilli bir duruş sergilememiştir."

"Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib konusundaki konuşmalarında uluslararası topluma uyarılar yaptığına değinen Çelik, "2019 mayıs ayı başından itibaren İdlib'de sivillere ve altyapıya dönük birtakım saldırılar düzenleniyor. 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya'da Cumhurbaşkanımızın Putin ile imzaladığı Soçi Muhtırası'nın açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Bu mutabakatın korunması, ihlal edilmemesi gerekiyor. Rejimin 31 Ağustos'ta tek taraflı ilan ettiği ateşkesin ardından bile rejim tekrar bu ihlalleri sürdürdü. O zaman da bir ayda 100'den fazla sivil hayatını kaybetmişti." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rejimin İdlib'de altyapıyı ve sivilleri hedef almasından kaygı duyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği geliyor. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz. Avrupa'da, diğer yerlerdeki dostlarımız ve müttefiklerimiz 'Türkiye nasılsa bu yükü çekiyor' diye şimdiye kadar mükellefiyetlerini yerine getirmediler. Bundan sonra Türkiye'nin burada Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen güvenli bölge kurulması, bu güvenli bölgede bu insanların döneceği konutların inşa edilmesi gibi politikalarına destek verilmezse artık mülteci meselesini birilerinin Türkiye'nin meselesi gibi sunma politikasının tamamen sona erdiğini, bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok Avrupa'nın meselesi haline geleceğini, Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini tavrımızın bu şekilde olacağını açık bir şekilde ifade ediyoruz."

"Tatmin edici bir karar değil"

Suudi Arabistan mahkemesinin Cemal Kaşıkçı cinayeti kararına ilişkin soru üzerine Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. Biliyorsunuz sürecin en başından beri birkaç noktaya vurgu yaptık. Dedik ki yargılama İstanbul'da yapılsın. Niye? Uluslararası toplumun gözetimi altında uluslararası kurumların katılımıyla bu yargılanmanın yapılması gerekirki yargı sürecinin adalete, hakkaniyete ve hukuk kurallarına uygun işlediğinden herkes mutmain olsun. Bir kere böyle yapılmamıştır, kapalı bir yargı, dava süreci götürülmüştür." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, karara yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporu son derece önemsiyoruz. Birleşmiş Milletler raporundaki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Şeffaf yürütülmemiş, kapalı yürütülmüş bir karar. Kaşıkçı cinayetini faillerini serbest bırakmaktan çok, bütün dünya bunu böyle algılıyor, daha çok bunun üstünü örtmeye çalışan bir karar olarak gündeme gelmiştir. Bir kere daha şeffaflık çağrısı yapıyoruz, saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. İstanbul'da hem uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz."

"Kanal İstanbul ticari gemiler için önemli bir alan oluşturacaktır"

"'Ödeme yapmayacağız' türü bir şey devlet mantalitesinden, devlet adamlığından nasıl yoksun olunduğunun bir işareti. CHP'den sonra iş başına gelmiş kendi siyasi tarihimizdeki hükümetler de çıkıp 'Biz CHP'nin borçlarını ödemeyeceğiz.' deseydi kim zarar görecekti? Vatandaş zarar görecekti."

Hükümetin yetkisini milletten aldığını, milletten aldığı yetkiyle icraatları gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, "Ben de bu şirketlere para ödemem." denmesinin milli iradeyle kavga etmek olduğunu söyledi.

Daha temeldeki problemin siyasal psikolojiyle ilgili bir sorun olduğuna değinen Çelik, "İstiyorlar ki kim hükümete gelirse gelsin onlar yönetsin. Geçmişte bunu yapıyorlardı. Kim hükümete gelirse gelsin darbeler, yargı vesayeti, milli güvenlik kurulları üzerinden yürütüyorlardı." diye konuştu.

Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması ile çelişir hiçbir tarafı bulunmadığının altını çizen Çelik, "Montrö ile ortaya konulan boğazlardan geçiş serbestisi aynen korunacak. Askeri gemilerin boğazdan geçişi sağlanacaktır. Kanal İstanbul, ticari gemiler için alternatif bir su yolu olarak son derece pratik, önemli bir alan oluşturacaktır. Zaman içerisinde Kanal İstanbul'un siyasi ve ekonomik getirilerini daha çok paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"Tek parti rejiminin antidemokratik kalıntılarını biz temizledik"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "aile devleti" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha önce 'parti devleti' diyorlardı, parti devletine kendi geleneklerinden cevap verdik. CHP AK Parti'yi parti devleti olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Bu memlekette tek parti rejiminin antidemokratik kalıntılarını Cumhuriyetimize, Anayasamıza zarar veren kalıntılarını biz temizledik. Parti devleti eleştirisi yapıyorlarsa parti devletinden kurtulmalarının bir tane formülü var. Bu formülü onlara veriyorum; İş Bankası hisselerini Hazineye devretsinler. Devlete ait olanı devlete devretsinler. Parti devleti mantığı budur. İş Bankası hisselerini devlete, millete ait olan İş Bankası hisselerini kendi parti bünyende tutacaksın, arkasından parti devleti diyeceksin. Şimdi de utanmadan Bayraktar ailesinin ismini zikrederek, Hazine Bakanımızın ismini zikrederek, TÜRGEV ve KADEM'de görev yapan Cumhurbaşkanımızın çocuklarının ismini zikrederek 'aile devleti' diye bir şeyden bahsediyor. Siyaset üretemeyenlerin, siyasi zavallılık içinde olanların yetersiz bir siyasi magazin üretme çabası. Aile ilişkileri üzerinden gitmek son derece ayıptır. Söyleyeceğiniz varsa somut yapılanlarla ilgili söyleyin."

"Biz olayın dışında kalacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Başkanı, mühürlenen Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün arasında yaşanan gelişmelere ilişkin görüşleri sorulan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu olayın bizi ilgilendiren hiçbir tarafı yok. Sadece basından izliyoruz. Bu konuda kapsamlı ve ayrıntılı açıklama yapması gereken taraf, CHP yönetimidir. Gördüğüm kadarıyla konu kapandı gibi bir açıklama yapmışlar. Bu tabi kimseyi tatmin etmez. Biz kim kime ne demiş, kim haklı kim haksız bilebilecek durumda değiliz. Olayı biz sadece basından takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde bizi ilgilendiren bir durum değil. CHP ile ilgili bir gündemdir. O konuda, CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."

AK Parti Sözcüsü Çelik, İçişleri Bakanlığının olaya ilişkin müfettiş görevlendirmesi konusunu ise "hukuk içinde ortaya konulan bir tasarruf" olarak yorumladı.