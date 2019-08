AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut'un eski eşi tarafından hunharca katledilmesine ilişkin, "Bugün karşı karşıya kaldığımız vahşet, bütün hafızamızı yeniden aynı acıyla yüzleştiren, bundan sonrası için yapmamız gerekenler konusundaki hassasiyetimizin daha da artmasına bizi davet eden bir durum." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bugünün çok üzücü olduğunu vurgulayan Çelik, "Rahmetli Emine Bulut'un hunharca katledilmesi karşısında milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bütün kadın cinayetleri aynı üzüntüyü oluşturuyor. Konya'da da bir cinayet gerçekleşti. Bugün karşı karşıya kaldığımız vahşet, bütün hafızamızı yeniden aynı acıyla yüzleştiren, bundan sonrası için yapmamız gerekenler konusundaki hassasiyetimizin daha da artmasına bizi davet eden bir durum. Bugün karşı karşıya kalınan görüntünün milletimizde haklı infial yaratması, bir annenin çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybetmesi üzüntü kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki hassasiyetlerinin altını çizdiler." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Emine Bulut cinayetine müdahil olduğunu anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset kurumunun, Hükümetin müdahil olacağı konular hususunda Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Evladımız, Aile Bakanlığı yetkilileri, psikologların gözetiminde tanıdıklarının yanındadır. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Bu katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Burada sadece siyaset kurumunun, sadece Hükümetin alanına giren vazifelerinin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanımız da değindiler, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar, bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması bunu çok çaplı olarak ele almamız gerektiğini gösteriyor. Orada bir insanın hayatını kaybederken, birileri ona yardım etmek yerine görüntü alma işiyle uğraşmak gibi bir duruma nasıl düşüyor? Bu topyekun değerlendirilmesi gereken bir konu."

"Her türlü şiddet reddedilmeli"

Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için yasal düzenlemelerin ötesinde kültürel, ahlaki hassasiyetlerin de oluşturulması gerektiğine değinen Çelik, "İlk eğitimden başlayarak, yüksek düzeyde aile içerisinden başlayarak toplumun her aşamasında bir konu haline getirilmesi gerekiyor. Üzerimize düşen ne varsa, şimdiye kadar önümüze gelen ne konu varsa bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bundan sonra da her türlü üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Bu büyük bir toplumsal yaradır. Her duyduğumuz hadiseyle birlikte çok şiddetli sarsılıyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, bu konunun toplumsal düzeyde bir bilince, dirence, duyarlılığa, hassasiyete dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Neşet Ertaş'ın, "Kadınlar insandır biz de insanoğluyuz" sözüne atıfta bulunan Çelik, yeni nesillerin bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Her türlü şiddet kültürünün dışlanması gerektiğini kaydeden Çelik, özellikle kadına ve çocuğa dönük her türlü şiddetin toplumsal düzeyde ahlaki ve kültürel olarak mahkum edilmesinin en önemli meseleleri olduğuna değindi.

Bu meselelerin sadece yasal düzenlemelerle çözülmediğine dikkati çeken Çelik, "Birbirine parmak sallayarak, onu bunu suçlu ilan ederek çözülmüyor. Bu, hepimizin meselesidir. Hepimizin yarasıdır. Medeni bir toplum hayatına yakışmayan bir meseledir. Her türlü şiddet reddedilmelidir. Ama kadına ve çocuğa dönük şiddet olduğunda, bunun binlerce kat misliyle reddedilmesi gerekir." dedi.

"Vahşet görüntülerinin yayılması, bir başka vahşettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da MKYK'de bu konuya değindiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada, medyada bu görüntülerin bu şekilde yayılması, toplumun diğer kesimlerinin bilhassa çocukların, bundan nasıl etkileneceğinin iyi hesaba katılması gerekiyor. Vahşet görüntülerinin yayılması, bir başka vahşettir. Şiddet görüntülerinin yayılması, bir başka tür şiddettir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konudaki hassasiyetlerini de ortaya koydular. Özellikle sosyal medyada bu vahşet kültürüne karşı nasıl bir duyarlılık oluşturulabilir, nasıl bir hassasiyet oluşturulabilir öteden beri bunun altını çiziyorlar. Biz AK Parti olarak, MKYK'mız, MYK'mız olarak, bu konuda üstümüze düşen yeni vazifeler varsa her türlü öneriye, iş birliğine açığız."

Bu konunun partiler üstü mesele olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Çelik ancak meselenin sadece partilerden ibaret olmadığını anlattı.

Bu konunun toplumun tüm hücrelerini, zerrelerini, tüm bireylerini ilgilendiren bir mesele olduğunu yineleyen Çelik, konuşmasında şunları kaydetti:

"Çok acı bir şekilde canımız yanıyor. Maalesef üzerimize bu mesele bir kabus gibi çöktü. Bugün Emine Bulut ile sembolleşen bütün bu cinayetlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Tabii onların çocuklarına sahip çıkmak gibi bir toplumsal vazifemiz var. Ama esas meselemizin bu tip şiddet olaylarına, cinayetlere karşı bir duvar örmek, bilinç oluşturmak, tutum almak, aydınlardan belediyelere, sivil toplum örgütlerinden her birimize kadar büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Kullandığımız dilden başlayarak bu şiddetten uzaklaşmak gerekiyor. Görüntülerin yayılması, sosyal medyada kullanılması, bunun bir tartışma konusu haline getirilmesi, aynı şekilde böyle bir sonuç doğurabiliyor. Bu konuda önümüzdeki dönemde yapabileceklerimiz konusunda daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok iş birliği alanları üretmeye devam edeceğiz."

Çelik, özellikle bayram sürecinde İçişleri Bakanlığınca emniyet kemerinin bağlanması yönünde kampanya başlatıldığını hatırlattı.

Birçok vatandaşın emniyet kemeri kullanılmaması nedeniyle hayatını kaybettiğini, ailelerin parçalandığını ifade eden Çelik, bu sebeple kampanyanın bütün yıla yayılması gerektiğini dile getirdi ve bu konuda duyarlılık oluşturulması için herkesin yardımını talep ettiklerini söyledi.

Çelik, partilerinin kuruluş yıldönümünün Kurban Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla 18'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının bugün yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda 1-2 saat sonra konuşma yapacağını belirten Çelik, Erdoğan'ın bugünkü MKYK'yi açarken de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

"Milletimizin çıkarlarını korumasını bildik"

Çelik, bugünlerde sık sık CHP ve diğerlerinin ekonomiyle ilgili çok sayıda temeli olmayan iddiayı dile getirdiklerini ifade ederek, "Tarihin en büyük finansal saldırılarından biriyle karşı karşıya kalmamıza rağmen şimdiye kadar bahsettiğim kodlara sahip çıktığımız için bütün bunları atlatmasını bildik. Milletimizin çıkarlarını, hak ve menfaatlerini korumasını bildik." dedi. "Bundan sonraki süreçte takip edeceğiz"

Çelik, Münbiç'te veya diğer yerlerde birtakım durumlarla karşılaşmayı asla istemediklerinin altını çizerek, "Burada kurulacak güvenli bölgenin istikrara katkısı olacağı açıktır. İdlib'deki durum ortadadır. Suriye'deki istikrarsızlığı giderecek, Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesini sağlayacak ve Suriye'deki çatışmaların sonra ermesine katkı sağlayacak bir alan olacaktır. En önemlisi de Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması açısından, milli güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli bir adım gerçekleşmiş olacaktır. Tabii ki uygulamayı bundan sonraki süreçte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Davoyan ve Bakalyan davaları

Ömer Çelik,1915 olaylarıyla ilgili olarak Ermeni kökenli bazı ABD vatandaşlarının, 2010'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine "Davoyan" ve "Bakalyan" adlı davalar açtıklarını hatırlattı.

Çelik, mallarına el konulduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla Kaliforniya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde açılan davaların 2013'te reddedildiğini söyledi.

Davacıların her iki davayı da temyiz ettiklerini hatırlatan Çelik, "Neticede Kaliforniya 9. Temyiz Mahkemesinin 8 Ağustos'ta Davoyan ve Bakalyan davaları hakkında kararı açıklandı. Böylece 'davaların zaman aşımına uğradığını, ilk derece mahkemesinin doğru karar verdiğini' söyleyerek, bankalarımız ve devletimiz aleyhine olan bu dava, davacıların aleyhine, ülkemizin lehine sonuçlanmış oldu." diye konuştu.

Bir soykırım ekonomisi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu soykırım ekonomisinin unsurları, diasporadaki bazı Ermeniler, sadece bundan besleniyorlar. Sürekli olarak çözümsüzlüğü tetiklemek, Türkiye ile ilişkilerin giderek daha kötü olmasını sağlamak üzere bir tutum içerisindeler. Bunlar fanatik çıkar gruplarıdır. Bunların böyle sözde Ermeni soykırımını kullanmalarına bakmamak gerekir. Tamamen çıkar odaklı hareket eden, yalan üzerine kurulu bir siyaset üzerinden çıkar elde etmeye çalışan gruplardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin arşivleri açalım, siyasetçiler buna karışmasın ve ortak bir tarih komitesi kuralım." şeklinde yaklaşımını hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Herhangi bir şekilde kendi tezine güvenenin, bu mekanizmaya olumlu yaklaşması gerekir. Daha önce de karşılıklı olarak güven artırıcı adımlar atılacaktı, maalesef o zaman Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu veto etti. Dolayısıyla bu meselenin siyaset, mahkemelerin konusu olmaktan çıkarılması bakımından da sembol bir karardır, bu kararı yerinde buluyoruz. Ortak tarih komitesi, beraber çalışma şeklindeki aynı pozisyonda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Umarız ki bu mahkeme kararı dünyanın çeşitli yerlerindeki bu girişimlere karşı da örnek olur."

"Mescid-i Aksa'daki eylemlere imza atanları kınıyoruz"

Çelik, ABD'nin Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından provokasyonların artığına dikkati çekerek, "Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik ihlaller sürmektedir. Oradaki bazı radikaller herkesi provoke ederek, Mescid-i Aksa'nın içine girmekte ve oradaki insanları taciz etmektedirler ve buradaki birtakım arkeolojik kazılarla da Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine dönük olarak birtakım adımların atıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Harem'i Şerif içerisinde yapılan müdahalede çok sayıda Filistinlinin yaralandığını anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Bir kere daha bu eylemlere imza atanları kınıyoruz. Bu şekildeki şiddet eylemlerinden uzak durmaya davet ediyoruz. Ama daha da vahimi İsrail İçişleri Bakanı'nın Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'nın statükosunun değiştirilmesi şeklinde bir cümle ortaya atmış olmasıdır. Bu cümleyi şiddetle protesto ediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu bölgenin ihtiyacı olan şey daha çok sükunet, daha çok konuşmak, daha çok diyalogdur. Bu tip adımlarla daha çok provokasyona imza atmak kimsenin işine yaramayacaktır.

İsrailli bazı siyasilerin, Mescid-i Aksa'nın içine girerek, benzer eylemlere imza atmaya çalıştığını görüyoruz. Bunlar, son derece yanlış eylemlerdir, sonu gelmez birtakım çatışmaların tetiklenmesine yol açabilir. Türkiye, burada İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli girişimleri yapmaya devam edecektir."

Ömer Çelik, 7'nci Olağan Kongre süreciyle ilgili MKYK'nin karar aldığını aktardı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "7'nci Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak." dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yaptığı Patriot hava savunma sistemi teklifini geri çektiğine yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Çelik, S-400'lerin alım sürecinden önce uygun kredi koşulları, teknoloji paylaşımı, finansman gibi konularda iş birliği istendiğini, verimli iş birliğine yanaşılmadığı için Türkiye'nin farklı bir seçenek denediğini anlattı.

Türkiye'nin S-400 seçeneğine yöneldiğini anımsatan Ömer Çelik, bu anlaşma yapıldıktan sonra da tekrar teklifler geldiğini, teslimat, kredi, teknoloji paylaşımı konusunda da arzu edilenlerin görülmediğini, "S-400'lerin alınmaması" gibi şartların öne sürüldüğünü dile getirdi.

Emine Bulut cinayeti

Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olayın hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte yasal bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine AK Parti Sözcüsü Çelik, dünyanın her tarafında bu cinayetlerle ilgili yasal düzenlemelerin, yaptırımların artırılmasıyla ilgili taleplerin gündeme geldiğini söyledi.

"Yasal düzenlemeler konusunda aslında yeterli düzenleme yapıldı." diyen Çelik, geçmişten beri gündeme getirilen taleplerin yasaya dönüştürüldüğünü belirtti.

Bu konuda duyarlılık, bilinç oluşturmakla ilgili problem olduğunu, yasal düzenlemeyle ilgili ihtiyaç olduğunda bunda da tereddüt edilmeyeceğini vurgulayan Ömer Çelik, "Önceden beri söylenen 'şu ihtiyaçların giderilmesi, şu yasal düzenlemelerin yapılması lazım' şeklindeki düzenlemeler yeterli düzeyde, doyurucu düzeyde yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Emine Bulut cinayetiyle ilgili sosyal medyada yer alan görüntüleri hatırlatan Çelik, duyarlılıkla hareket edilmesi gerekirken, büyük bir seferberlik ilan edilmiş gibi görüntülerin yayılması üzerinden bir tablonun ortaya çıktığını dile getirdi.

Ömer Çelik, "Duyarlılığımızın, 'şiddetin her türlüsüne karşı olmak' şeklinde olması gerektiği gibi özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım. O kişinin dışlanması lazım. Bunun bir bilince, duyarlığa dönüşmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.