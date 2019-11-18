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AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz saldırıyı şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Politika 18.11.2019, 19:34
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
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