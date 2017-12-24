AK Parti Sivas 5. Kadın Kolları Kongresi

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bize verdiği değeri ve bize güvenini vurguluyor. Bu, bizim üzerimize çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. İnşallah 'Ak kadınlarımızla' 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak, Türkiye'nin yeni yönetim mimarisinde önemli roller üstleneceğiz." dedi.

Çam, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde AK Parti Sivas Kadın Kollarının 5. Olağan Kongresi'nde, AK Parti hükümetlerinin başarısında kadınların önemli rol oynadığını vurguladı.

Liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden inançla, azimle koştuklarını vurgulayan Çam, "Aynı kararlılıkla da koşmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki uzun soluklu maratonun koşucularıyız. 15 yıldır dağ, taş demeden yorulmadan, bıkmadan yolumuza devam ediyoruz. Yenilenme ve güçlenme süreçlerimiz her daim oldu, bundan sonra da devam edecek. Bu davaya gönül verenler her zaman omuz omuza bir olarak, hedefe kilitlenerek gitmişti. AK Parti'nin, partimizin milletiyle el ele yürüyüşünde kadın kolları teşkilatımızın katkısı ve duası çok büyüktür." ifadesini kullandı.

Siyasetin, kadınları dışlayarak kazanılacak bir alan olmadığına dikkati çeken Çam, şöyle devam etti:

"Anamuhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu, geçenlerde kadınların şiddete maruz kalmasını mazur gören bazı ifadelerde bulundu. İşsiz kalan, morali bozuk erkeğe şiddeti hak gören sözleri siyaset yapmak mıdır sizce? Biz yapılanları, söylenen sözleri unutan bir kadın kolları örgütü değiliz. Söyleyip söyleyip hiçbir şey yokmuş gibi devam etmesine kadınlar olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Bu şahsın yalan ve yanlış beyanlarıyla sürekli Cumhurbaşkanımıza ve ailesine hakaret ve iftiralarına Sivas'taki 'Ak kadınlarımız' cevap verecek mi?"

- "Önemli roller üstleneceğiz"

Çam, BM'nin Kudüs kararına da değinerek, şu görüşlere yer verdi:

"21 Aralık'ta tüm dünya Cumhurbaşkanımızın sözünü kabul etti ve 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. Liderimizin bu başarısına meclisteki CHP'liler ne diye karşılık verdi? 'AK Partili'ler dünyanın en iyi işini yapsanız bu hükümeti alkışlayacak değiliz' dedi. Peki biz buna aldırır mıyız? Bizi tüm dünyanın mazlumları alkışlıyor, varsın onlar alkışlamasın, kime ne. Bizim liderimiz bugüne kadar mazlumların yanında, halkının, milletinin yanında oldu ve gücü milletinden, halkından aldı. Bizler de onların talebeleri olarak halktan gücümüzü alacağız. Nicelik ve nitelik olarak dünyada bizim gibi bir kadın örgütü yok. 4,5 milyon üyemizle dünyadaki tek örgütlenmiş kadın teşkilatıyız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bize verdiği değeri ve bize güvenini vurguluyor. Bu, bizim üzerimize çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. İnşallah 'Ak kadınlarımızla' 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak, Türkiye'nin yeni yönetim mimarisinde önemli roller üstleneceğiz."

Çam, partide daha önce yönetimde yer alanların görev verilmediğinde hiçbir zaman sistemin dışına gitmediğini belirtti. Özellikle mahallelerde saha uzmanlığı adı altında yeni bir yapılanmaya gideceklerini aktaran Çam, sahayı bilen kişilere teşkilat uzmanı adı verileceğini ve onlarla her ay toplantı yapılacağını bildirdi.

Çam, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ve bütün dünyanın gözünün de bu seçimlerde olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Var gücümüzle, yılmadan, yorulmadan, 'of' bile demeden yoğun bir şekilde çalışacağız. Yüzde 50+1 almamız lazım. Bunu kendimize hedef belirledik. Ziyaret edilmeyen ev, sıkılmayan el, girmediğimiz gönül bırakmayacağız. Artık tecrübeliyiz, 16 yıllık bir parti geçmişimiz var. Tecrübelerimizi sahaya yansıtacağız ve bunun sonucunda da ipi göğüsleyen, hedeflerine ulaşan, 2019'da 3 seçimi de kazanarak sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olan bir kadın kolları olarak da 2019'dan sonra biraz dinleneceğiz."

Kongreye AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habip Soluk ve Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.